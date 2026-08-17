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سعر Aztec المباشر اليوم هو 0.0117 USD. القيمة السوقية لـ AZTEC هي 33,691,315.32 USD. تابع تحديثات أسعار AZTEC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Aztec المباشر اليوم هو 0.0117 USD. القيمة السوقية لـ AZTEC هي 33,691,315.32 USD. تابع تحديثات أسعار AZTEC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن AZTEC

معلومات سعر AZTEC

ما هو AZTEC

الوثيقة البيضاء لـ AZTEC

الموقع الرسمي لـ AZTEC

اقتصاد توكن AZTEC

توقعات سعر AZTEC

سجل AZTEC

دليل شراء AZTEC

محول عملة AZTEC إلى الفيات

عقود AZTEC الفورية

AZTEC عقود USDT-M الآجلة

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سعر Aztec (AZTEC)

السعر المباشر لـ 1 AZTEC إلى USD:

$0.0117
$0.0117$0.0117
-0.93%1D
USD
مخطط أسعار Aztec (AZTEC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:53:24 (UTC+8)

سعر Aztec اليوم

السعر المباشر لمشروع Aztec (AZTEC) اليوم هو $ 0.0117، مع تغير بنسبة 0.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AZTEC الحالي إلى USD هو $ 0.0117 لكل AZTEC.

يحتل Aztec حاليًا المرتبة #405 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 33.69M، مع عرض متداول قدره 2.88B AZTEC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AZTEC بين $ 0.01148 (أدنى) و$ 0.01191 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.039397360041859، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01417360675699033.

على المدى القصير، تحرك AZTEC بمقدار -0.26% خلال الساعة الماضية و-14.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.15K.

معلومات سوق Aztec (AZTEC)

No.405

$ 33.69M
$ 33.69M$ 33.69M

$ 57.15K
$ 57.15K$ 57.15K

$ 121.10M
$ 121.10M$ 121.10M

2.88B
2.88B 2.88B

10,350,000,000
10,350,000,000 10,350,000,000

10,350,000,000
10,350,000,000 10,350,000,000

27.82%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Aztec هي $ 33.69M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.15K. العرض المتداول لـ AZTEC يبلغ 2.88B، مع إجمالي عرض 10350000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 121.10M.

سجل سعر Aztec بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01148
$ 0.01148$ 0.01148
24 ساعة منخفض
$ 0.01191
$ 0.01191$ 0.01191
24 ساعة مرتفع

$ 0.01148
$ 0.01148$ 0.01148

$ 0.01191
$ 0.01191$ 0.01191

$ 0.039397360041859
$ 0.039397360041859$ 0.039397360041859

$ 0.01417360675699033
$ 0.01417360675699033$ 0.01417360675699033

-0.26%

-0.92%

-14.54%

-14.54%

سجل سعر Aztec (AZTEC) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Aztec لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0001098-0.92%
30 يوم$ -0.00149-11.30%
60 يوم$ -0.0043-26.88%
90 يوم$ -0.00843-41.88%
تغير سعر Aztec اليوم

سجل اليوم AZTEC تغيرًا $ -0.0001098 (-0.92%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Aztec لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00149 (-11.30%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Aztec لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AZTEC تغييرًا في $ -0.0043 (-26.88%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Aztec لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00843 (-41.88%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Aztec.

تحليل Aztec

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Aztec الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Aztec اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق AZTEC: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS2 ≤ السعر < S1بين S2-S1أسفل نقطة الارتكاز المركزية، دخول منطقة الأسعار المنخفضة.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

AZTEC_USDT يتداول في نطاق قريب من نقطة المحور 0.01177 على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر داخل نطاق ضيق بين مستويات الدعم S2 وS1، بينما تقع نقطة المحور عند 0.01184 فوق السعر الحالي. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا صعوديًا، كما يؤكد مؤشر EMA وجود زخم شرائي. وقد شكل مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، فيما يظل مؤشر RSI ضمن المنطقة المحايدة. ولا تُظهر قيم KDJ وStochRSI أي إشارات بيع أو شراء مفرطة. يعكس اتساع نطاق بولينجر باند تراجع التقلبات، مما يشير إلى توازن مؤقت بين القوى الشرائية والبائعية عند المستوى الحالي. تظهر المؤشرات السريعة والبطيئة تباينًا في الاتجاهات، حيث يبعد مستوى المقاومة القريب عند 0.01179 عن السعر الحالي مسافة 0.00002. أما المستوى الرئيسي الأعلى عند 0.01184 فيبعد عن السعر الحالي مسافة 0.00007، وهو يمثل هدفًا إضافيًا لاختبار الارتفاع. وعلى الجانب الآخر، يقع دعم المقاومة عند 0.01175 على مسافة 0.00002 من السعر الحالي، وهو يشكّل حدًا دفاعيًا للتحركات الهبوطية قصيرة المدى. كما يُعتبر المستوى الأدنى عند 0.01193 منطقة محتملة لمراقبة اختراق عكسي. ويستمر السعر في الحفاظ على نمط تذبذب كثيف بين نقاط المحور المختلفة.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار Aztec

Aztec (AZTEC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AZTEC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAztec (AZTEC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Aztec نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Aztec الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار AZTEC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Aztec.

كيفية شراء واستثمار Aztec في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Aztec؟ شراء AZTEC سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Aztec. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Aztec (AZTEC).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Aztec فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Aztec (AZTEC)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Aztec

يسمح لك امتلاك Aztec بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Aztec ( AZTEC )

مشروع Aztec هو الطبقة الثانية الرائدة في مجال حماية الخصوصية على شبكة إيثيريوم، حيث تُمكّن المطورين من بناء تطبيقات تحمي خصوصية المستخدمين. وبدعم من جولة تمويل من الفئة الثانية بقيمة 100 مليون دولار بقيادة a16z، يقود أزتيك فريق من خبراء التشفير العالميين الذين ابتكروا معيار إثبات الهوية من جانب العميل دون الحاجة إلى وسيط، مما يجعل التطبيقات التي تحافظ على الخصوصية ممكنة.

Aztec المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Aztec، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Aztec الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

CoinList LaunchpadEthereum EcosystemLayer 2 (L2)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Aztec

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:53:24 (UTC+8)

تحديثات Aztec (AZTEC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Aztec

AZTEC USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع AZTEC باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود AZTEC USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Aztec (AZTEC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Aztec المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAZTEC
$0.01167
$0.01167$0.01167
-1.26%
4.88M (USDT)
/USDCAZTEC
$0.01166
$0.01166$0.01166
-1.01%
4.74M (USDT)

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1 AZTEC = 0.0117 USD