سعر Owlto Finance (OWL)
السعر المباشر لمشروع Owlto Finance (OWL) اليوم هو $ 0.000854، مع تغير بنسبة 4.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OWL الحالي إلى USD هو $ 0.000854 لكل OWL.
يحتل Owlto Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- OWL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OWL بين $ 0.0008129 (أدنى) و$ 0.0011903 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك OWL بمقدار -2.90% خلال الساعة الماضية و-3.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 79.57K.
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ Owlto Finance هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 79.57K. العرض المتداول لـ OWL يبلغ --، مع إجمالي عرض 2000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.71M.
-2.90%
+4.70%
-3.07%
-3.07%
تتبع تغيرات أسعار Owlto Finance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.000038336
|+4.70%
|30 يوم
|$ -0.0004571
|-34.87%
|60 يوم
|$ -0.000235
|-21.58%
|90 يوم
|$ -0.003168
|-78.77%
سجل اليوم OWL تغيرًا $ +0.000038336 (+4.70%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0004571 (-34.87%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد OWL تغييرًا في $ -0.000235 (-21.58%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.003168 (-78.77%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Owlto Finance الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق OWL: هبوطية، صعودية بنسبة 25% | هبوطية بنسبة 75%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S2 ≤ السعر < S1
|بين S2-S1
|أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
【هيكل السوق】 تتواجد عملة OWL_USDT في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى 0.004343، وهو يقع ضمن نطاق يقل عن المستوى المركزي البالغ 0.004562 بحوالي 4.8%. كما أن السعر يتحرك بالقرب من دعم S1 عند 0.004372، ويبقى على مسافة تقارب 2.3% فقط من دعم S2 عند 0.004242. يُظهر الهيكل الحالي اتجاهًا هبوطيًا، ويتمركز في منطقة ضعيفة نسبيًا ضمن نظام التمركزات. 【حالة الزخم】 تشير مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) ومجموعة المتوسطات الأسيّة (EMA) إلى توزيع تكويني يبلغ 7 شراء، 0 حياد، و0 بيع، مع اتساق ترتيب المتوسطات القصيرة الأجل. أما مؤشر MACD، فهو يشير إلى حالة تقاطع سلبي، حيث يوجد انفصال بين قيمتي الخطين السريع والبطيء. فيما يبقى مؤشر RSI ضمن النطاق الحيادي، دون ظهور أي تجمع واضح في توزيع الزخم. 【المستويات الرئيسية】 يوجد مقاومة عليا R1 عند مستوى 0.004692، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 8.0%. وعلى الجانب الآخر، يقع دعم S1 عند 0.004372، وهو أقرب مستوى رئيسي يبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.7% فقط. أما دعم S2 عند 0.004242، فيمثل منطقة دفاع ثانوية تبعد بنسبة 2.3%، مما يجعله مستوىً مهمًا للدفاع عن الاتجاه الهبوطي.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Owlto Finance نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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مشروع Owlto Finance (OWL)، وهو بروتوكول قابلية التشغيل البيني المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يتيح عمليات نقل وتنفيذ سريعة ومنخفضة التكلفة وآمنة عبر السلاسل، وهو مصمم لتوسيع نطاق السيولة واعتماد التوكنات الأصلية والعملات المستقرة و RWA عبر النظم البيئية.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Owlto Finance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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