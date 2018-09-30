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سعر USDCoin المباشر اليوم هو 1.00096 USD. القيمة السوقية لـ USDC هي 74,868,855,866.1316535163136 USD. تابع تحديثات أسعار USDC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر USDCoin المباشر اليوم هو 1.00096 USD. القيمة السوقية لـ USDC هي 74,868,855,866.1316535163136 USD. تابع تحديثات أسعار USDC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن USDC

معلومات سعر USDC

ما هو USDC

الوثيقة البيضاء لـ USDC

الموقع الرسمي لـ USDC

اقتصاد توكن USDC

توقعات سعر USDC

سجل USDC

دليل شراء USDC

محول عملة USDC إلى الفيات

عقود USDC الفورية

USDC عقود USDT-M الآجلة

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سعر USDCoin (USDC)

السعر المباشر لـ 1 USDC إلى USD:

$1.00096
$1.00096$1.00096
0.00%1D
USD
مخطط أسعار USDCoin (USDC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:46:11 (UTC+8)

سعر USDCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع USDCoin (USDC) اليوم هو $ 1.00096، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USDC الحالي إلى USD هو $ 1.00096 لكل USDC.

يحتل USDCoin حاليًا المرتبة #5 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 74.87B، مع عرض متداول قدره 74.80B USDC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USDC بين $ 1.00086 (أدنى) و$ 1.00102 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.34955637833248418، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.8774.

على المدى القصير، تحرك USDC بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و+0.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 48.43M.

معلومات سوق USDCoin (USDC)

No.5

$ 74.87B
$ 74.87B$ 74.87B

$ 48.43M
$ 48.43M$ 48.43M

$ 74.87B
$ 74.87B$ 74.87B

74.80B
74.80B 74.80B

74,797,050,697.46208991
74,797,050,697.46208991 74,797,050,697.46208991

3.34%

2018-09-30 00:00:00

$ 1
$ 1$ 1

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ USDCoin هي $ 74.87B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 48.43M. العرض المتداول لـ USDC يبلغ 74.80B، مع إجمالي عرض 74797050697.46208991. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 74.87B.

سجل سعر USDCoin بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.00086
$ 1.00086$ 1.00086
24 ساعة منخفض
$ 1.00102
$ 1.00102$ 1.00102
24 ساعة مرتفع

$ 1.00086
$ 1.00086$ 1.00086

$ 1.00102
$ 1.00102$ 1.00102

$ 2.34955637833248418
$ 2.34955637833248418$ 2.34955637833248418

$ 0.8774
$ 0.8774$ 0.8774

-0.01%

0.00%

+0.02%

+0.02%

سجل سعر USDCoin (USDC) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار USDCoin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 00.00%
30 يوم$ +0.00037+0.03%
60 يوم$ +0.000030.00%
90 يوم$ +0.00037+0.03%
تغير سعر USDCoin اليوم

سجل اليوم USDC تغيرًا $ 0 (0.00%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر USDCoin لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00037 (+0.03%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر USDCoin لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد USDC تغييرًا في $ +0.00003 (0.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر USDCoin لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00037 (+0.03%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة USDCoin (USDC)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار USDCoin.

تحليل USDCoin

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار USDCoin الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق USDCoin اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق USDC: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)السعر > النطاق الأعلىلمس أو كسر الشريط العلويالدخول إلى منطقة "غالي"، وتزايد التقلبات.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

USDC_USDT يتحرك عند مستوى 1.00096 على الإطار الزمني 4 ساعات. السعر يقبع فوق نقطة المحور عند 1.00044. النقطة S1 تتطابق مع مركز المحور عند 1.00044، بينما تتطابق مستويات R1 وR2 عند 1.00045. تدور المعركة بين المشترين والبائعين ضمن نطاق ضيق للغاية، مما يعكس طبيعة السوق التي تميل إلى التذبذب في المستويات العالية دون اتجاه واضح. مؤشر MACD سجل إشارة تقاطع هبوطي، حيث تتفرق الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأسفل. كما تظهر مؤشرات القوة حركة متعارضة (ديفايرنس). أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة، بينما تشير قيم KDJ وStochRSI إلى تراجع الزخم القصير الأجل. من ناحية المتوسطات المتحركة، لا توجد أي إشارات شراء واضحة سواءً على المستوى البسيط (MA) أو الأسي (EMA). وتبقى معدلات التقلبات منخفضة، مع استمرار انغلاق باند بولينجر. يبدو أن قوى المشترين والبائعين غير كافية لدفع السوق نحو اتجاه محدد، مما يجعل السوق في مرحلة صمت قبل اتخاذ قرار بشأن الاتجاه القادم. الدعم القريب يقع عند مستوى 1.00044، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.05%. أما المقاومة القريبة فتقع عند 1.00045، وتبعد عن السعر الحالي بنحو 0.005%. ومن جهة أخرى، فإن مستوى الدعم البعيد S2 يبلغ 1.00043. تتركز مستويات المقاومة والدعم الرئيسية بشكل كثيف، مما يجعل الهامش المتاح للتحرك صغيرًا جدًا. لذلك، ينبغي للمتداولين توخي الحذر من مخاطر الاختراقات الوهمية.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار USDCoin؟

