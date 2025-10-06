سعر Aster المباشر اليوم هو 1.0752 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ASTER إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ASTER بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Aster المباشر اليوم هو 1.0752 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ASTER إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ASTER بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن ASTER

معلومات سعر ASTER

الموقع الرسمي لـ ASTER

اقتصاد توكن ASTER

توقعات سعر ASTER

سجل ASTER

دليل شراء ASTER

محول عملة ASTER إلى الفيات

ASTER العقود الفورية

ASTER عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Aster

Aster السعر(ASTER)

السعر المباشر لـ 1 ASTER إلى USD:

$1.0744
$1.0744$1.0744
-2.48%1D
USD
مخطط أسعار Aster (ASTER) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:35:48 (UTC+8)

معلومات سعر Aster (ASTER) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.0566
$ 1.0566$ 1.0566
24 ساعة منخفض
$ 1.1518
$ 1.1518$ 1.1518
24 ساعة مرتفع

$ 1.0566
$ 1.0566$ 1.0566

$ 1.1518
$ 1.1518$ 1.1518

$ 2.419058923870731
$ 2.419058923870731$ 2.419058923870731

$ 0.08438718204444161
$ 0.08438718204444161$ 0.08438718204444161

-1.00%

-2.48%

+1.91%

+1.91%

سعر Aster (ASTER) في الوقت الحقيقي هو $ 1.0752. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ASTER بين أدنى سعر $ 1.0566 وأعلى سعر $ 1.1518، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـASTER على الإطلاق هو $ 2.419058923870731، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.08438718204444161.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ASTER -1.00% على مدار الساعة الماضية، -2.48% على مدار 24 ساعة، و +1.91% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Aster (ASTER)

No.45

$ 2.17B
$ 2.17B$ 2.17B

$ 29.73M
$ 29.73M$ 29.73M

$ 8.60B
$ 8.60B$ 8.60B

2.02B
2.02B 2.02B

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

25.22%

0.05%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Aster هي $ 2.17B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 29.73M. العرض المتداول لـ ASTER يبلغ 2.02B، مع إجمالي عرض 8000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.60B.

سجل سعر Aster (ASTER) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Aster لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.027323-2.48%
30 يوم$ -0.8706-44.75%
60 يوم$ +0.7752+258.40%
90 يوم$ +0.7752+258.40%
تغير سعر Aster اليوم

سجل اليوم ASTER تغيرًا $ -0.027323 (-2.48%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Aster لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.8706 (-44.75%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Aster لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ASTER تغييرًا في $ +0.7752 (+258.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Aster لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.7752 (+258.40%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Aster (ASTER)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Aster.

ما هو Aster ( ASTER )

منصة Aster هي منصة تداول لامركزية دائمة من الجيل التالي، مصممة للجميع. بعد اندماج Aster مع APX Finance أواخر عام 2024، لم تعد هذه الهوية الجديدة مجرد تغيير في الاسم. نحن نُحدث ثورة في طريقة تداول العقود الدائمة واستخدام الأصول في العالم اللامركزي.

متوفر Aster على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Aster الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين ASTERلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Aster على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Aster سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Aster (USD)

كم ستكون قيمة Aster (ASTER) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Aster (ASTER) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Aster.

تحقق الآن من توقعات سعر Aster!

توكنوميكس Aster (ASTER)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Aster (ASTER) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ASTER والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Aster ( ASTER )

هل تبحث عن كيفية شراء Aster؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Aster على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة ASTER إلى العملات المحلية

