سعر Fefer اليوم

السعر المباشر لمشروع Fefer (FEFER) اليوم هو $ 0.001307، مع تغير بنسبة 4.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FEFER الحالي إلى USD هو $ 0.001307 لكل FEFER.

يحتل Fefer حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- FEFER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FEFER بين $ 0.001038 (أدنى) و$ 0.001431 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك FEFER بمقدار -0.16% خلال الساعة الماضية و-47.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 75.93K.

معلومات سوق Fefer (FEFER)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 75.93K$ 75.93K $ 75.93K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام STABLE

القيمة السوقية الحالية لـ Fefer هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 75.93K. العرض المتداول لـ FEFER يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.31M.