USDC هو عملة مستقرة مربوطة بالدولار الأمريكي، لذا ينبغي أن يظل سعرها قريبًا من 1 دولار. تشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر في سعر USDC: التغييرات التنظيمية، وشفافية احتياطيات Circle، وثقة السوق، وظروف السيولة، وآليات الاسترداد، والعملات المستقرة المنافسة، ومشاعر سوق العملات المشفرة بشكل عام.

لماذا يريد الناس معرفة سعر USDCoin اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر USDC اليوم لأن: 1) اتخاذ قرارات التداول – تحديد توقيت الشراء/البيع لتحقيق الأرباح 2) تتبع المحافظ – مراقبة قيم الاستثمارات 3) فرص المراجحة بين البورصات 4) إدارة المخاطر والتخطيط لوقف الخسارة 5) تحليل معنويات السوق 6) حسابات زراعة العوائد في مجال DeFi.

توقعات أسعار USDCoin

USDCoin (USDC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف USDC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرUSDCoin (USDC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر USDCoin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر USDCoin الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار USDC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار USDCoin.

كيفية شراء واستثمار USDCoin في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع USDCoin؟ شراء USDC سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء USDCoin. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء USDCoin (USDC).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة USDCoin فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء USDCoin (USDC)

ماذا يمكنك أن تفعل مع USDCoin

يسمح لك امتلاك USDCoin بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو USDCoin ( USDC )

في منظومة العملات المشفرة، تلعب العملات المستقرة دورًا حيويًا كجسر بين الأصول الرقمية والتمويل التقليدي. بخلاف بيتكوين وإيثريوم، اللتين تشهدان تقلبات كبيرة في الأسعار، صُممت العملات المستقرة للحفاظ على الاستقرار من خلال ربطها بالفيات مثل الدولار الأمريكي. من بين هذه العملات، تُعد عملة USD Coin (USDC) من أكثر العملات المستقرة المدعومة بالدولار استخدامًا، مع تطبيقات تشمل التداول والمدفوعات والتحويلات عبر الحدود ونظام التمويل اللامركزي (DeFi).

ما هو USDC؟

عملة USDC (USDC) هي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، أطلقتها Circle وCoinbase بشكل مشترك عام 2018. صُممت هذه العملة للحفاظ على تكافؤ 1:1 مع الدولار الأمريكي، ما يعني أن كل عملة USDC قابلة للاستبدال دائمًا بدولار أمريكي واحد. كل توكن مدعوم بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من أصول تحتفظ بها مؤسسات مالية خاضعة للرقابة.

على عكس العديد من العملات المشفرة، تُولي USDC أهمية كبيرة للامتثال والأمان والشفافية. ولتعزيز ذلك، تُصدر شركات محاسبة مستقلة شهادات شهرية بالاحتياطيات، مما يضمن دعم كل عملة USDC متداولة بالكامل.

كيف يعمل USDC

الآلية وراء USDC واضحة:

- يودع المستخدمون الدولار الأمريكي لدى جهات إصدار مُنظَّمة.

- يُصدر المُصدر مبلغًا مُعادلًا من USDC ويرسله إلى محفظة المستخدم.

- يمكن للمستخدمين أيضًا استبدال USDC بالدولار الأمريكي في أي وقت، حيث يقوم النظام بحرق المبلغ المُعادل من USDC.

تضمن عملية إيداع الدولار الأمريكي، التي تُنتج صك USDC، واسترداده، التي تُحرق، بقاء التوكن المميز ثابتًا بنسبة تبادل واحد لواحد مع الدولار الأمريكي. بهذه الطريقة، يُمكن للمستخدمين التحويل بسلاسة بين USDC والدولار الأمريكي في أي وقت.

كيفية شراء USDC

شراء USDC سهل ومتاح على نطاق واسع، حيث تدعمه جميع البورصات الرئيسية تقريبًا، بما في ذلك MEXC. الخطوات الشائعة هي:

- إنشاء حساب: افتح حسابًا وأكمل عملية التحقق من KYC.

- إيداع الأموال: أضف الأموال عبر التحويل البنكي أو بطاقة الائتمان أو أي طرق دفع أخرى.

- شراء USDC: اختر زوج تداول USDC (مثل USDC/USDT، USDC/USD)، وأدخل المبلغ، ثم أكد عملية الشراء.

بدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا شراء واسترداد USDC مباشرةً من خلال المؤسسات الشريكة الرسمية مثل Circle أو Coinbase، مما يتيح التحويلات والسحوبات المباشرة من الفيات إلى USDC.

عملة USDC مقابل عملة USDT: الفروقات الرئيسية

في سوق العملات المستقرة، تُعدّ عملتا USD Coin (USDC) وTether (USDT) المنافسَين الرئيسيين. ويمكن تلخيص أهمّ ما يميزهما على النحو التالي:

- الشفافية: عملة USDC مدعومة بالكامل باحتياطيات المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم، وتدعمها تقارير شهرية من مدققي حسابات مستقلين، مما يوفر مستوى أعلى من الشفافية. في المقابل، واجهت عملة USDT انتقادات متكررة بشأن وضوح وكفاية إفصاحاتها عن الاحتياطيات.

- حالات الاستخدام: تُستخدم عملة USDC على نطاق واسع في حلول الدفع الخاضعة للتنظيم، والتمويل اللامركزي (DeFi)، والاستثمار المؤسسي. مع ذلك، تتمتع USDT بميزة واضحة في حجم التداول، وتظل العملة المستقرة الأكثر سيولة في الأسواق العالمية.

- الرقابة التنظيمية: تُركز USDC على الامتثال وتعمل في ظل أطر تنظيمية أمريكية صارمة. على الرغم من أن USDT توفر مرونة تشغيلية أكبر، إلا أنها أكثر عرضة للتحديات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.

ونتيجة لذلك، يحظى USDC عمومًا بتفضيل المستخدمين الذين يعطون الأولوية للامتثال والسلامة والشفافية، في حين يظل USDT الخيار المفضل لأولئك الذين يسعون إلى السيولة العميقة والراحة في التداول العالمي.

القيمة الاستثمارية لـ USDC

بصفتها عملة مستقرة، لا تُعدّ USDC أصلًا استثماريًا متزايد القيمة، إذ تُحافظ على قيمتها باستمرار عند دولار أمريكي واحد تقريبًا. ومع ذلك، تتمتع USDC بقيمة استثمارية مهمة في عدة سياقات:

- الحفاظ على رأس المال: خلال فترات التقلبات الشديدة في أسواق العملات المشفرة، يلجأ المستثمرون غالبًا إلى تحويل الأصول إلى USDC كتحوط من المخاطر.

- فرص عوائد التمويل اللامركزي (DeFi): من خلال التخزين أو الإقراض أو توفير السيولة، يمكن استخدام USDC على منصات التمويل اللامركزي (DeFi) لتوليد دخل من الفوائد.

- المعاملات العابرة للحدود: تُمكّن USDC من إجراء تحويلات عالمية شبه فورية ومنخفضة التكلفة، مما يوفر بديلاً عمليًا للقنوات البنكية التقليدية.

وبناءً على ذلك، من الأفضل النظر إلى USDC باعتباره أداة لإدارة رأس المال والاستقرار، وليس وسيلة للاستثمار المضاربي.

تخزين USDC

على الرغم من أن USDC بحد ذاته ليس أصلًا متزايد القيمة، إلا أنه يمكن أن يوفر عائدًا إضافيًا من خلال آليات التخزين والإقراض:

- المنتجات القائمة على البورصات: تتيح منصات مثل MEXC للمستخدمين تخزين USDC وكسب نسبة فائدة سنوية تصل إلى 9.50%.

- بروتوكولات التمويل اللامركزي: تتيح بروتوكولات مثل Aave للمستخدمين إيداع USDC لكسب فوائد الإقراض أو مكافآت السيولة.

- العروض المؤسسية: يقدم بعض مزودي التكنولوجيا المالية منتجات مهيكلة قائمة على USDC، مصممة لتحقيق عوائد مستقرة بمخاطر منخفضة نسبيًا.

بهذه الطريقة، لا تعمل USDC كوسيلة للتبادل وأداة للدفع فحسب، بل تعمل أيضًا كأصل منخفض المخاطر لتوليد الدخل داخل النظم البيئية المالية المركزية واللامركزية.

مستند تقني

USDCoin المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ USDCoin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب USDCoin الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Algorand EcosystemAnubis EcosystemAptos Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول USDCoin

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:46:11 (UTC+8)

تحديثات USDCoin (USDC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن USDCoin

USDC USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع USDC باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود USDC USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق USDCoin (USDC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر USDCoin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTUSDC
$1.00097
$1.00097$1.00097
0.00%
48.43M (USDT)
/USDFUSDC
$1.0036
$1.0036$1.0036
-0.13%
55.64K (USDT)
/EURUSDC
$0.8629
$0.8629$0.8629
-0.22%
103.52K (USDT)
/BRLUSDC
$5.206
$5.206$5.206
-0.80%
53.05K (USDT)

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1 USDC = 1.00096 USD