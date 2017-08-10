سعر Filecoin المباشر اليوم هو 0.6661 USD. القيمة السوقية لـ FIL هي 526,241,382.9583 USD. تابع تحديثات أسعار FIL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Filecoin المباشر اليوم هو 0.6661 USD. القيمة السوقية لـ FIL هي 526,241,382.9583 USD. تابع تحديثات أسعار FIL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Filecoin (FIL) اليوم هو $ 0.6661، مع تغير بنسبة 2.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FIL الحالي إلى USD هو $ 0.6661 لكل FIL.
يحتل Filecoin حاليًا المرتبة #72 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 526.24M، مع عرض متداول قدره 790.03M FIL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FIL بين $ 0.6587 (أدنى) و$ 0.6853 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 237.24182637، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.6336136027631412.
على المدى القصير، تحرك FIL بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-5.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.63M.
معلومات سوق Filecoin (FIL)
No.72
$ 526.24M
$ 526.24M$ 526.24M
$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M
$ 1.30B
$ 1.30B$ 1.30B
790.03M
790.03M 790.03M
1,957,702,976
1,957,702,976 1,957,702,976
0.02%
2017-08-10 00:00:00
FIL
القيمة السوقية الحالية لـ Filecoin هي $ 526.24M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.63M. العرض المتداول لـ FIL يبلغ 790.03M، مع إجمالي عرض 1957702976. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.30B.
سجل سعر Filecoin بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.6587
$ 0.6587$ 0.6587
24 ساعة منخفض
$ 0.6853
$ 0.6853$ 0.6853
24 ساعة مرتفع
$ 0.6587
$ 0.6587$ 0.6587
$ 0.6853
$ 0.6853$ 0.6853
$ 237.24182637
$ 237.24182637$ 237.24182637
$ 0.6336136027631412
$ 0.6336136027631412$ 0.6336136027631412
+0.01%
-2.50%
-5.11%
-5.11%
سجل سعر Filecoin (FIL) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Filecoin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.017079
-2.50%
30 يوم
$ -0.0894
-11.84%
60 يوم
$ -0.1205
-15.32%
90 يوم
$ -0.2819
-29.74%
تغير سعر Filecoin اليوم
سجل اليوم FIL تغيرًا $ -0.017079 (-2.50%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Filecoin لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0894 (-11.84%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Filecoin لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FIL تغييرًا في $ -0.1205 (-15.32%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Filecoin لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.2819 (-29.74%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Filecoin (FIL)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Filecoin الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Filecoin؟
تتأثر أسعار Filecoin (FIL) بعدة عوامل رئيسية:
1. الطلب على التخزين: يزيد ارتفاع الطلب على خدمات التخزين اللامركزية من قيمة FIL. 2. اعتماد الشبكة: كلما زاد عدد المستخدمين والتطبيقات، ازدادت فائدة الرمز المميز. 3. مكافآت التعدين: تؤثر مكافآت الكتل على المعروض من الرموز ومشاركة المعدّنين. 4. المنافسة: تؤثر شبكات التخزين المنافسة في حصة السوق. 5. البيئة التنظيمية: تؤثر السياسات الحكومية المتعلقة بالعملات المشفرة في معنويات المستثمرين. 6. معنويات السوق: تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام في تحديد أسعار FIL. 7. التطورات التقنية: تُحفِّز ترقيات البروتوكول والتحسينات اعتماده.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Filecoin اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر Filecoin (FIL) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحفظة، وتوقيت الاستثمار، وتحليل معنويات السوق، وحساب الأرباح والخسائر. وبصفته رمزًا لشبكة التخزين اللامركزية، يعكس سعر FIL مدى اعتماد الشبكة ونموها.
توقعات أسعار Filecoin
Filecoin (FIL) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FIL في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرFilecoin (FIL) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Filecoin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Filecoin الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار FIL للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Filecoin.