1 Aster (ASTER) إلى VND
28,293.888
1 Aster (ASTER) إلى AUD
A$1.623552
1 Aster (ASTER) إلى GBP
0.8064
1 Aster (ASTER) إلى EUR
0.91392
1 Aster (ASTER) إلى USD
$1.0752
1 Aster (ASTER) إلى MYR
RM4.505088
1 Aster (ASTER) إلى TRY
45.10464
1 Aster (ASTER) إلى JPY
¥163.4304
1 Aster (ASTER) إلى ARS
ARS$1,583.5008
1 Aster (ASTER) إلى RUB
85.198848
1 Aster (ASTER) إلى INR
94.918656
1 Aster (ASTER) إلى IDR
Rp17,919.992832
1 Aster (ASTER) إلى PHP
63.168
1 Aster (ASTER) إلى EGP
￡E.50.953728
1 Aster (ASTER) إلى BRL
R$5.75232
1 Aster (ASTER) إلى CAD
C$1.494528
1 Aster (ASTER) إلى BDT
131.625984
1 Aster (ASTER) إلى NGN
1,565.06112
1 Aster (ASTER) إلى COP
$4,151.3472
1 Aster (ASTER) إلى ZAR
R.18.43968
1 Aster (ASTER) إلى UAH
45.276672
1 Aster (ASTER) إلى TZS
T.Sh.2,648.27136
1 Aster (ASTER) إلى VES
Bs233.3184
1 Aster (ASTER) إلى CLP
$1,011.7632
1 Aster (ASTER) إلى PKR
Rs304.840704
1 Aster (ASTER) إلى KZT
573.737472
1 Aster (ASTER) إلى THB
฿34.78272
1 Aster (ASTER) إلى TWD
NT$32.879616
1 Aster (ASTER) إلى AED
د.إ3.945984
1 Aster (ASTER) إلى CHF
Fr0.849408
1 Aster (ASTER) إلى HKD
HK$8.354304
1 Aster (ASTER) إلى AMD
֏411.952128
1 Aster (ASTER) إلى MAD
.د.م9.924096
1 Aster (ASTER) إلى MXN
$19.826688
1 Aster (ASTER) إلى SAR
ريال4.032
1 Aster (ASTER) إلى ETB
Br163.075584
1 Aster (ASTER) إلى KES
KSh138.905088
1 Aster (ASTER) إلى JOD
د.أ0.7623168
1 Aster (ASTER) إلى PLN
3.902976
1 Aster (ASTER) إلى RON
лв4.698624
1 Aster (ASTER) إلى SEK
kr10.096128
1 Aster (ASTER) إلى BGN
лв1.806336
1 Aster (ASTER) إلى HUF
Ft359.1168
1 Aster (ASTER) إلى CZK
22.47168
1 Aster (ASTER) إلى KWD
د.ك0.3290112
1 Aster (ASTER) إلى ILS
3.4944
1 Aster (ASTER) إلى BOB
Bs7.429632
1 Aster (ASTER) إلى AZN
1.82784
1 Aster (ASTER) إلى TJS
SM9.934848
1 Aster (ASTER) إلى GEL
2.924544
1 Aster (ASTER) إلى AOA
Kz980.120064
1 Aster (ASTER) إلى BHD
.د.ب0.4042752
1 Aster (ASTER) إلى BMD
$1.0752
1 Aster (ASTER) إلى DKK
kr6.902784
1 Aster (ASTER) إلى HNL
L28.320768
1 Aster (ASTER) إلى MUR
48.932352
1 Aster (ASTER) إلى NAD
$18.568704
1 Aster (ASTER) إلى NOK
kr10.741248
1 Aster (ASTER) إلى NZD
$1.849344
1 Aster (ASTER) إلى PAB
B/.1.0752
1 Aster (ASTER) إلى PGK
K4.526592
1 Aster (ASTER) إلى QAR
ر.ق3.913728
1 Aster (ASTER) إلى RSD
дин.108.337152
1 Aster (ASTER) إلى UZS
soʻm12,954.213888
1 Aster (ASTER) إلى ALL
L89.316864
1 Aster (ASTER) إلى ANG
ƒ1.924608
1 Aster (ASTER) إلى AWG
ƒ1.93536
1 Aster (ASTER) إلى BBD
$2.1504
1 Aster (ASTER) إلى BAM
KM1.795584
1 Aster (ASTER) إلى BIF
Fr3,170.7648
1 Aster (ASTER) إلى BND
$1.387008
1 Aster (ASTER) إلى BSD
$1.0752
1 Aster (ASTER) إلى JMD
$172.548096
1 Aster (ASTER) إلى KHR
4,335.4752
1 Aster (ASTER) إلى KMF
Fr452.6592
1 Aster (ASTER) إلى LAK
23,373.912576
1 Aster (ASTER) إلى LKR
රු327.495168
1 Aster (ASTER) إلى MDL
L18.2784
1 Aster (ASTER) إلى MGA
Ar4,799.993856
1 Aster (ASTER) إلى MOP
P8.612352
1 Aster (ASTER) إلى MVR
16.45056
1 Aster (ASTER) إلى MWK
MK1,866.665472
1 Aster (ASTER) إلى MZN
MT68.70528
1 Aster (ASTER) إلى NPR
रु151.92576
1 Aster (ASTER) إلى PYG
7,625.3184
1 Aster (ASTER) إلى RWF
Fr1,562.2656
1 Aster (ASTER) إلى SBD
$8.838144
1 Aster (ASTER) إلى SCR
15.386112
1 Aster (ASTER) إلى SRD
$42.513408
1 Aster (ASTER) إلى SVC
$9.408
1 Aster (ASTER) إلى SZL
L18.568704
1 Aster (ASTER) إلى TMT
m3.7632
1 Aster (ASTER) إلى TND
د.ت3.1567872
1 Aster (ASTER) إلى TTD
$7.300608
1 Aster (ASTER) إلى UGX
Sh3,745.9968
1 Aster (ASTER) إلى XAF
Fr606.4128
1 Aster (ASTER) إلى XCD
$2.90304
1 Aster (ASTER) إلى XOF
Fr606.4128
1 Aster (ASTER) إلى XPF
Fr109.6704
1 Aster (ASTER) إلى BWP
P15.300096
1 Aster (ASTER) إلى BZD
$2.161152
1 Aster (ASTER) إلى CVE
$101.789184
1 Aster (ASTER) إلى DJF
Fr191.3856
1 Aster (ASTER) إلى DOP
$68.877312
1 Aster (ASTER) إلى DZD
د.ج139.66848
1 Aster (ASTER) إلى FJD
$2.4192
1 Aster (ASTER) إلى GNF
Fr9,348.864
1 Aster (ASTER) إلى GTQ
Q8.236032
1 Aster (ASTER) إلى GYD
$225.168384
1 Aster (ASTER) إلى ISK
kr132.2496

