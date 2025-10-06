سعر GameStop المباشر اليوم هو 23.78 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GMEON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GMEON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر GameStop المباشر اليوم هو 23.78 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GMEON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GMEON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار GameStop

GameStop السعر(GMEON)

السعر المباشر لـ 1 GMEON إلى USD:

$23.78
$23.78
+0.46%1D
USD
مخطط أسعار GameStop (GMEON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:25:37 (UTC+8)

معلومات سعر GameStop (GMEON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 23.62
$ 23.62
24 ساعة منخفض
$ 24.08
$ 24.08
24 ساعة مرتفع

$ 23.62
$ 23.62

$ 24.08
$ 24.08

$ 28.314705255572687
$ 28.314705255572687

$ 22.309828913708834
$ 22.309828913708834

-0.05%

+0.46%

+2.50%

+2.50%

سعر GameStop (GMEON) في الوقت الحقيقي هو $ 23.78. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GMEON بين أدنى سعر $ 23.62 وأعلى سعر $ 24.08، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGMEON على الإطلاق هو $ 28.314705255572687، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 22.309828913708834.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GMEON -0.05% على مدار الساعة الماضية، +0.46% على مدار 24 ساعة، و +2.50% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق GameStop (GMEON)

No.2822

$ 252.79K
$ 252.79K

$ 59.12K
$ 59.12K

$ 252.79K
$ 252.79K

10.63K
10.63K

10,630.47586521
10,630.47586521

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ GameStop هي $ 252.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.12K. العرض المتداول لـ GMEON يبلغ 10.63K، مع إجمالي عرض 10630.47586521. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 252.79K.

سجل سعر GameStop (GMEON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار GameStop لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.1089+0.46%
30 يوم$ -3.28-12.13%
60 يوم$ +13.78+137.80%
90 يوم$ +13.78+137.80%
تغير سعر GameStop اليوم

سجل اليوم GMEON تغيرًا $ +0.1089 (+0.46%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر GameStop لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -3.28 (-12.13%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر GameStop لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GMEON تغييرًا في $ +13.78 (+137.80%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر GameStop لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +13.78 (+137.80%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة GameStop (GMEON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار GameStop.

ما هو GameStop ( GMEON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر GameStop على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك GameStop الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين GMEONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول GameStop على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء GameStop سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر GameStop (USD)

كم ستكون قيمة GameStop (GMEON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك GameStop (GMEON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة GameStop.

تحقق الآن من توقعات سعر GameStop!

توكنوميكس GameStop (GMEON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس GameStop (GMEON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GMEON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء GameStop ( GMEON )

هل تبحث عن كيفية شراء GameStop؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء GameStop على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

GameStop المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ GameStop، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب GameStop الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول GameStop

كم يساوي GameStop (GMEON) اليوم؟
سعر GMEON المباشر في USD هو USD 23.78، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر GMEON إلى USD الحالي؟
سعر GMEON إلى USD الحالي هو $ 23.78. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ GameStop ؟
القيمة السوقية لعملة GMEON هي $ 252.79K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن GMEON؟
العرض المتداول لتوكن GMEON هو 10.63K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GMEON؟
حقق GMEON سعرًا قياسيًا قدره 28.314705255572687 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GMEON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 22.309828913708834 GMEON.
ما هو حجم تداول GMEON؟
حجم تداول GMEON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 59.12K USD.
هل سترتفع GMEON هذا العام؟
قد يرتفع GMEON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GMEON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:25:37 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة GMEON إلى USD

المبلغ

GMEON
GMEON
USD
USD

1 GMEON = 23.78 USD

تداول GMEON

/USDTGMEON
$23.78
$23.78
+0.42%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

$113,412.40

$4,030.07

$0.04324

$196.10

$3.4461

$4,030.07

$113,412.40

$196.10

$2.6349

$0.19454

