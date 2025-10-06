معلومات سعر DiemLibre (DLB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.000059 $ 0.000059 $ 0.000059 24 ساعة منخفض $ 0.0000621 $ 0.0000621 $ 0.0000621 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.000059$ 0.000059 $ 0.000059 24 ساعة مرتفع $ 0.0000621$ 0.0000621 $ 0.0000621 عالية طوال الوقت $ 0.003024412360517025$ 0.003024412360517025 $ 0.003024412360517025 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) +3.02% تغير السعر (7 أيام) +1.63% تغير السعر (7 أيام) +1.63%

سعر DiemLibre (DLB) في الوقت الحقيقي هو $ 0.000062. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DLB بين أدنى سعر $ 0.000059 وأعلى سعر $ 0.0000621، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDLB على الإطلاق هو $ 0.003024412360517025، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DLB -0.17% على مدار الساعة الماضية، +3.02% على مدار 24 ساعة، و +1.63% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DiemLibre (DLB)

التصنيف No.4364 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 36.03K$ 36.03K $ 36.03K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 302.50K$ 302.50K $ 302.50K إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 4,878,987,373 4,878,987,373 4,878,987,373 إجمالي العرض 4,878,987,373 4,878,987,373 4,878,987,373 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ DiemLibre هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 36.03K. العرض المتداول لـ DLB يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 4878987373. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 302.50K.