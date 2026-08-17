سعر Bull اليوم

السعر المباشر لمشروع Bull (BULL) اليوم هو $ 0.0001536، مع تغير بنسبة 10.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BULL الحالي إلى USD هو $ 0.0001536 لكل BULL.

يحتل Bull حاليًا المرتبة #1302 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 153.59K، مع عرض متداول قدره 999.96M BULL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BULL بين $ 0.0001381 (أدنى) و$ 0.000155 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.010844478971012069، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.001090190795559309.

على المدى القصير، تحرك BULL بمقدار -0.26% خلال الساعة الماضية و+6.51% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.91K.

معلومات سوق Bull (BULL)

التصنيف No.1302 القيمة السوقية $ 153.59K$ 153.59K $ 153.59K الحجم (24 ساعة) $ 53.91K$ 53.91K $ 53.91K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 153.59K$ 153.59K $ 153.59K إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M الحد الأقصى للعرض 999,956,072 999,956,072 999,956,072 إجمالي العرض 999,956,072 999,956,072 999,956,072 معدل التداول 100.00% البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Bull هي $ 153.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.91K. العرض المتداول لـ BULL يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999956072. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 153.59K.