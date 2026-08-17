سعر Owlto Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Owlto Finance (OWL) اليوم هو $ 0.000854، مع تغير بنسبة 4.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OWL الحالي إلى USD هو $ 0.000854 لكل OWL.

يحتل Owlto Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- OWL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OWL بين $ 0.0008129 (أدنى) و$ 0.0011903 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك OWL بمقدار -2.90% خلال الساعة الماضية و-3.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 79.57K.

معلومات سوق Owlto Finance (OWL)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 79.57K$ 79.57K $ 79.57K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Owlto Finance هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 79.57K. العرض المتداول لـ OWL يبلغ --، مع إجمالي عرض 2000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.71M.