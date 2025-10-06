سعر UCN المباشر اليوم هو 1426.33 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي UCN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر UCN بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر UCN المباشر اليوم هو 1426.33 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي UCN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر UCN بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن UCN

معلومات سعر UCN

الوثيقة البيضاء لـ UCN

الموقع الرسمي لـ UCN

اقتصاد توكن UCN

توقعات سعر UCN

سجل UCN

دليل شراء UCN

محول عملة UCN إلى الفيات

UCN العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار UCN

UCN السعر(UCN)

السعر المباشر لـ 1 UCN إلى USD:

$1,427.02
$1,427.02$1,427.02
+0.28%1D
USD
مخطط أسعار UCN (UCN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:06:35 (UTC+8)

معلومات سعر UCN (UCN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1,413.21
$ 1,413.21$ 1,413.21
24 ساعة منخفض
$ 1,426.82
$ 1,426.82$ 1,426.82
24 ساعة مرتفع

$ 1,413.21
$ 1,413.21$ 1,413.21

$ 1,426.82
$ 1,426.82$ 1,426.82

--
----

--
----

-0.04%

+0.28%

+3.36%

+3.36%

سعر UCN (UCN) في الوقت الحقيقي هو $ 1,426.33. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UCN بين أدنى سعر $ 1,413.21 وأعلى سعر $ 1,426.82، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUCN على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UCN -0.04% على مدار الساعة الماضية، +0.28% على مدار 24 ساعة، و +3.36% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق UCN (UCN)

--
----

$ 5.09M
$ 5.09M$ 5.09M

$ 142.63M
$ 142.63M$ 142.63M

--
----

100,000
100,000 100,000

UCHAIN

القيمة السوقية الحالية لـ UCN هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.09M. العرض المتداول لـ UCN يبلغ --، مع إجمالي عرض 100000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 142.63M.

سجل سعر UCN (UCN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار UCN لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +3.9845+0.28%
30 يوم$ +826.33+137.72%
60 يوم$ +826.33+137.72%
90 يوم$ +826.33+137.72%
تغير سعر UCN اليوم

سجل اليوم UCN تغيرًا $ +3.9845 (+0.28%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر UCN لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +826.33 (+137.72%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر UCN لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد UCN تغييرًا في $ +826.33 (+137.72%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر UCN لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +826.33 (+137.72%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة UCN (UCN)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار UCN.

ما هو UCN ( UCN )

مشروع UCHAIN هو نظام بيئي قوي للعملات المشفرة، يرتكز على عملة UCN. يجمع نظامنا البيئي مجموعة من المنتجات المبتكرة: محافظ عملات مشفرة حديثة، وبطاقة خصم مشفرة فريدة، وأسواق خاصة به، وغيرها الكثير. تتمثل مهمة Uchain في ابتكار منتج عملات مشفرة متكامل يُحدث نقلة نوعية في طريقة تفاعل الناس مع العملات المشفرة حول العالم، ويوفر لهم مدفوعات فورية عبر الحدود بالعملات المشفرة.

متوفر UCN على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك UCN الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين UCNلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول UCN على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء UCN سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر UCN (USD)

كم ستكون قيمة UCN (UCN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك UCN (UCN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة UCN.

تحقق الآن من توقعات سعر UCN!

توكنوميكس UCN (UCN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس UCN (UCN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس UCN والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء UCN ( UCN )

هل تبحث عن كيفية شراء UCN؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء UCN على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة UCN إلى العملات المحلية

