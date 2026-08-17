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سعر THENA المباشر اليوم هو 0.06151 USD. القيمة السوقية لـ THE هي 8,177,726.2062776382122 USD. تابع تحديثات أسعار THE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر THENA المباشر اليوم هو 0.06151 USD. القيمة السوقية لـ THE هي 8,177,726.2062776382122 USD. تابع تحديثات أسعار THE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر THENA (THE)

السعر المباشر لـ 1 THE إلى USD:

$0.06151
$0.06151$0.06151
-0.71%1D
USD
مخطط أسعار THENA (THE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:18:03 (UTC+8)

سعر THENA اليوم

السعر المباشر لمشروع THENA (THE) اليوم هو $ 0.06151، مع تغير بنسبة 0.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل THE الحالي إلى USD هو $ 0.06151 لكل THE.

يحتل THENA حاليًا المرتبة #1005 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8.18M، مع عرض متداول قدره 132.95M THE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول THE بين $ 0.06067 (أدنى) و$ 0.06353 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.10318040169636، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0629527965588147.

على المدى القصير، تحرك THE بمقدار -0.60% خلال الساعة الماضية و-6.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 72.02K.

معلومات سوق THENA (THE)

No.1005

$ 8.18M
$ 8.18M$ 8.18M

$ 72.02K
$ 72.02K$ 72.02K

$ 20.06M
$ 20.06M$ 20.06M

132.95M
132.95M 132.95M

326,120,291
326,120,291 326,120,291

284,166,314.96603302
284,166,314.96603302 284,166,314.96603302

40.76%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ THENA هي $ 8.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 72.02K. العرض المتداول لـ THE يبلغ 132.95M، مع إجمالي عرض 284166314.96603302. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.06M.

سجل سعر THENA بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.06067
$ 0.06067$ 0.06067
24 ساعة منخفض
$ 0.06353
$ 0.06353$ 0.06353
24 ساعة مرتفع

$ 0.06067
$ 0.06067$ 0.06067

$ 0.06353
$ 0.06353$ 0.06353

$ 4.10318040169636
$ 4.10318040169636$ 4.10318040169636

$ 0.0629527965588147
$ 0.0629527965588147$ 0.0629527965588147

-0.60%

-0.71%

-6.01%

-6.01%

سجل سعر THENA (THE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار THENA لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0004398-0.71%
30 يوم$ +0.00735+13.57%
60 يوم$ -0.00196-3.09%
90 يوم$ -0.0299-32.71%
تغير سعر THENA اليوم

سجل اليوم THE تغيرًا $ -0.0004398 (-0.71%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر THENA لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00735 (+13.57%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر THENA لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد THE تغييرًا في $ -0.00196 (-3.09%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر THENA لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0299 (-32.71%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة THENA (THE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار THENA.

تحليل THENA

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار THENA الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق THENA اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق THE: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

THE_USDT يتحرك في الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.06282. وقد تجاوز السعر مستوى المقاومة R1 عند 0.06222، ولامس منطقة محورية R2 بالقرب من 0.06280. يُعتبر المستوى الحالي أعلى من المنطقة المحورية عند 0.06143 ومن دعم S1 عند 0.06085. يهيمن الاتجاه الصعودي على المدى القصير، حيث يتواجد السعر ضمن الشريحة العليا لنظام التمركز المحوري. تظهر المؤشرات شكلًا متباينًا صاعدًا، مما يعكس قوة الشراء التي تدفع السعر بعيدًا عن المناطق الكثيفة في القاع. تشير مؤشرات MACD إلى حدوث تقاطع ذهبي، مع تباعد بين الخطين السريع والبطيء فوق خط الصفر. كما أن مجموعة المتوسطات المتحركة ومجموعة EMA تُظهر ترتيبًا صعوديًا متماسكًا، مما يؤكد اتساق الاتجاه على المدى القصير. يقبع مؤشر RSI في المنطقة الحيادية دون الوصول إلى مستويات التشبع الشرائي القصوى. أما مؤشرات KDJ وStochRSI فتُظهر إطلاقًا معتدلًا للزخم دون ظهور انحرافات واضحة. كما أن بولينجر باند يشهد اتساعًا في الفتحة، مما يشير إلى زيادة في التقلبات بالتوازي مع ارتفاع الأسعار. تتجدد عملية إعادة التوازن بين قوى الشراء والبيع عند المستويات العالية، مع تركز نسبي لقوة الزخم. السعر المرجعي القريب هو نقطة المحورية R2 عند 0.06280، والتي تبعد أقل من 0.1% عن السعر الحالي. أما الدعم الأول الأدنى فهو عند مستوى R1 ونقطة تحول المقاومة السابقة عند 0.06222، بفارق يقارب 0.9%. ويتم وضع مستوى الدفاع البعيد عند المنطقة المحورية عند 0.06143، بفارق 2.2%. وبالنظر إلى الدعم الأعمق، فإن نقطة S1 عند 0.06085 تبعد 3.1% عن السعر الحالي. وفي الجانب العلوي، لا توجد مقاومات فورية محددة، لذلك يجب مراقبة مدى كفاءة اختراق مستوى R2.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار THENA؟

