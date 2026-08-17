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سعر Owlto Finance المباشر اليوم هو 0.000854 USD. القيمة السوقية لـ OWL هي -- USD. تابع تحديثات أسعار OWL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Owlto Finance المباشر اليوم هو 0.000854 USD. القيمة السوقية لـ OWL هي -- USD. تابع تحديثات أسعار OWL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن OWL

معلومات سعر OWL

ما هو OWL

الوثيقة البيضاء لـ OWL

الموقع الرسمي لـ OWL

اقتصاد توكن OWL

توقعات سعر OWL

سجل OWL

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سعر Owlto Finance (OWL)

السعر المباشر لـ 1 OWL إلى USD:

$0.000854
$0.000854$0.000854
+4.70%1D
USD
مخطط أسعار Owlto Finance (OWL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:21:01 (UTC+8)

سعر Owlto Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Owlto Finance (OWL) اليوم هو $ 0.000854، مع تغير بنسبة 4.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OWL الحالي إلى USD هو $ 0.000854 لكل OWL.

يحتل Owlto Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- OWL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OWL بين $ 0.0008129 (أدنى) و$ 0.0011903 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك OWL بمقدار -2.90% خلال الساعة الماضية و-3.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 79.57K.

معلومات سوق Owlto Finance (OWL)

--
----

$ 79.57K
$ 79.57K$ 79.57K

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Owlto Finance هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 79.57K. العرض المتداول لـ OWL يبلغ --، مع إجمالي عرض 2000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.71M.

سجل سعر Owlto Finance بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0008129
$ 0.0008129$ 0.0008129
24 ساعة منخفض
$ 0.0011903
$ 0.0011903$ 0.0011903
24 ساعة مرتفع

$ 0.0008129
$ 0.0008129$ 0.0008129

$ 0.0011903
$ 0.0011903$ 0.0011903

--
----

--
----

-2.90%

+4.70%

-3.07%

-3.07%

سجل سعر Owlto Finance (OWL) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Owlto Finance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000038336+4.70%
30 يوم$ -0.0004571-34.87%
60 يوم$ -0.000235-21.58%
90 يوم$ -0.003168-78.77%
تغير سعر Owlto Finance اليوم

سجل اليوم OWL تغيرًا $ +0.000038336 (+4.70%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Owlto Finance لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0004571 (-34.87%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Owlto Finance لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد OWL تغييرًا في $ -0.000235 (-21.58%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Owlto Finance لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.003168 (-78.77%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Owlto Finance (OWL)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Owlto Finance.

تحليل Owlto Finance

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Owlto Finance الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Owlto Finance اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق OWL: هبوطية، صعودية بنسبة 25% | هبوطية بنسبة 75%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

【هيكل السوق】 تتواجد عملة OWL_USDT في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى 0.004343، وهو يقع ضمن نطاق يقل عن المستوى المركزي البالغ 0.004562 بحوالي 4.8%. كما أن السعر يتحرك بالقرب من دعم S1 عند 0.004372، ويبقى على مسافة تقارب 2.3% فقط من دعم S2 عند 0.004242. يُظهر الهيكل الحالي اتجاهًا هبوطيًا، ويتمركز في منطقة ضعيفة نسبيًا ضمن نظام التمركزات. 【حالة الزخم】 تشير مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) ومجموعة المتوسطات الأسيّة (EMA) إلى توزيع تكويني يبلغ 7 شراء، 0 حياد، و0 بيع، مع اتساق ترتيب المتوسطات القصيرة الأجل. أما مؤشر MACD، فهو يشير إلى حالة تقاطع سلبي، حيث يوجد انفصال بين قيمتي الخطين السريع والبطيء. فيما يبقى مؤشر RSI ضمن النطاق الحيادي، دون ظهور أي تجمع واضح في توزيع الزخم. 【المستويات الرئيسية】 يوجد مقاومة عليا R1 عند مستوى 0.004692، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 8.0%. وعلى الجانب الآخر، يقع دعم S1 عند 0.004372، وهو أقرب مستوى رئيسي يبعد عن السعر الحالي بنسبة 0.7% فقط. أما دعم S2 عند 0.004242، فيمثل منطقة دفاع ثانوية تبعد بنسبة 2.3%، مما يجعله مستوىً مهمًا للدفاع عن الاتجاه الهبوطي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Owlto Finance؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز Owlto Finance (OWL):

1. معنويات السوق - اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين
2. حجم التداول - يُعَدّ ارتفاع حجم التداول مؤشرًا على تحركات أقوى في الأسعار
3. اعتماد البروتوكول - مدى استخدام خدمات الجسر عبر السلاسل من Owlto
4. فائدة الرمز - الطلب على رمز OWL في عمليات الحوكمة والوظائف الخاصة بالمنصة
5. المنافسة - الأداء مقارنةً ببروتوكولات DeFi والجسور الأخرى
6. الأخبار المتعلقة باللوائح - اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة التي تؤثر في منصات DeFi
7. التطورات التقنية - التحديثات على المنصة وإطلاق الميزات الجديدة
8. السيولة - أزواج التداول المتاحة وقوائم التداول في البورصات
9. الشراكات - التحالفات الاستراتيجية مع مشاريع البلوك تشين الأخرى
10. اقتصاديات الرمز - آليات العرض، ومكافآت الحوكمة، وجدول التوزيع

تتفاعل هذه العوامل لتُحدِث تقلبات في الأسعار، وهي سمةٌ شائعة في أسواق العملات المشفرة.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Owlto Finance اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر Owlto Finance (OWL) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد فرص الشراء/البيع، وتقييم اتجاهات السوق، وإدارة مخاطر الاستثمار. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المتداولين على تنظيم دخولهم وخروجهم بفعالية في سوق العملات المشفرة المتقلب.

توقعات أسعار Owlto Finance

Owlto Finance (OWL) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف OWL في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرOwlto Finance (OWL) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Owlto Finance نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Owlto Finance الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار OWL للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Owlto Finance.

كيفية شراء واستثمار Owlto Finance في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Owlto Finance؟ شراء OWL سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Owlto Finance. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Owlto Finance (OWL).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Owlto Finance فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Owlto Finance (OWL)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Owlto Finance

يسمح لك امتلاك Owlto Finance بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Owlto Finance ( OWL )

مشروع Owlto Finance (OWL)، وهو بروتوكول قابلية التشغيل البيني المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يتيح عمليات نقل وتنفيذ سريعة ومنخفضة التكلفة وآمنة عبر السلاسل، وهو مصمم لتوسيع نطاق السيولة واعتماد التوكنات الأصلية والعملات المستقرة و RWA عبر النظم البيئية.

Owlto Finance المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Owlto Finance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Owlto Finance الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemCross-chain Communication

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Owlto Finance

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:21:01 (UTC+8)

تحديثات Owlto Finance (OWL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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OWL USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع OWL باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود OWL USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Owlto Finance (OWL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Owlto Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTOWL
$0.0008725
$0.0008725$0.0008725
+7.01%
89.70M (USDT)

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