سعر Metal Blockchain اليوم

السعر المباشر لمشروع Metal Blockchain (METAL) اليوم هو $ 0.099، مع تغير بنسبة 2.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل METAL الحالي إلى USD هو $ 0.099 لكل METAL.

يحتل Metal Blockchain حاليًا المرتبة #3778 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 METAL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول METAL بين $ 0.09702 (أدنى) و$ 0.10068 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.6464366906134766، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.03527947642577072.

على المدى القصير، تحرك METAL بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-3.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.94K.

معلومات سوق Metal Blockchain (METAL)

التصنيف No.3778 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 1.94K$ 1.94K $ 1.94K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33.00M$ 33.00M $ 33.00M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 إجمالي العرض 333,333,333 333,333,333 333,333,333 البلوكتشين العام PROTO

القيمة السوقية الحالية لـ Metal Blockchain هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.94K. العرض المتداول لـ METAL يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 333333333. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.00M.