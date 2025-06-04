ما هو NEXPACE ( NXPC )

NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

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توقع سعر NEXPACE

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل NEXPACE، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ NXPC؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارNEXPACE.

سجل أسعار NEXPACE

يوفر تتبع مسار سعر NXPC معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ NXPC. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار NEXPACE.

كيفية شراء NEXPACE ( NXPC )

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عملة NXPC إلى العملات المحلية

1 NXPC إلى VND ₫ 37,490.9805 1 NXPC إلى AUD A$ 2.194038 1 NXPC إلى GBP ￡ 1.040031 1 NXPC إلى EUR € 1.239489 1 NXPC إلى USD $ 1.4247 1 NXPC إلى MYR RM 6.040728 1 NXPC إلى TRY ₺ 55.734264 1 NXPC إلى JPY ¥ 203.689359 1 NXPC إلى RUB ₽ 112.893228 1 NXPC إلى INR ₹ 122.353236 1 NXPC إلى IDR Rp 23,355.733968 1 NXPC إلى KRW ₩ 1,946.311164 1 NXPC إلى PHP ₱ 79.412778 1 NXPC إلى EGP ￡E. 70.764849 1 NXPC إلى BRL R$ 8.021061 1 NXPC إلى CAD C$ 1.937592 1 NXPC إلى BDT ৳ 174.012858 1 NXPC إلى NGN ₦ 2,250.698319 1 NXPC إلى UAH ₴ 59.025321 1 NXPC إلى VES Bs 136.7712 1 NXPC إلى PKR Rs 401.7654 1 NXPC إلى KZT ₸ 726.88194 1 NXPC إلى THB ฿ 46.430973 1 NXPC إلى TWD NT$ 42.698259 1 NXPC إلى AED د.إ 5.228649 1 NXPC إلى CHF Fr 1.154007 1 NXPC إلى HKD HK$ 11.169648 1 NXPC إلى MAD .د.م 13.092993 1 NXPC إلى MXN $ 27.35424

NEXPACE المورد

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يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول NEXPACE ما هو سعر NEXPACE (NXPC) اليوم؟ سعر NEXPACE (NXPC) المباشر هو USD 1.4247 . ما هي القيمة السوقية لعملة NEXPACE (NXPC)؟ القيمة السوقية الحالية لعملة NEXPACE هي $ 246.89M USD . يتم حسابها عن طريق ضرب العرض الحالي لعملة NXPC في سعر السوق في الوقت الفعلي وهو 1.4247 USD . ما هو العرض المتداول لعملة NEXPACE (NXPC)؟ العرض المتداول الحالي لعملة NEXPACE (NXPC)، هو USD 173.29M . ما هو أعلى سعر لعملة NEXPACE (NXPC)؟ اعتبارًا من 2025-06-04 ، أعلى سعر لعملة NEXPACE (NXPC) هو USD 3.8563 . ما هو حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة NEXPACE (NXPC)؟ حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة NEXPACE (NXPC) هو $ 13.62M USD يمكنك اكتشاف المزيد من التوكن القابل للتداول على MEXC والتحقق من حجم التداول على مدار 24 ساعة.

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