1 UCN (UCN) إلى VND
37,533,873.95
1 UCN (UCN) إلى AUD
A$2,153.7583
1 UCN (UCN) إلى GBP
1,069.7475
1 UCN (UCN) إلى EUR
1,212.3805
1 UCN (UCN) إلى USD
$1,426.33
1 UCN (UCN) إلى MYR
RM5,976.3227
1 UCN (UCN) إلى TRY
59,834.5435
1 UCN (UCN) إلى JPY
¥216,802.16
1 UCN (UCN) إلى ARS
ARS$2,100,627.5075
1 UCN (UCN) إلى RUB
113,036.6525
1 UCN (UCN) إلى INR
125,916.4124
1 UCN (UCN) إلى IDR
Rp23,772,157.1578
1 UCN (UCN) إلى PHP
83,782.6242
1 UCN (UCN) إلى EGP
￡E.67,565.2521
1 UCN (UCN) إلى BRL
R$7,630.8655
1 UCN (UCN) إلى CAD
C$1,982.5987
1 UCN (UCN) إلى BDT
174,611.3186
1 UCN (UCN) إلى NGN
2,076,165.948
1 UCN (UCN) إلى COP
$5,507,060.13
1 UCN (UCN) إلى ZAR
R.24,447.2962
1 UCN (UCN) إلى UAH
60,062.7563
1 UCN (UCN) إلى TZS
T.Sh.3,513,122.1065
1 UCN (UCN) إلى VES
Bs309,513.61
1 UCN (UCN) إلى CLP
$1,342,176.53
1 UCN (UCN) إلى PKR
Rs404,393.0816
1 UCN (UCN) إلى KZT
761,103.9513
1 UCN (UCN) إلى THB
฿46,041.9324
1 UCN (UCN) إلى TWD
NT$43,602.9081
1 UCN (UCN) إلى AED
د.إ5,234.6311
1 UCN (UCN) إلى CHF
Fr1,126.8007
1 UCN (UCN) إلى HKD
HK$11,082.5841
1 UCN (UCN) إلى AMD
֏546,484.0762
1 UCN (UCN) إلى MAD
.د.م13,165.0259
1 UCN (UCN) إلى MXN
$26,301.5252
1 UCN (UCN) إلى SAR
ريال5,348.7375
1 UCN (UCN) إلى ETB
Br216,331.4711
1 UCN (UCN) إلى KES
KSh184,267.5727
1 UCN (UCN) إلى JOD
د.أ1,011.26797
1 UCN (UCN) إلى PLN
5,177.5779
1 UCN (UCN) إلى RON
лв6,233.0621
1 UCN (UCN) إلى SEK
kr13,378.9754
1 UCN (UCN) إلى BGN
лв2,396.2344
1 UCN (UCN) إلى HUF
Ft476,223.0604
1 UCN (UCN) إلى CZK
29,810.297
1 UCN (UCN) إلى KWD
د.ك436.45698
1 UCN (UCN) إلى ILS
4,635.5725
1 UCN (UCN) إلى BOB
Bs9,855.9403
1 UCN (UCN) إلى AZN
2,424.761
1 UCN (UCN) إلى TJS
SM13,179.2892
1 UCN (UCN) إلى GEL
3,879.6176
1 UCN (UCN) إلى AOA
Kz1,300,199.6381
1 UCN (UCN) إلى BHD
.د.ب536.30008
1 UCN (UCN) إلى BMD
$1,426.33
1 UCN (UCN) إلى DKK
kr9,157.0386
1 UCN (UCN) إلى HNL
L37,569.5322
1 UCN (UCN) إلى MUR
64,912.2783
1 UCN (UCN) إلى NAD
$24,632.7191
1 UCN (UCN) إلى NOK
kr14,234.7734
1 UCN (UCN) إلى NZD
$2,453.2876
1 UCN (UCN) إلى PAB
B/.1,426.33
1 UCN (UCN) إلى PGK
K6,004.8493
1 UCN (UCN) إلى QAR
ر.ق5,191.8412
1 UCN (UCN) إلى RSD
дин.143,802.5906
1 UCN (UCN) إلى UZS
soʻm17,184,694.8427
1 UCN (UCN) إلى ALL
L118,485.2331
1 UCN (UCN) إلى ANG
ƒ2,553.1307
1 UCN (UCN) إلى AWG
ƒ2,567.394
1 UCN (UCN) إلى BBD
$2,852.66
1 UCN (UCN) إلى BAM
KM2,381.9711
1 UCN (UCN) إلى BIF
Fr4,206,247.17
1 UCN (UCN) إلى BND
$1,839.9657
1 UCN (UCN) إلى BSD
$1,426.33
1 UCN (UCN) إلى JMD
$228,897.4384
1 UCN (UCN) إلى KHR
5,751,319.1425
1 UCN (UCN) إلى KMF
Fr600,484.93
1 UCN (UCN) إلى LAK
31,007,173.2929
1 UCN (UCN) إلى LKR
රු434,445.8547
1 UCN (UCN) إلى MDL
L24,247.61
1 UCN (UCN) إلى MGA
Ar6,367,536.4924
1 UCN (UCN) إلى MOP
P11,424.9033
1 UCN (UCN) إلى MVR
21,822.849
1 UCN (UCN) إلى MWK
MK2,476,265.7763
1 UCN (UCN) إلى MZN
MT91,142.487
1 UCN (UCN) إلى NPR
रु201,540.429
1 UCN (UCN) إلى PYG
10,115,532.36
1 UCN (UCN) إلى RWF
Fr2,072,457.49
1 UCN (UCN) إلى SBD
$11,724.4326
1 UCN (UCN) إلى SCR
19,797.4604
1 UCN (UCN) إلى SRD
$56,397.0882
1 UCN (UCN) إلى SVC
$12,480.3875
1 UCN (UCN) إلى SZL
L24,632.7191
1 UCN (UCN) إلى TMT
m4,992.155
1 UCN (UCN) إلى TND
د.ت4,187.70488
1 UCN (UCN) إلى TTD
$9,684.7807
1 UCN (UCN) إلى UGX
Sh4,969,333.72
1 UCN (UCN) إلى XAF
Fr804,450.12
1 UCN (UCN) إلى XCD
$3,851.091
1 UCN (UCN) إلى XOF
Fr804,450.12
1 UCN (UCN) إلى XPF
Fr145,485.66
1 UCN (UCN) إلى BWP
P20,296.6759
1 UCN (UCN) إلى BZD
$2,866.9233
1 UCN (UCN) إلى CVE
$135,030.6611
1 UCN (UCN) إلى DJF
Fr253,886.74
1 UCN (UCN) إلى DOP
$91,370.6998
1 UCN (UCN) إلى DZD
د.ج185,280.267
1 UCN (UCN) إلى FJD
$3,209.2425
1 UCN (UCN) إلى GNF
Fr12,401,939.35
1 UCN (UCN) إلى GTQ
Q10,925.6878
1 UCN (UCN) إلى GYD
$298,702.0286
1 UCN (UCN) إلى ISK
kr175,438.59