تتأثر سعر THENA (THE) بعدة عوامل رئيسية:

1. حجم التداول والسيولة على منصات DEX
2. إجمالي القيمة المُقفلة (TVL) في بروتوكول THENA
3. أداء واعتماد نظام BNB Chain
4. الاقتصاديات الخاصة بالتوكن، بما في ذلك مكافآت الحَجْز والإصدارات
5. إعلانات الشراكات وترقيات البروتوكول
6. معنويات سوق DeFi بشكل عام
7. المنافسة من بروتوكولات DEX الأخرى
8. التطورات التنظيمية التي تؤثر على مجال DeFi
9. معدل اعتماد المستخدمين والعنوان النشط
10. أنشطة صناع السوق وتحركات كبار المستثمرين (الحيتان)

لماذا يريد الناس معرفة سعر THENA اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر THENA (THE) اليوم لعدة أسباب رئيسية:

1. اتخاذ قرارات التداول: يحتاج المتداولون النشطون إلى الأسعار الحالية لشراء أو بيع الأصول في اللحظات المثلى.
2. تتبع المحافظ الاستثمارية: يراقب المستثمرون قيمة وأداء حيازاتهم.
3. تحليل السوق: تساعد بيانات الأسعار في تحديد الاتجاهات والفرص المحتملة.
4. إدارة المخاطر: يساهم فهم حركات الأسعار في وضع أوامر وقف الخسارة.
5. الخوف من فقدان الفرصة/التقاط الفرص: يدفع الخوف من تفويت الفرص الاهتمام بالأسعار في الوقت الفعلي.

توقعات أسعار THENA

THENA (THE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف THE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرTHENA (THE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر THENA نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر THENA الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار THE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار THENA.

كيفية شراء واستثمار THENA في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع THENA؟ شراء THE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء THENA. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء THENA (THE).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة THENA فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء THENA (THE)

ماذا يمكنك أن تفعل مع THENA

يسمح لك امتلاك THENA بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو THENA ( THE )

تتمثل رؤية THENA في أن تصبح منصة "SuperApp" التي تستهدف الجماهير، على السلسلة، بتجربة من الدرجة CEX. تتمتع THENA بنهج متعدد الاستخدامات حيث نتصور أن نصبح طبقة السيولة الأكثر قابلية للتعديل على الإطلاق لتلبية أي نوع من احتياجات السيولة من شركائنا: العملات المستقرة، وLSTs، وRWAs الرمزية، وعملات الميم، وتوكن الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك...

THENA المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ THENA، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب THENA الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance HODLer AirdropsBNB Chain EcosystemDecentralized Exchange (DEX)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول THENA

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:18:03 (UTC+8)

تحديثات THENA (THE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن THENA

THE USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع THE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود THE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق THENA (THE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر THENA المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTHE
$0.06151
$0.06151$0.06151
-0.66%
1.16M (USDT)
/USDCTHE
$0.06142
$0.06142$0.06142
-0.67%
894.91K (USDT)

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1 THE = 0.06151 USD