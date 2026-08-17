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سعر Metal Blockchain المباشر اليوم هو 0.099 USD. القيمة السوقية لـ METAL هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار METAL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Metal Blockchain المباشر اليوم هو 0.099 USD. القيمة السوقية لـ METAL هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار METAL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن METAL

معلومات سعر METAL

ما هو METAL

الوثيقة البيضاء لـ METAL

الموقع الرسمي لـ METAL

اقتصاد توكن METAL

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سجل METAL

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سعر Metal Blockchain (METAL)

السعر المباشر لـ 1 METAL إلى USD:

$0.099
$0.099$0.099
+2.04%1D
USD
مخطط أسعار Metal Blockchain (METAL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:32:53 (UTC+8)

سعر Metal Blockchain اليوم

السعر المباشر لمشروع Metal Blockchain (METAL) اليوم هو $ 0.099، مع تغير بنسبة 2.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل METAL الحالي إلى USD هو $ 0.099 لكل METAL.

يحتل Metal Blockchain حاليًا المرتبة #3778 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 METAL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول METAL بين $ 0.09702 (أدنى) و$ 0.10068 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.6464366906134766، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03527947642577072.

على المدى القصير، تحرك METAL بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-3.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.94K.

معلومات سوق Metal Blockchain (METAL)

No.3778

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.94K
$ 1.94K$ 1.94K

$ 33.00M
$ 33.00M$ 33.00M

0.00
0.00 0.00

333,333,333
333,333,333 333,333,333

PROTO

القيمة السوقية الحالية لـ Metal Blockchain هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.94K. العرض المتداول لـ METAL يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 333333333. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.00M.

سجل سعر Metal Blockchain بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.09702
$ 0.09702$ 0.09702
24 ساعة منخفض
$ 0.10068
$ 0.10068$ 0.10068
24 ساعة مرتفع

$ 0.09702
$ 0.09702$ 0.09702

$ 0.10068
$ 0.10068$ 0.10068

$ 1.6464366906134766
$ 1.6464366906134766$ 1.6464366906134766

$ 0.03527947642577072
$ 0.03527947642577072$ 0.03527947642577072

0.00%

+2.04%

-3.48%

-3.48%

سجل سعر Metal Blockchain (METAL) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Metal Blockchain لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0019792+2.04%
30 يوم$ -0.01299-11.60%
60 يوم$ -0.02932-22.85%
90 يوم$ -0.05993-37.71%
تغير سعر Metal Blockchain اليوم

سجل اليوم METAL تغيرًا $ +0.0019792 (+2.04%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Metal Blockchain لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.01299 (-11.60%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Metal Blockchain لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد METAL تغييرًا في $ -0.02932 (-22.85%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Metal Blockchain لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.05993 (-37.71%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Metal Blockchain (METAL)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Metal Blockchain.

تحليل Metal Blockchain

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Metal Blockchain الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Metal Blockchain؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار معدن البلوك تشين (METAL):

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة للعملات المشفرة
2. حجم التداول والسيولة على البورصات
3. إعلانات الشراكات وتطوير النظام البيئي
4. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على مشاريع البلوك تشين
5. التطورات التقنية وتحديثات المنصة
6. المنافسة من شبكات البلوك تشين الأخرى من المستوى الأول
7. معدل اعتماد خدمات Metal المصرفية والمالية
8. تحركات أسعار بيتكوين وإيثريوم
9. ديناميات العرض واقتصاديات الرموز المميزة
10. الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي ومستوى المشاركة المجتمعية

لماذا يريد الناس معرفة سعر Metal Blockchain اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر عملة Metal Blockchain (METAL) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات الاستثمار، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وفرص التداول، وتحليل السوق. يحتاج المستثمرون إلى الأسعار الحالية لتقييم مواقع الشراء أو البيع. أما المتداولون فيبحثون عن بيانات في الوقت الفعلي لاغتنام فرص تحقيق الأرباح. كما أن الوعي بأسعار العملات يساعد على تقييم اتجاهات السوق وأنماط التقلبات التي تؤثر في محافظهم الاستثمارية.

توقعات أسعار Metal Blockchain

Metal Blockchain (METAL) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف METAL في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMetal Blockchain (METAL) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Metal Blockchain نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Metal Blockchain الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار METAL للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Metal Blockchain.

كيفية شراء واستثمار Metal Blockchain في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Metal Blockchain؟ شراء METAL سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Metal Blockchain. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Metal Blockchain (METAL).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من 0.00 من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Metal Blockchain فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Metal Blockchain (METAL)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Metal Blockchain

يسمح لك امتلاك Metal Blockchain بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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شراء Metal Blockchain (METAL) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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ما هو Metal Blockchain ( METAL )

Metal blockchain ($METAL) is a layer zero blockchain that allows any chain to deploy and find consensus through the Snow protocols (introduced by Avalanche) allowing it to run on a highly efficient model of Proof-of-Stake (PoS), eliminating the need for Proof-of-Work (PoW).

Metal Blockchain المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Metal Blockchain، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Metal Blockchain الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemGaming (GameFi)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Metal Blockchain

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:32:53 (UTC+8)

تحديثات Metal Blockchain (METAL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Metal Blockchain

METAL USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع METAL باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود METAL USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Metal Blockchain (METAL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Metal Blockchain المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMETAL
$0.099
$0.099$0.099
+2.04%
19.75K (USDT)

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