سعر Aztec اليوم

السعر المباشر لمشروع Aztec (AZTEC) اليوم هو $ 0.0117، مع تغير بنسبة 0.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AZTEC الحالي إلى USD هو $ 0.0117 لكل AZTEC.

يحتل Aztec حاليًا المرتبة #405 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 33.69M، مع عرض متداول قدره 2.88B AZTEC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AZTEC بين $ 0.01148 (أدنى) و$ 0.01191 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.039397360041859، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01417360675699033.

على المدى القصير، تحرك AZTEC بمقدار -0.26% خلال الساعة الماضية و-14.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.15K.

معلومات سوق Aztec (AZTEC)

التصنيف No.405 القيمة السوقية $ 33.69M$ 33.69M $ 33.69M الحجم (24 ساعة) $ 57.15K$ 57.15K $ 57.15K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 121.10M$ 121.10M $ 121.10M إمداد دورة التداول 2.88B 2.88B 2.88B الحد الأقصى للعرض 10,350,000,000 10,350,000,000 10,350,000,000 إجمالي العرض 10,350,000,000 10,350,000,000 10,350,000,000 معدل التداول 27.82% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Aztec هي $ 33.69M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.15K. العرض المتداول لـ AZTEC يبلغ 2.88B، مع إجمالي عرض 10350000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 121.10M.