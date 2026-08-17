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سعر RealLink المباشر اليوم هو 0.07365 USD. القيمة السوقية لـ REAL هي 101,198,175.0348 USD. تابع تحديثات أسعار REAL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر RealLink المباشر اليوم هو 0.07365 USD. القيمة السوقية لـ REAL هي 101,198,175.0348 USD. تابع تحديثات أسعار REAL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر RealLink (REAL)

السعر المباشر لـ 1 REAL إلى USD:

$0.07366
$0.07366$0.07366
+1.07%1D
USD
مخطط أسعار RealLink (REAL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:06:32 (UTC+8)

سعر RealLink اليوم

السعر المباشر لمشروع RealLink (REAL) اليوم هو $ 0.07365، مع تغير بنسبة 1.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل REAL الحالي إلى USD هو $ 0.07365 لكل REAL.

يحتل RealLink حاليًا المرتبة #266 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 101.20M، مع عرض متداول قدره 1.37B REAL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول REAL بين $ 0.0722 (أدنى) و$ 0.07376 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.37000674906765732، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0000200000628295.

على المدى القصير، تحرك REAL بمقدار +0.16% خلال الساعة الماضية و-3.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 215.70K.

معلومات سوق RealLink (REAL)

No.266

$ 101.20M
$ 101.20M$ 101.20M

$ 215.70K
$ 215.70K$ 215.70K

$ 883.80M
$ 883.80M$ 883.80M

1.37B
1.37B 1.37B

12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000

3,280,588,975
3,280,588,975 3,280,588,975

11.45%

TRX

القيمة السوقية الحالية لـ RealLink هي $ 101.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 215.70K. العرض المتداول لـ REAL يبلغ 1.37B، مع إجمالي عرض 3280588975. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 883.80M.

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0722
$ 0.0722$ 0.0722
24 ساعة منخفض
$ 0.07376
$ 0.07376$ 0.07376
24 ساعة مرتفع

$ 0.0722
$ 0.0722$ 0.0722

$ 0.07376
$ 0.07376$ 0.07376

$ 0.37000674906765732
$ 0.37000674906765732$ 0.37000674906765732

$ 0.0000200000628295
$ 0.0000200000628295$ 0.0000200000628295

+0.16%

+1.07%

-3.02%

-3.02%

سجل سعر RealLink (REAL) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار RealLink لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0007798+1.07%
30 يوم$ +0.00265+3.73%
60 يوم$ +0.01412+23.71%
90 يوم$ +0.0035+4.98%
تغير سعر RealLink اليوم

سجل اليوم REAL تغيرًا $ +0.0007798 (+1.07%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر RealLink لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00265 (+3.73%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر RealLink لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد REAL تغييرًا في $ +0.01412 (+23.71%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر RealLink لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0035 (+4.98%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة RealLink (REAL)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار RealLink.

تحليل RealLink

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار RealLink الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار RealLink؟

تتأثر أسعار RealLink (REAL) بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة
2. حجم التداول والسيولة في البورصات
3. تقدم تطوير المشروع وتحقيق مراحل الخريطة المستقبلية
4. إعلانات الشراكات والتحالفات الاستراتيجية
5. الأخبار المتعلقة باللوائح والقوانين التي تؤثر على قطاع العملات المشفرة
6. ديناميات العرض والطلب
7. اعتماد المجتمع ونمو عدد المستخدمين
8. التحليل الفني وأنماط الرسوم البيانية
9. تحركات أسعار بيتكوين والعملات البديلة الرئيسية
10. الأخبار والتغطية الإعلامية حول المشروع

لماذا يريد الناس معرفة سعر RealLink اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر ريل لينك (REAL) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، ومتابعة أداء المحفظة، وتحديد توقيت أوامر الشراء/البيع، وتقييم اتجاهات السوق، وحساب الأرباح/الخسائر، والبقاء على اطلاع دائم بتغيرات قيمة الاستثمار في الوقت الفعلي.

توقعات أسعار RealLink

RealLink (REAL) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف REAL في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرRealLink (REAL) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر RealLink نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر RealLink الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار REAL للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار RealLink.

كيفية شراء واستثمار RealLink في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع RealLink؟ شراء REAL سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء RealLink. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء RealLink (REAL).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة RealLink فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء RealLink (REAL)

ماذا يمكنك أن تفعل مع RealLink

يسمح لك امتلاك RealLink بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

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شراء RealLink (REAL) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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المستفيد
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علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو RealLink ( REAL )

مشروع RealLink هو التوكن الرائدٌ للخدمات في مجال التمويل الاجتماعي، ويُستخدم على نطاق واسع في الإكراميات والمدفوعات ومكافأة المبدعين والتفاعل الاجتماعي. وقد تجاوز عدد مستخدميه 30 مليون مستخدم، ويواصل نموه السريع.

RealLink المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ RealLink، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب RealLink الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

BNB Chain EcosystemCeFiDecentralized Finance (DeFi)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول RealLink

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:06:32 (UTC+8)

تحديثات RealLink (REAL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن RealLink

REAL USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع REAL باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود REAL USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق RealLink (REAL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر RealLink المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTREAL
$0.07363
$0.07363$0.07363
+1.02%
2.96M (USDT)

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