سعر USDCoin (USDC)
السعر المباشر لمشروع USDCoin (USDC) اليوم هو $ 1.00096، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USDC الحالي إلى USD هو $ 1.00096 لكل USDC.
يحتل USDCoin حاليًا المرتبة #5 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 74.87B، مع عرض متداول قدره 74.80B USDC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USDC بين $ 1.00086 (أدنى) و$ 1.00102 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.34955637833248418، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.8774.
على المدى القصير، تحرك USDC بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و+0.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 48.43M.
No.5
3.34%
2018-09-30 00:00:00
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ USDCoin هي $ 74.87B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 48.43M. العرض المتداول لـ USDC يبلغ 74.80B، مع إجمالي عرض 74797050697.46208991. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 74.87B.
-0.01%
0.00%
+0.02%
+0.02%
تتبع تغيرات أسعار USDCoin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|0.00%
|30 يوم
|$ +0.00037
|+0.03%
|60 يوم
|$ +0.00003
|0.00%
|90 يوم
|$ +0.00037
|+0.03%
سجل اليوم USDC تغيرًا $ 0 (0.00%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00037 (+0.03%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد USDC تغييرًا في $ +0.00003 (0.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00037 (+0.03%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار USDCoin الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق USDC: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|السعر > R2
|أعلى من R2
|أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|مجموعة MA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|BOLL (20,2)
|السعر > النطاق الأعلى
|لمس أو كسر الشريط العلوي
|الدخول إلى منطقة "غالي"، وتزايد التقلبات.
|مجموعة EMA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
USDC_USDT يتحرك عند مستوى 1.00096 على الإطار الزمني 4 ساعات. السعر يقبع فوق نقطة المحور عند 1.00044. النقطة S1 تتطابق مع مركز المحور عند 1.00044، بينما تتطابق مستويات R1 وR2 عند 1.00045. تدور المعركة بين المشترين والبائعين ضمن نطاق ضيق للغاية، مما يعكس طبيعة السوق التي تميل إلى التذبذب في المستويات العالية دون اتجاه واضح. مؤشر MACD سجل إشارة تقاطع هبوطي، حيث تتفرق الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأسفل. كما تظهر مؤشرات القوة حركة متعارضة (ديفايرنس). أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة، بينما تشير قيم KDJ وStochRSI إلى تراجع الزخم القصير الأجل. من ناحية المتوسطات المتحركة، لا توجد أي إشارات شراء واضحة سواءً على المستوى البسيط (MA) أو الأسي (EMA). وتبقى معدلات التقلبات منخفضة، مع استمرار انغلاق باند بولينجر. يبدو أن قوى المشترين والبائعين غير كافية لدفع السوق نحو اتجاه محدد، مما يجعل السوق في مرحلة صمت قبل اتخاذ قرار بشأن الاتجاه القادم. الدعم القريب يقع عند مستوى 1.00044، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.05%. أما المقاومة القريبة فتقع عند 1.00045، وتبعد عن السعر الحالي بنحو 0.005%. ومن جهة أخرى، فإن مستوى الدعم البعيد S2 يبلغ 1.00043. تتركز مستويات المقاومة والدعم الرئيسية بشكل كثيف، مما يجعل الهامش المتاح للتحرك صغيرًا جدًا. لذلك، ينبغي للمتداولين توخي الحذر من مخاطر الاختراقات الوهمية.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر USDCoin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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في منظومة العملات المشفرة، تلعب العملات المستقرة دورًا حيويًا كجسر بين الأصول الرقمية والتمويل التقليدي. بخلاف بيتكوين وإيثريوم، اللتين تشهدان تقلبات كبيرة في الأسعار، صُممت العملات المستقرة للحفاظ على الاستقرار من خلال ربطها بالفيات مثل الدولار الأمريكي. من بين هذه العملات، تُعد عملة USD Coin (USDC) من أكثر العملات المستقرة المدعومة بالدولار استخدامًا، مع تطبيقات تشمل التداول والمدفوعات والتحويلات عبر الحدود ونظام التمويل اللامركزي (DeFi).
عملة USDC (USDC) هي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، أطلقتها Circle وCoinbase بشكل مشترك عام 2018. صُممت هذه العملة للحفاظ على تكافؤ 1:1 مع الدولار الأمريكي، ما يعني أن كل عملة USDC قابلة للاستبدال دائمًا بدولار أمريكي واحد. كل توكن مدعوم بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من أصول تحتفظ بها مؤسسات مالية خاضعة للرقابة.
على عكس العديد من العملات المشفرة، تُولي USDC أهمية كبيرة للامتثال والأمان والشفافية. ولتعزيز ذلك، تُصدر شركات محاسبة مستقلة شهادات شهرية بالاحتياطيات، مما يضمن دعم كل عملة USDC متداولة بالكامل.
الآلية وراء USDC واضحة:
- يودع المستخدمون الدولار الأمريكي لدى جهات إصدار مُنظَّمة.
- يُصدر المُصدر مبلغًا مُعادلًا من USDC ويرسله إلى محفظة المستخدم.
