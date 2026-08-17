سعر Unitas اليوم

السعر المباشر لمشروع Unitas (UP) اليوم هو $ 0.42681، مع تغير بنسبة 1.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UP الحالي إلى USD هو $ 0.42681 لكل UP.

يحتل Unitas حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- UP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UP بين $ 0.4103 (أدنى) و$ 0.43688 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك UP بمقدار +0.98% خلال الساعة الماضية و+13.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.20K.

معلومات سوق Unitas (UP)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 54.20K$ 54.20K $ 54.20K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 426.81M$ 426.81M $ 426.81M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Unitas هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.20K. العرض المتداول لـ UP يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 426.81M.