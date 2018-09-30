في منظومة العملات المشفرة، تلعب العملات المستقرة دورًا حيويًا كجسر بين الأصول الرقمية والتمويل التقليدي. بخلاف بيتكوين وإيثريوم، اللتين تشهدان تقلبات كبيرة في الأسعار، صُممت العملات المستقرة للحفاظ على الاستقرار من خلال ربطها بالفيات مثل الدولار الأمريكي. من بين هذه العملات، تُعد عملة USD Coin (USDC) من أكثر العملات المستقرة المدعومة بالدولار استخدامًا، مع تطبيقات تشمل التداول والمدفوعات والتحويلات عبر الحدود ونظام التمويل اللامركزي (DeFi).

ما هو USDC؟

عملة USDC (USDC) هي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، أطلقتها Circle وCoinbase بشكل مشترك عام 2018. صُممت هذه العملة للحفاظ على تكافؤ 1:1 مع الدولار الأمريكي، ما يعني أن كل عملة USDC قابلة للاستبدال دائمًا بدولار أمريكي واحد. كل توكن مدعوم بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من أصول تحتفظ بها مؤسسات مالية خاضعة للرقابة.

على عكس العديد من العملات المشفرة، تُولي USDC أهمية كبيرة للامتثال والأمان والشفافية. ولتعزيز ذلك، تُصدر شركات محاسبة مستقلة شهادات شهرية بالاحتياطيات، مما يضمن دعم كل عملة USDC متداولة بالكامل.

كيف يعمل USDC

الآلية وراء USDC واضحة:

- يودع المستخدمون الدولار الأمريكي لدى جهات إصدار مُنظَّمة.

- يُصدر المُصدر مبلغًا مُعادلًا من USDC ويرسله إلى محفظة المستخدم.

- يمكن للمستخدمين أيضًا استبدال USDC بالدولار الأمريكي في أي وقت، حيث يقوم النظام بحرق المبلغ المُعادل من USDC.

تضمن عملية إيداع الدولار الأمريكي، التي تُنتج صك USDC، واسترداده، التي تُحرق، بقاء التوكن المميز ثابتًا بنسبة تبادل واحد لواحد مع الدولار الأمريكي. بهذه الطريقة، يُمكن للمستخدمين التحويل بسلاسة بين USDC والدولار الأمريكي في أي وقت.

كيفية شراء USDC

شراء USDC سهل ومتاح على نطاق واسع، حيث تدعمه جميع البورصات الرئيسية تقريبًا، بما في ذلك MEXC. الخطوات الشائعة هي:

- إنشاء حساب: افتح حسابًا وأكمل عملية التحقق من KYC.

- إيداع الأموال: أضف الأموال عبر التحويل البنكي أو بطاقة الائتمان أو أي طرق دفع أخرى.

- شراء USDC: اختر زوج تداول USDC (مثل USDC/USDT، USDC/USD)، وأدخل المبلغ، ثم أكد عملية الشراء.

بدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا شراء واسترداد USDC مباشرةً من خلال المؤسسات الشريكة الرسمية مثل Circle أو Coinbase، مما يتيح التحويلات والسحوبات المباشرة من الفيات إلى USDC.

عملة USDC مقابل عملة USDT: الفروقات الرئيسية

في سوق العملات المستقرة، تُعدّ عملتا USD Coin (USDC) وTether (USDT) المنافسَين الرئيسيين. ويمكن تلخيص أهمّ ما يميزهما على النحو التالي:

- الشفافية: عملة USDC مدعومة بالكامل باحتياطيات المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم، وتدعمها تقارير شهرية من مدققي حسابات مستقلين، مما يوفر مستوى أعلى من الشفافية. في المقابل، واجهت عملة USDT انتقادات متكررة بشأن وضوح وكفاية إفصاحاتها عن الاحتياطيات.

- حالات الاستخدام: تُستخدم عملة USDC على نطاق واسع في حلول الدفع الخاضعة للتنظيم، والتمويل اللامركزي (DeFi)، والاستثمار المؤسسي. مع ذلك، تتمتع USDT بميزة واضحة في حجم التداول، وتظل العملة المستقرة الأكثر سيولة في الأسواق العالمية.

- الرقابة التنظيمية: تُركز USDC على الامتثال وتعمل في ظل أطر تنظيمية أمريكية صارمة. على الرغم من أن USDT توفر مرونة تشغيلية أكبر، إلا أنها أكثر عرضة للتحديات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.

ونتيجة لذلك، يحظى USDC عمومًا بتفضيل المستخدمين الذين يعطون الأولوية للامتثال والسلامة والشفافية، في حين يظل USDT الخيار المفضل لأولئك الذين يسعون إلى السيولة العميقة والراحة في التداول العالمي.

القيمة الاستثمارية لـ USDC

بصفتها عملة مستقرة، لا تُعدّ USDC أصلًا استثماريًا متزايد القيمة، إذ تُحافظ على قيمتها باستمرار عند دولار أمريكي واحد تقريبًا. ومع ذلك، تتمتع USDC بقيمة استثمارية مهمة في عدة سياقات:

- الحفاظ على رأس المال: خلال فترات التقلبات الشديدة في أسواق العملات المشفرة، يلجأ المستثمرون غالبًا إلى تحويل الأصول إلى USDC كتحوط من المخاطر.

- فرص عوائد التمويل اللامركزي (DeFi): من خلال التخزين أو الإقراض أو توفير السيولة، يمكن استخدام USDC على منصات التمويل اللامركزي (DeFi) لتوليد دخل من الفوائد.

- المعاملات العابرة للحدود: تُمكّن USDC من إجراء تحويلات عالمية شبه فورية ومنخفضة التكلفة، مما يوفر بديلاً عمليًا للقنوات البنكية التقليدية.

وبناءً على ذلك، من الأفضل النظر إلى USDC باعتباره أداة لإدارة رأس المال والاستقرار، وليس وسيلة للاستثمار المضاربي.

تخزين USDC

على الرغم من أن USDC بحد ذاته ليس أصلًا متزايد القيمة، إلا أنه يمكن أن يوفر عائدًا إضافيًا من خلال آليات التخزين والإقراض:

- المنتجات القائمة على البورصات: تتيح منصات مثل MEXC للمستخدمين تخزين USDC وكسب نسبة فائدة سنوية تصل إلى 9.50%.

- بروتوكولات التمويل اللامركزي: تتيح بروتوكولات مثل Aave للمستخدمين إيداع USDC لكسب فوائد الإقراض أو مكافآت السيولة.

- العروض المؤسسية: يقدم بعض مزودي التكنولوجيا المالية منتجات مهيكلة قائمة على USDC، مصممة لتحقيق عوائد مستقرة بمخاطر منخفضة نسبيًا.

بهذه الطريقة، لا تعمل USDC كوسيلة للتبادل وأداة للدفع فحسب، بل تعمل أيضًا كأصل منخفض المخاطر لتوليد الدخل داخل النظم البيئية المالية المركزية واللامركزية.