Aster المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Aster، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Aster الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Aster

كم يساوي Aster (ASTER) اليوم؟
سعر ASTER المباشر في USD هو USD 1.0752، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ASTER إلى USD الحالي؟
سعر ASTER إلى USD الحالي هو $ 1.0752. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Aster ؟
القيمة السوقية لعملة ASTER هي $ 2.17B USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ASTER؟
العرض المتداول لتوكن ASTER هو 2.02B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ASTER؟
حقق ASTER سعرًا قياسيًا قدره 2.419058923870731 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ASTER؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.08438718204444161 ASTER.
ما هو حجم تداول ASTER؟
حجم تداول ASTER المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 29.73M USD.
هل سترتفع ASTER هذا العام؟
قد يرتفع ASTER هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ASTER لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:35:48 (UTC+8)

تحديثات Aster (ASTER) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة ASTER إلى USD

المبلغ

ASTER
ASTER
USD
USD

1 ASTER = 1.0752 USD

تداول ASTER

/USDCASTER
$1.0875
$1.0875$1.0875
-1.34%
/USDTASTER
$1.0744
$1.0744$1.0744
-2.46%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,018.15
$113,018.15$113,018.15

-1.41%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,022.14
$4,022.14$4,022.14

-1.82%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04321
$0.04321$0.04321

-6.95%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.23
$195.23$195.23

-1.84%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4805
$3.4805$3.4805

-9.77%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,022.14
$4,022.14$4,022.14

-1.82%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,018.15
$113,018.15$113,018.15

-1.41%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.23
$195.23$195.23

-1.84%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6240
$2.6240$2.6240

-0.45%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19375
$0.19375$0.19375

-3.01%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000288
$0.0000000288$0.0000000288

+234.88%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.417
$2.417$2.417

+222.26%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000116
$0.0000000000000000116$0.0000000000000000116

+157.77%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001416
$0.00001416$0.00001416

+117.84%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008558
$0.0008558$0.0008558

+85.76%