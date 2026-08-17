سعر THENA اليوم

السعر المباشر لمشروع THENA (THE) اليوم هو $ 0.06151، مع تغير بنسبة 0.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل THE الحالي إلى USD هو $ 0.06151 لكل THE.

يحتل THENA حاليًا المرتبة #1005 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8.18M، مع عرض متداول قدره 132.95M THE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول THE بين $ 0.06067 (أدنى) و$ 0.06353 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.10318040169636، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0629527965588147.

على المدى القصير، تحرك THE بمقدار -0.60% خلال الساعة الماضية و-6.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 72.02K.

معلومات سوق THENA (THE)

التصنيف No.1005 القيمة السوقية $ 8.18M$ 8.18M $ 8.18M الحجم (24 ساعة) $ 72.02K$ 72.02K $ 72.02K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.06M$ 20.06M $ 20.06M إمداد دورة التداول 132.95M 132.95M 132.95M الحد الأقصى للعرض 326,120,291 326,120,291 326,120,291 إجمالي العرض 284,166,314.96603302 284,166,314.96603302 284,166,314.96603302 معدل التداول 40.76% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ THENA هي $ 8.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 72.02K. العرض المتداول لـ THE يبلغ 132.95M، مع إجمالي عرض 284166314.96603302. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.06M.