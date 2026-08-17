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سعر TOYOW المباشر اليوم هو 0.06757 USD. القيمة السوقية لـ TTN هي -- USD. تابع تحديثات أسعار TTN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر TOYOW المباشر اليوم هو 0.06757 USD. القيمة السوقية لـ TTN هي -- USD. تابع تحديثات أسعار TTN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن TTN

معلومات سعر TTN

ما هو TTN

الوثيقة البيضاء لـ TTN

الموقع الرسمي لـ TTN

اقتصاد توكن TTN

توقعات سعر TTN

سجل TTN

دليل شراء TTN

محول عملة TTN إلى الفيات

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شعار TOYOW

سعر TOYOW (TTN)

السعر المباشر لـ 1 TTN إلى USD:

$0.06757
$0.06757$0.06757
+0.53%1D
USD
مخطط أسعار TOYOW (TTN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:31:01 (UTC+8)

سعر TOYOW اليوم

السعر المباشر لمشروع TOYOW (TTN) اليوم هو $ 0.06757، مع تغير بنسبة 0.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TTN الحالي إلى USD هو $ 0.06757 لكل TTN.

يحتل TOYOW حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- TTN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TTN بين $ 0.06655 (أدنى) و$ 0.06822 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك TTN بمقدار +0.29% خلال الساعة الماضية و+0.43% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 291.92K.

معلومات سوق TOYOW (TTN)

--
----

$ 291.92K
$ 291.92K$ 291.92K

$ 67.57M
$ 67.57M$ 67.57M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ TOYOW هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 291.92K. العرض المتداول لـ TTN يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 67.57M.

سجل سعر TOYOW بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.06655
$ 0.06655$ 0.06655
24 ساعة منخفض
$ 0.06822
$ 0.06822$ 0.06822
24 ساعة مرتفع

$ 0.06655
$ 0.06655$ 0.06655

$ 0.06822
$ 0.06822$ 0.06822

--
----

--
----

+0.29%

+0.53%

+0.43%

+0.43%

سجل سعر TOYOW (TTN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار TOYOW لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0003562+0.53%
30 يوم$ +0.00131+1.97%
60 يوم$ +0.00472+7.50%
90 يوم$ +0.00837+14.13%
تغير سعر TOYOW اليوم

سجل اليوم TTN تغيرًا $ +0.0003562 (+0.53%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر TOYOW لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00131 (+1.97%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر TOYOW لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TTN تغييرًا في $ +0.00472 (+7.50%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر TOYOW لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00837 (+14.13%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة TOYOW (TTN)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار TOYOW.

تحليل TOYOW

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار TOYOW الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار TOYOW؟

تتأثر أسعار تويو (TTN) بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق وثقة المستثمرين
2. حجم التداول ومستويات السيولة
3. اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
4. تحديثات تطوير المشروع وتطور خارطة الطريق
5. إعلانات الشراكات ومعدلات التبني
6. الأخبار المتعلقة باللوائح والقوانين التي تؤثر على أسواق العملات المشفرة
7. ديناميات العرض والطلب
8. مستوى المشاركة المجتمعية ونشاط وسائل التواصل الاجتماعي

لماذا يريد الناس معرفة سعر TOYOW اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر TOYOW (TTN) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد توقيت أوامر الشراء/البيع، وتقييم اتجاهات السوق، وإدارة المخاطر. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المستثمرين على تقييم مراكز الربح/الخسارة والتخطيط للاستراتيجيات.

توقعات أسعار TOYOW

TOYOW (TTN) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TTN في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرTOYOW (TTN) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر TOYOW نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر TOYOW الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار TTN للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار TOYOW.

كيفية شراء واستثمار TOYOW في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع TOYOW؟ شراء TTN سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء TOYOW. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء TOYOW (TTN).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة TOYOW فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء TOYOW (TTN)

ماذا يمكنك أن تفعل مع TOYOW

يسمح لك امتلاك TOYOW بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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شراء TOYOW (TTN) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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ما هو TOYOW ( TTN )

توكن TOYOW هو سوق متعدد الفئات لـ RWA، يُتيح ترميز الأصول الحقيقية عبر عدة فئات. تُشغّل Toyow منصة ترميز أصول قائمة على تقنية بلوكتشين، تُمكّن المستخدمين من إنشاء أو بيع أو شراء أو تداول توكن رقمية تُمثّل أصولًا حقيقية: السلع، والعقارات، والفنون، والأفلام، والموسيقى، وغيرها.

TOYOW المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ TOYOW، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب TOYOW الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemReal World Assets (RWA)RWA Protocol

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول TOYOW

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:31:01 (UTC+8)

تحديثات TOYOW (TTN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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TTN USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع TTN باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود TTN USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق TOYOW (TTN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر TOYOW المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTTN
$0.06759
$0.06759$0.06759
+0.58%
4.37M (USDT)

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USD

1 TTN = 0.06757 USD