كيفية شراء واستثمار Filecoin في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Filecoin؟ شراء FIL سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Filecoin. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Filecoin (FIL).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Filecoin فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Filecoin
يسمح لك امتلاك Filecoin بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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Filecoin [Futures] (FIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate FIL through the process of mining.
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مستند تقني
اقتصاديات الرمز
فِيل (FIL) هو الرمز المميز الذي يُشكّل أساس الشبكة ويعمل كعملة سوق التخزين. ويكتسب مقدمو خدمات التخزين رموز FIL من خلال تخزين البيانات وإثبات استمرارهم في الوفاء بالتزاماتهم التخزينية، ويمكنهم زيادة أرباحهم عبر تخزين كمٍّ أكبر من البيانات، والحفاظ على وقت تشغيل عالٍ (uptime)، وتقديم أسعار تنافسية. أما العملاء فينفقون رموز FIL لتخزين الملفات، وتتأثر التكاليف بحجم المساحة المطلوبة، ومدة تخزين البيانات، والمعدلات السوقية السائدة. ويُضيف نظام «فايلكوين بلس» (Filecoin Plus) مكافآتٍ لمقدّمي الخدمات الذين يخزنون بياناتٍ مهمة أو معتمدة، مما يشجّع على تخزين محتوى ذي قيمة أعلى بدلًا من المحتوى العشوائي. كما يتضمّن البروتوكول آلياتٍ تعتمد على العرض والطلب لتعديل تكاليف التخزين، بهدف الحفاظ على تنافسية الأسعار مقارنةً بخدمات التخزين التقليدية. وباعتبار عام ٢٠٢٤، تتضمّن تحديثات الاقتصاد الرمزي (tokenomic) تحسين آليات الرهان (staking) وتعزيز المكافآت المرتبطة بالالتزامات الطويلة الأجل بتقديم خدمات التخزين.
التكنولوجيا
يَعمَل فايلكُوين كسوقٍ تلتقي فيه العملاء ومقدِّمو خدمات التخزين (ويُشار إليهم غالبًا باسم «المنقبين») لإجراء صفقات تخزين. وللتحقق من أن البيانات تُخزَّن فعليًّا، يجب على مقدِّمي الخدمات إثبات تكراريّ أنهم ما زالوا يحتفظون بالملفات، مما يشكِّل دليلاً مستمرًّا ومستندًا إلى الزمن على أن المحتوى لا يزال آمنًا وكاملاً. وقبل تخزين البيانات، تُقسَّم إلى قطع، وتُعطى كل قطعة بصمةً فريدة تُعرف باسم «معرف المحتوى» (CID)، وهي تدعم التتبُّع وتساعد في منع الفقدان أو العبث. ولتحقيق قابلية التوسُّع، يستخدم الشبكة آلية «الإجماع الكوكبي البيني» (InterPlanetary Consensus)، ما يمكِّن عدة شبكات فرعية من العمل معًا— تمامًا مثل الفروع المحلية التي تعمل داخل نظام مشترك أكبر. كما يعمل فايلكُوين جنبًا إلى جنب مع IPFS: حيث يركِّز IPFS على تحديد مواقع الملفات ونقلها بكفاءة، بينما يضيف فايلكُوين الحوافز الاقتصادية التي تشجِّع على استمرارية التخزين على المدى الطويل. وقد أدخلت التحديثات الأخيرة، ومنها «الآلة الافتراضية لفايلكُوين» (FVM)، عقودًا ذكيةً وتخزينًا قابلاً للبرمجة، ما يوسع القدرات لتتجاوز التخزين الأساسي.
