سعر YearnFinance اليوم

السعر المباشر لمشروع YearnFinance (YFI) اليوم هو $ 1,943.7، مع تغير بنسبة 1.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YFI الحالي إلى USD هو $ 1,943.7 لكل YFI.

يحتل YearnFinance حاليًا المرتبة #318 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 69.62M، مع عرض متداول قدره 35.82K YFI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YFI بين $ 1,921.7 (أدنى) و$ 1,988 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 93,435.53362241، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 739.439122489.

على المدى القصير، تحرك YFI بمقدار +0.15% خلال الساعة الماضية و-4.29% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 62.55K.

معلومات سوق YearnFinance (YFI)

التصنيف No.318 القيمة السوقية $ 69.62M$ 69.62M $ 69.62M الحجم (24 ساعة) $ 62.55K$ 62.55K $ 62.55K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 71.23M$ 71.23M $ 71.23M إمداد دورة التداول 35.82K 35.82K 35.82K إجمالي العرض 36,646.35595035 36,646.35595035 36,646.35595035 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ YearnFinance هي $ 69.62M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 62.55K. العرض المتداول لـ YFI يبلغ 35.82K، مع إجمالي عرض 36646.35595035. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 71.23M.