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Coral Protocol السعر(CORAL)

USD

مخطط أسعار Coral Protocol (CORAL) المباشر

$0.001578
$0.001578$0.001578
-9.25%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول CORAL

السعر الحالي لـ Coral Protocol (CORAL) اليوم هو 0.001578 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من CORAL إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Coral Protocol:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 808.93 USD
- تغير سعر Coral Protocol خلال اليوم هو -9.25%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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CORAL أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Coral Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00016084-9.25%
30 يوم$ +0.000578+57.80%
60 يوم$ +0.000578+57.80%
90 يوم$ +0.000578+57.80%
تغير سعر Coral Protocol اليوم

سجل اليوم CORAL تغيرًا $ -0.00016084 (-9.25%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Coral Protocol لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000578 (+57.80%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Coral Protocol لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CORAL تغييرًا في $ +0.000578 (+57.80%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Coral Protocol لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.000578 (+57.80%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

CORAL معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Coral Protocol: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.001547
$ 0.001547$ 0.001547

$ 0.001775
$ 0.001775$ 0.001775

$ 0.003575
$ 0.003575$ 0.003575

0.00%

-9.25%

+14.84%

CORAL معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 808.93
$ 808.93$ 808.93

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ما هو Coral Protocol ( CORAL )

مشروع CORAL هو التوكن الأصلي لبروتوكول Coral، وهو طبقة البنية التحتية لتعاون وكلاء الذكاء الاصطناعي. يُمكّن Coral الوكلاء من التواصل والتنسيق وإجراء المعاملات عبر أطر العمل. كما يُمكّن CORAL المدفوعات بين الوكلاء، وتنفيذ الجلسات، وتقييم السمعة، مما يُغذي نظامًا بيئيًا لامركزيًا يعمل فيه الوكلاء الأذكياء معًا بشكل مستقل.

متوفر Coral Protocol على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Coral Protocol الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين CORALلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Coral Protocol على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Coral Protocol سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Coral Protocol

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Coral Protocol، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ CORAL؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارCoral Protocol.

سجل أسعار Coral Protocol

يوفر تتبع مسار سعر CORAL معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ CORAL. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Coral Protocol.

كيفية شراء Coral Protocol ( CORAL )

هل تبحث عن كيفية شراء Coral Protocol؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Coral Protocol على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة CORAL إلى العملات المحلية

1 CORAL إلى VND
41.52507
1 CORAL إلى AUD
A$0.00241434
1 CORAL إلى GBP
0.00115194
1 CORAL إلى EUR
0.00137286
1 CORAL إلى USD
$0.001578
1 CORAL إلى MYR
RM0.00667494
1 CORAL إلى TRY
0.06204696
1 CORAL إلى JPY
¥0.22538574
1 CORAL إلى RUB
0.12504072
1 CORAL إلى INR
0.13548708
1 CORAL إلى IDR
Rp25.86884832
1 CORAL إلى KRW
2.1411093
1 CORAL إلى PHP
0.08778414
1 CORAL إلى EGP
￡E.0.07836348
1 CORAL إلى BRL
R$0.00888414
1 CORAL إلى CAD
C$0.00214608
1 CORAL إلى BDT
0.19273692
1 CORAL إلى NGN
2.49287706
1 CORAL إلى UAH
0.06537654
1 CORAL إلى VES
Bs0.153066
1 CORAL إلى PKR
Rs0.444996
1 CORAL إلى KZT
0.8050956
1 CORAL إلى THB
฿0.05131656
1 CORAL إلى TWD
NT$0.04721376
1 CORAL إلى AED
د.إ0.00579126
1 CORAL إلى CHF
Fr0.00127818
1 CORAL إلى HKD
HK$0.01237152
1 CORAL إلى MAD
.د.م0.01450182
1 CORAL إلى MXN
$0.03028182

Coral Protocol المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Coral Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Coral Protocol الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

CORAL
CORAL
USD

1 CORAL = 0.001578 USD

تداول

USDTCORAL
$0.001578
$0.001578$0.001578
-11.10%

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