UCN المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ UCN، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب UCN الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول UCN

كم يساوي UCN (UCN) اليوم؟
سعر UCN المباشر في USD هو USD 1,426.33، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر UCN إلى USD الحالي؟
سعر UCN إلى USD الحالي هو $ 1,426.33. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ UCN ؟
القيمة السوقية لعملة UCN هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن UCN؟
العرض المتداول لتوكن UCN هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ UCN؟
حقق UCN سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ UCN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- UCN.
ما هو حجم تداول UCN؟
حجم تداول UCN المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 5.09M USD.
هل سترتفع UCN هذا العام؟
قد يرتفع UCN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر UCN لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:06:35 (UTC+8)

تحديثات UCN (UCN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة UCN إلى USD

المبلغ

UCN
UCN
USD
USD

1 UCN = 1,426.33 USD

تداول UCN

/USDTUCN
$1,427.02
$1,427.02$1,427.02
+0.28%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,271.91
$113,271.91$113,271.91

-1.19%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,021.88
$4,021.88$4,021.88

-1.82%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04373
$0.04373$0.04373

-5.83%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.47
$195.47$195.47

-1.72%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4109
$3.4109$3.4109

-11.57%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,021.88
$4,021.88$4,021.88

-1.82%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,271.91
$113,271.91$113,271.91

-1.19%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.47
$195.47$195.47

-1.72%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6323
$2.6323$2.6323

-0.14%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19401
$0.19401$0.19401

-2.88%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.254
$2.254$2.254

+200.53%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001480
$0.00001480$0.00001480

+127.69%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000205
$0.0000000205$0.0000000205

+138.37%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000089
$0.0000000000000000089$0.0000000000000000089

+97.77%

شعار DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.004598
$0.004598$0.004598

+83.92%