سعر THENA (THE)
السعر المباشر لمشروع THENA (THE) اليوم هو $ 0.06151، مع تغير بنسبة 0.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل THE الحالي إلى USD هو $ 0.06151 لكل THE.
يحتل THENA حاليًا المرتبة #1005 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8.18M، مع عرض متداول قدره 132.95M THE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول THE بين $ 0.06067 (أدنى) و$ 0.06353 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.10318040169636، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0629527965588147.
على المدى القصير، تحرك THE بمقدار -0.60% خلال الساعة الماضية و-6.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 72.02K.
No.1005
40.76%
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ THENA هي $ 8.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 72.02K. العرض المتداول لـ THE يبلغ 132.95M، مع إجمالي عرض 284166314.96603302. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.06M.
-0.60%
-0.71%
-6.01%
-6.01%
تتبع تغيرات أسعار THENA لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0004398
|-0.71%
|30 يوم
|$ +0.00735
|+13.57%
|60 يوم
|$ -0.00196
|-3.09%
|90 يوم
|$ -0.0299
|-32.71%
سجل اليوم THE تغيرًا $ -0.0004398 (-0.71%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00735 (+13.57%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد THE تغييرًا في $ -0.00196 (-3.09%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0299 (-32.71%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة THENA (THE)؟
ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار THENA.
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار THENA الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق THE: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|السعر > R2
|أعلى من R2
|أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|مجموعة EMA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
THE_USDT يتحرك في الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.06282. وقد تجاوز السعر مستوى المقاومة R1 عند 0.06222، ولامس منطقة محورية R2 بالقرب من 0.06280. يُعتبر المستوى الحالي أعلى من المنطقة المحورية عند 0.06143 ومن دعم S1 عند 0.06085. يهيمن الاتجاه الصعودي على المدى القصير، حيث يتواجد السعر ضمن الشريحة العليا لنظام التمركز المحوري. تظهر المؤشرات شكلًا متباينًا صاعدًا، مما يعكس قوة الشراء التي تدفع السعر بعيدًا عن المناطق الكثيفة في القاع. تشير مؤشرات MACD إلى حدوث تقاطع ذهبي، مع تباعد بين الخطين السريع والبطيء فوق خط الصفر. كما أن مجموعة المتوسطات المتحركة ومجموعة EMA تُظهر ترتيبًا صعوديًا متماسكًا، مما يؤكد اتساق الاتجاه على المدى القصير. يقبع مؤشر RSI في المنطقة الحيادية دون الوصول إلى مستويات التشبع الشرائي القصوى. أما مؤشرات KDJ وStochRSI فتُظهر إطلاقًا معتدلًا للزخم دون ظهور انحرافات واضحة. كما أن بولينجر باند يشهد اتساعًا في الفتحة، مما يشير إلى زيادة في التقلبات بالتوازي مع ارتفاع الأسعار. تتجدد عملية إعادة التوازن بين قوى الشراء والبيع عند المستويات العالية، مع تركز نسبي لقوة الزخم. السعر المرجعي القريب هو نقطة المحورية R2 عند 0.06280، والتي تبعد أقل من 0.1% عن السعر الحالي. أما الدعم الأول الأدنى فهو عند مستوى R1 ونقطة تحول المقاومة السابقة عند 0.06222، بفارق يقارب 0.9%. ويتم وضع مستوى الدفاع البعيد عند المنطقة المحورية عند 0.06143، بفارق 2.2%. وبالنظر إلى الدعم الأعمق، فإن نقطة S1 عند 0.06085 تبعد 3.1% عن السعر الحالي. وفي الجانب العلوي، لا توجد مقاومات فورية محددة، لذلك يجب مراقبة مدى كفاءة اختراق مستوى R2.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر THENA نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
هل أنت مستعد للبدء مع THENA؟ شراء THE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء THENA. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء THENA (THE).
يسمح لك امتلاك THENA بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
شراء THENA (THE) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.
تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC
علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.
تتمثل رؤية THENA في أن تصبح منصة "SuperApp" التي تستهدف الجماهير، على السلسلة، بتجربة من الدرجة CEX. تتمتع THENA بنهج متعدد الاستخدامات حيث نتصور أن نصبح طبقة السيولة الأكثر قابلية للتعديل على الإطلاق لتلبية أي نوع من احتياجات السيولة من شركائنا: العملات المستقرة، وLSTs، وRWAs الرمزية، وعملات الميم، وتوكن الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك...
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ THENA، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
قم بشراء أو بيع THE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود THE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.
استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر THENA المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.
أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC
العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق
العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.