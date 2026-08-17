سعر RealLink اليوم

السعر المباشر لمشروع RealLink (REAL) اليوم هو $ 0.07365، مع تغير بنسبة 1.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل REAL الحالي إلى USD هو $ 0.07365 لكل REAL.

يحتل RealLink حاليًا المرتبة #266 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 101.20M، مع عرض متداول قدره 1.37B REAL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول REAL بين $ 0.0722 (أدنى) و$ 0.07376 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.37000674906765732، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0000200000628295.

على المدى القصير، تحرك REAL بمقدار +0.16% خلال الساعة الماضية و-3.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 215.70K.

معلومات سوق RealLink (REAL)

التصنيف No.266 القيمة السوقية $ 101.20M$ 101.20M $ 101.20M الحجم (24 ساعة) $ 215.70K$ 215.70K $ 215.70K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 883.80M$ 883.80M $ 883.80M إمداد دورة التداول 1.37B 1.37B 1.37B الحد الأقصى للعرض 12,000,000,000 12,000,000,000 12,000,000,000 إجمالي العرض 3,280,588,975 3,280,588,975 3,280,588,975 معدل التداول 11.45% البلوكتشين العام TRX

القيمة السوقية الحالية لـ RealLink هي $ 101.20M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 215.70K. العرض المتداول لـ REAL يبلغ 1.37B، مع إجمالي عرض 3280588975. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 883.80M.