الفريق
فَيلِكُوين (Filecoin) أنشأته شركة «بروتوكول لابس» (Protocol Labs)، وهي المنظمة التي تقف وراء نظام «آي بي إف إس» (IPFS). ويستند هذا المشروع إلى أساسٍ فنيٍّ قويٍّ، يدعمه باحثون ومطوّرون لديهم خبرةٌ واسعةٌ في نظم التوزيع والتشفير وتكنولوجيا السلاسل الكتلية (blockchain). كما يزداد تطوير المشروع قوةً بفضل مجتمعٍ عالميٍّ من المساهمين وموفِّري خدمات التخزين، مع التركيز على الشفافية عبر تطوير مفتوح المصدر وتحديثات دورية لمجتمع المستخدمين. ومنذ إطلاق المشروع، اتسعت فرق العمل فيه بشكلٍ كبيرٍ، حيث تشكّلت مجموعاتٌ متخصصةٌ تركّز على تطوير البروتوكول الأساسي، ونمو النظام البيئي، واعتماد المؤسسات. وتواصل شركة «بروتوكول لابس» قيادة عمليات التطوير، مع دعمها لنظام بيئي متنامٍ من الفرق المستقلة التي تبني حلولها على هذه الشبكة.
خارطة الطريق
يرتكز خارطة طريق فيليكويلن على توسيع مدى فائدته مع جعل الشبكة أكثر سهولةً في الوصول إليها. وتشمل الجهود المخطَّط لها تكاملًا أقوى مع خدمات الويب التقليدية، وأدوات محسَّنة للمطوِّرين، ودعمًا أوسع لأنواع مختلفة من صفقات التخزين. أما الأولوية الأخرى فهي تقليل التعقيد بحيث يستطيع المستخدمون العاديون تخزين الملفات دون الحاجة إلى فهم التفاصيل التقنية الأساسية. كما يعمل المشروع على تطوير المزيد من الأدوات والخدمات التي تساعد الشركات والمطوِّرين على توظيف فيليكويلن في سيناريوهات واقعية، مثل نسخ المعلومات الحيوية احتياطيًّا أو تخزين مجموعات البيانات الضخمة. ومن أحدث التطورات: النمو في نظام «آلة فيليكويلن الافتراضية» (Filecoin Virtual Machine)، وترقيات لأنظمة استرجاع البيانات، وشراكات جديدة مع مشاريع ويب3 كبرى وكذلك مع مؤسسات تقليدية. وتسعى الشبكة أيضًا إلى مبادرات استدامة تهدف إلى تحسين الكفاءة في استهلاك الطاقة مع الحفاظ على قدرات التخزين اللامركزي القوية.
نظرة عامة
فَايْلْكُوِين (Filecoin) هو شبكة تخزين لامركزية تم إنشاؤها لتحويل تخزين السحابة إلى سوق خوارزمي. وتتيح للمستخدمين تخزين البيانات واسترجاعها عبر نظام ندّي-إلى-ندّي (peer-to-peer)، مستخدمةً حوافز اقتصادية مضمنة تضمن توفر الملفات بشكلٍ موثوقٍ على مر الزمن. ويمكن لأي شخص الانضمام إما كمزوِّد للتخزين أو كعميل، ويُحدَّد السعر وفقًا لقوانين العرض والطلب، على غرار سوق التخزين النمطية التي تشبه منصة "إير بي إن بي" (Airbnb). وباعتباره عام ٢٠٢٤، نما حجم الشبكة لتشمل أكثر من إكسابايت واحد (1 exabyte) من البيانات الموزَّعة عبر آلاف مزوِّدي الخدمة في جميع أنحاء العالم.
Filecoin المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Filecoin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان Filecoin سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Filecoin المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Filecoin اليوم؟
سعر Filecoin اليوم هو $ 0.6661. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Filecoin استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Filecoin عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في FIL، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Filecoin في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Filecoin بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Filecoin في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر FIL المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Filecoin بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر FIL لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Filecoin في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر FIL بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,330.75
+0.28%
ETH
1,893.67
+0.50%
GOLD(XAUT)
4,377.03
+0.39%
USDC
1.00092
0.00%
SOL
75.33
-0.31%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ FIL على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج FIL/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Filecoin ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Filecoin هذا العام؟
قد يرتفع سعر Filecoin هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Filecoin (FIL) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:43:52 (UTC+8)
تحديثات Filecoin (FIL) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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