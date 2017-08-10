سعر Filecoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Filecoin (FIL) اليوم هو $ 0.6661، مع تغير بنسبة 2.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FIL الحالي إلى USD هو $ 0.6661 لكل FIL.

يحتل Filecoin حاليًا المرتبة #72 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 526.24M، مع عرض متداول قدره 790.03M FIL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FIL بين $ 0.6587 (أدنى) و$ 0.6853 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 237.24182637، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.6336136027631412.

على المدى القصير، تحرك FIL بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-5.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.63M.

معلومات سوق Filecoin (FIL)

التصنيف No.72 القيمة السوقية $ 526.24M$ 526.24M $ 526.24M الحجم (24 ساعة) $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.30B$ 1.30B $ 1.30B إمداد دورة التداول 790.03M 790.03M 790.03M إجمالي العرض 1,957,702,976 1,957,702,976 1,957,702,976 الحصة السوقية 0.02% تاريخ الإصدار 2017-08-10 00:00:00 البلوكتشين العام FIL

القيمة السوقية الحالية لـ Filecoin هي $ 526.24M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.63M. العرض المتداول لـ FIL يبلغ 790.03M، مع إجمالي عرض 1957702976. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.30B.