- يمكن للمستخدمين أيضًا استبدال USDC بالدولار الأمريكي في أي وقت، حيث يقوم النظام بحرق المبلغ المُعادل من USDC.
تضمن عملية إيداع الدولار الأمريكي، التي تُنتج صك USDC، واسترداده، التي تُحرق، بقاء التوكن المميز ثابتًا بنسبة تبادل واحد لواحد مع الدولار الأمريكي. بهذه الطريقة، يُمكن للمستخدمين التحويل بسلاسة بين USDC والدولار الأمريكي في أي وقت.
شراء USDC سهل ومتاح على نطاق واسع، حيث تدعمه جميع البورصات الرئيسية تقريبًا، بما في ذلك MEXC. الخطوات الشائعة هي:
- إنشاء حساب: افتح حسابًا وأكمل عملية التحقق من KYC.
- إيداع الأموال: أضف الأموال عبر التحويل البنكي أو بطاقة الائتمان أو أي طرق دفع أخرى.
- شراء USDC: اختر زوج تداول USDC (مثل USDC/USDT، USDC/USD)، وأدخل المبلغ، ثم أكد عملية الشراء.
بدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا شراء واسترداد USDC مباشرةً من خلال المؤسسات الشريكة الرسمية مثل Circle أو Coinbase، مما يتيح التحويلات والسحوبات المباشرة من الفيات إلى USDC.
في سوق العملات المستقرة، تُعدّ عملتا USD Coin (USDC) وTether (USDT) المنافسَين الرئيسيين. ويمكن تلخيص أهمّ ما يميزهما على النحو التالي:
- الشفافية: عملة USDC مدعومة بالكامل باحتياطيات المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم، وتدعمها تقارير شهرية من مدققي حسابات مستقلين، مما يوفر مستوى أعلى من الشفافية. في المقابل، واجهت عملة USDT انتقادات متكررة بشأن وضوح وكفاية إفصاحاتها عن الاحتياطيات.
- حالات الاستخدام: تُستخدم عملة USDC على نطاق واسع في حلول الدفع الخاضعة للتنظيم، والتمويل اللامركزي (DeFi)، والاستثمار المؤسسي. مع ذلك، تتمتع USDT بميزة واضحة في حجم التداول، وتظل العملة المستقرة الأكثر سيولة في الأسواق العالمية.
- الرقابة التنظيمية: تُركز USDC على الامتثال وتعمل في ظل أطر تنظيمية أمريكية صارمة. على الرغم من أن USDT توفر مرونة تشغيلية أكبر، إلا أنها أكثر عرضة للتحديات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.
ونتيجة لذلك، يحظى USDC عمومًا بتفضيل المستخدمين الذين يعطون الأولوية للامتثال والسلامة والشفافية، في حين يظل USDT الخيار المفضل لأولئك الذين يسعون إلى السيولة العميقة والراحة في التداول العالمي.
بصفتها عملة مستقرة، لا تُعدّ USDC أصلًا استثماريًا متزايد القيمة، إذ تُحافظ على قيمتها باستمرار عند دولار أمريكي واحد تقريبًا. ومع ذلك، تتمتع USDC بقيمة استثمارية مهمة في عدة سياقات:
- الحفاظ على رأس المال: خلال فترات التقلبات الشديدة في أسواق العملات المشفرة، يلجأ المستثمرون غالبًا إلى تحويل الأصول إلى USDC كتحوط من المخاطر.
- فرص عوائد التمويل اللامركزي (DeFi): من خلال التخزين أو الإقراض أو توفير السيولة، يمكن استخدام USDC على منصات التمويل اللامركزي (DeFi) لتوليد دخل من الفوائد.
- المعاملات العابرة للحدود: تُمكّن USDC من إجراء تحويلات عالمية شبه فورية ومنخفضة التكلفة، مما يوفر بديلاً عمليًا للقنوات البنكية التقليدية.
وبناءً على ذلك، من الأفضل النظر إلى USDC باعتباره أداة لإدارة رأس المال والاستقرار، وليس وسيلة للاستثمار المضاربي.
على الرغم من أن USDC بحد ذاته ليس أصلًا متزايد القيمة، إلا أنه يمكن أن يوفر عائدًا إضافيًا من خلال آليات التخزين والإقراض:
- المنتجات القائمة على البورصات: تتيح منصات مثل MEXC للمستخدمين تخزين USDC وكسب نسبة فائدة سنوية تصل إلى 9.50%.
- بروتوكولات التمويل اللامركزي: تتيح بروتوكولات مثل Aave للمستخدمين إيداع USDC لكسب فوائد الإقراض أو مكافآت السيولة.
- العروض المؤسسية: يقدم بعض مزودي التكنولوجيا المالية منتجات مهيكلة قائمة على USDC، مصممة لتحقيق عوائد مستقرة بمخاطر منخفضة نسبيًا.
بهذه الطريقة، لا تعمل USDC كوسيلة للتبادل وأداة للدفع فحسب، بل تعمل أيضًا كأصل منخفض المخاطر لتوليد الدخل داخل النظم البيئية المالية المركزية واللامركزية.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ USDCoin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
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|02-04 11:04:00
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