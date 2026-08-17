سعر AntFun اليوم

السعر المباشر لمشروع AntFun (ANTFUN) اليوم هو $ 0.041236، مع تغير بنسبة 0.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ANTFUN الحالي إلى USD هو $ 0.041236 لكل ANTFUN.

يحتل AntFun حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- ANTFUN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ANTFUN بين $ 0.040888 (أدنى) و$ 0.042208 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك ANTFUN بمقدار -0.42% خلال الساعة الماضية و-3.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.36M.

معلومات سوق AntFun (ANTFUN)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 4.36M$ 4.36M $ 4.36M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 412.36M$ 412.36M $ 412.36M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ AntFun هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.36M. العرض المتداول لـ ANTFUN يبلغ --، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 412.36M.