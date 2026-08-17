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سعر YearnFinance المباشر اليوم هو 1,943.7 USD. القيمة السوقية لـ YFI هي 69,615,456.212452953 USD. تابع تحديثات أسعار YFI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر YearnFinance المباشر اليوم هو 1,943.7 USD. القيمة السوقية لـ YFI هي 69,615,456.212452953 USD. تابع تحديثات أسعار YFI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن YFI

معلومات سعر YFI

ما هو YFI

الموقع الرسمي لـ YFI

اقتصاد توكن YFI

توقعات سعر YFI

سجل YFI

دليل شراء YFI

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سعر YearnFinance (YFI)

السعر المباشر لـ 1 YFI إلى USD:

$1,943.3
$1,943.3$1,943.3
-1.71%1D
USD
مخطط أسعار YearnFinance (YFI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:30:22 (UTC+8)

سعر YearnFinance اليوم

السعر المباشر لمشروع YearnFinance (YFI) اليوم هو $ 1,943.7، مع تغير بنسبة 1.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YFI الحالي إلى USD هو $ 1,943.7 لكل YFI.

يحتل YearnFinance حاليًا المرتبة #318 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 69.62M، مع عرض متداول قدره 35.82K YFI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YFI بين $ 1,921.7 (أدنى) و$ 1,988 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 93,435.53362241، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 739.439122489.

على المدى القصير، تحرك YFI بمقدار +0.15% خلال الساعة الماضية و-4.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 62.55K.

معلومات سوق YearnFinance (YFI)

No.318

$ 69.62M
$ 69.62M$ 69.62M

$ 62.55K
$ 62.55K$ 62.55K

$ 71.23M
$ 71.23M$ 71.23M

35.82K
35.82K 35.82K

36,646.35595035
36,646.35595035 36,646.35595035

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ YearnFinance هي $ 69.62M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 62.55K. العرض المتداول لـ YFI يبلغ 35.82K، مع إجمالي عرض 36646.35595035. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 71.23M.

سجل سعر YearnFinance بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1,921.7
$ 1,921.7$ 1,921.7
24 ساعة منخفض
$ 1,988
$ 1,988$ 1,988
24 ساعة مرتفع

$ 1,921.7
$ 1,921.7$ 1,921.7

$ 1,988
$ 1,988$ 1,988

$ 93,435.53362241
$ 93,435.53362241$ 93,435.53362241

$ 739.439122489
$ 739.439122489$ 739.439122489

+0.15%

-1.71%

-4.29%

-4.29%

سجل سعر YearnFinance (YFI) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار YearnFinance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -33.809-1.71%
30 يوم$ -135.5-6.52%
60 يوم$ +116.7+6.38%
90 يوم$ -518.9-21.08%
تغير سعر YearnFinance اليوم

سجل اليوم YFI تغيرًا $ -33.809 (-1.71%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر YearnFinance لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -135.5 (-6.52%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر YearnFinance لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد YFI تغييرًا في $ +116.7 (+6.38%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر YearnFinance لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -518.9 (-21.08%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة YearnFinance (YFI)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار YearnFinance.

تحليل YearnFinance

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار YearnFinance الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق YearnFinance اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق YFI: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

YFI_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات فوق المحور المركزي للنظام عند مستوى 1923.67. السعر الحالي عند 1925.10 يقترب بقوة من التذبذب داخل النطاق المركزي. يقع السعر ضمن نطاق ضيق محدد بين مستويي الدعم S1 والمقاومة R1، حيث يحقق الجانبان (الشراء والبيع) توازنًا مؤقتًا في هذا المستوى، دون ظهور أي إشارات واضحة لاختراق الهيكل. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إلى إشارة شراء، كما أن مؤشر MACD قد شكّل نموذج تقاطع ذهبي، مع ميل طفيف للزخم نحو الجانب الصاعد. أما مؤشر RSI فهو يقبع في المنطقة المحايدة، فيما يظهر نوع من التفاوت في ترتيب المؤشرات السريعة والبطيئة. وتبقى معدلات التقلبات منخفضة، مما يشير إلى غياب القوة الدافعة الأحادية الاتجاه في السوق. تتمثل أول مقاومة رئيسية R1 عند مستوى 1929.33، وتبعد عن السعر الحالي حوالي 4.23 دولارًا أمريكيًا. أما أول دعم رئيسي S1 فيقع عند 1918.33، ويبعد عن السعر الحالي نحو 6.77 دولارًا أمريكيًا. كما تم تحديد نقطة المقاومة الثانية R2 عند 1934.66، ونقطة الدعم الثانية S2 عند 1912.67. إن حركة السعر بين هذه المستويات الرئيسية هي التي ستحدد الاتجاه على المدى القصير.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار YearnFinance؟

تتأثر أسعار YFI بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات سوق DeFi ومعدلات اعتماده
2. أداء بروتوكول Yearn Finance وقيمة الـ TVL (إجمالي القيمة المُقفلة)
3. مقترحات الحوكمة والتحديثات الخاصة بالبروتوكول
4. فرص زراعة العائد ومعدلات APY
5. الاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة
6. تحركات أسعار البيتكوين والإيثريوم
7. التطورات التنظيمية التي تؤثر على DeFi
8. المنافسة من مجمعات العائد الأخرى
9. آليات المعروض من الرموز وبرامج إعادة الشراء
10. سيولة السوق وحجم التداول

لماذا يريد الناس معرفة سعر YearnFinance اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر YFI اليوم لأنه رمز DeFi شديد التقلب ويشهد تقلبات كبيرة في القيمة. يحتاج المتداولون إلى الأسعار الحالية لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع، بينما يراقب المستثمرون أداء محافظهم الاستثمارية. إنّ العرض المحدود لـ YFI ودوره في حوكمة DeFi يجعل تتبع السعر أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجيات زراعة العوائد وتوقيت الاستثمار.

توقعات أسعار YearnFinance

YearnFinance (YFI) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف YFI في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرYearnFinance (YFI) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر YearnFinance نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر YearnFinance الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار YFI للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار YearnFinance.

كيفية شراء واستثمار YearnFinance في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع YearnFinance؟ شراء YFI سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء YearnFinance. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء YearnFinance (YFI).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة YearnFinance فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء YearnFinance (YFI)

ماذا يمكنك أن تفعل مع YearnFinance

يسمح لك امتلاك YearnFinance بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو YearnFinance ( YFI )

Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.

YearnFinance المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ YearnFinance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب YearnFinance الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول YearnFinance

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:30:22 (UTC+8)

تحديثات YearnFinance (YFI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن YearnFinance

YFI USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع YFI باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود YFI USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق YearnFinance (YFI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر YearnFinance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTYFI
$1,941.3
$1,941.3$1,941.3
-1.79%
32.18 (USDT)

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حاسبة YFI إلى USD

المبلغ

YFI
YFI
USD
USD

1 YFI = 1,943.7 USD