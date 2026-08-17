سعر AixPlay اليوم

السعر المباشر لمشروع AixPlay (AIXPLAY) اليوم هو $ 0.000109، مع تغير بنسبة 1.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AIXPLAY الحالي إلى USD هو $ 0.000109 لكل AIXPLAY.

يحتل AixPlay حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- AIXPLAY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AIXPLAY بين $ 0.000107 (أدنى) و$ 0.0001106 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك AIXPLAY بمقدار +0.18% خلال الساعة الماضية و-1.72% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.52K.

معلومات سوق AixPlay (AIXPLAY)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 5.52K$ 5.52K $ 5.52K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 18,827,566,155 18,827,566,155 18,827,566,155 البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ AixPlay هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.52K. العرض المتداول لـ AIXPLAY يبلغ --، مع إجمالي عرض 18827566155. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.05M.