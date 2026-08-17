سعر AIVIVE اليوم

السعر المباشر لمشروع AIVIVE (AVV) اليوم هو $ 0.009422، مع تغير بنسبة 0.27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AVV الحالي إلى USD هو $ 0.009422 لكل AVV.

يحتل AIVIVE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- AVV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AVV بين $ 0.00938 (أدنى) و$ 0.009433 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك AVV بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و+1.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 76.36K.

معلومات سوق AIVIVE (AVV)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 76.36K$ 76.36K $ 76.36K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 94.22M$ 94.22M $ 94.22M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ AIVIVE هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 76.36K. العرض المتداول لـ AVV يبلغ --، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 94.22M.