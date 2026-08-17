سعر TOYOW اليوم

السعر المباشر لمشروع TOYOW (TTN) اليوم هو $ 0.06757، مع تغير بنسبة 0.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TTN الحالي إلى USD هو $ 0.06757 لكل TTN.

يحتل TOYOW حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- TTN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TTN بين $ 0.06655 (أدنى) و$ 0.06822 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك TTN بمقدار +0.29% خلال الساعة الماضية و+0.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 291.92K.

معلومات سوق TOYOW (TTN)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 291.92K$ 291.92K $ 291.92K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 67.57M$ 67.57M $ 67.57M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BASE

القيمة السوقية الحالية لـ TOYOW هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 291.92K. العرض المتداول لـ TTN يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 67.57M.