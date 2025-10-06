معلومات سعر OpenVPP (OVPP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.02323 $ 0.02323 $ 0.02323 24 ساعة منخفض $ 0.02763 $ 0.02763 $ 0.02763 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.02323$ 0.02323 $ 0.02323 24 ساعة مرتفع $ 0.02763$ 0.02763 $ 0.02763 عالية طوال الوقت $ 0.28680257838566486$ 0.28680257838566486 $ 0.28680257838566486 أدنى سعر $ 0.000026830293467548$ 0.000026830293467548 $ 0.000026830293467548 تغير السعر (1 ساعة) -0.90% تغير السعر (1يوم) -8.87% تغير السعر (7 أيام) -13.00% تغير السعر (7 أيام) -13.00%

سعر OpenVPP (OVPP) في الوقت الحقيقي هو $ 0.02436. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OVPP بين أدنى سعر $ 0.02323 وأعلى سعر $ 0.02763، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOVPP على الإطلاق هو $ 0.28680257838566486، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000026830293467548.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OVPP -0.90% على مدار الساعة الماضية، -8.87% على مدار 24 ساعة، و -13.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق OpenVPP (OVPP)

التصنيف No.877 القيمة السوقية $ 19.49M$ 19.49M $ 19.49M الحجم (24 ساعة) $ 501.11K$ 501.11K $ 501.11K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.36M$ 24.36M $ 24.36M إمداد دورة التداول 800.00M 800.00M 800.00M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 80.00% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ OpenVPP هي $ 19.49M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 501.11K. العرض المتداول لـ OVPP يبلغ 800.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.36M.