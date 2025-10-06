سعر Overtake المباشر اليوم هو 0.27423 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TAKE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TAKE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Overtake المباشر اليوم هو 0.27423 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TAKE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TAKE بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Overtake

Overtake السعر(TAKE)

السعر المباشر لـ 1 TAKE إلى USD:

$0.27423
$0.27423$0.27423
-1.28%1D
USD
مخطط أسعار Overtake (TAKE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:44:47 (UTC+8)

معلومات سعر Overtake (TAKE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.26957
$ 0.26957$ 0.26957
24 ساعة منخفض
$ 0.28564
$ 0.28564$ 0.28564
24 ساعة مرتفع

$ 0.26957
$ 0.26957$ 0.26957

$ 0.28564
$ 0.28564$ 0.28564

--
----

--
----

-0.13%

-1.28%

-7.79%

-7.79%

سعر Overtake (TAKE) في الوقت الحقيقي هو $ 0.27423. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TAKE بين أدنى سعر $ 0.26957 وأعلى سعر $ 0.28564، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTAKE على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TAKE -0.13% على مدار الساعة الماضية، -1.28% على مدار 24 ساعة، و -7.79% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Overtake (TAKE)

--
----

$ 488.58K
$ 488.58K$ 488.58K

$ 274.23M
$ 274.23M$ 274.23M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SUI

القيمة السوقية الحالية لـ Overtake هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 488.58K. العرض المتداول لـ TAKE يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 274.23M.

سجل سعر Overtake (TAKE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Overtake لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0035557-1.28%
30 يوم$ +0.08702+46.48%
60 يوم$ +0.18843+219.61%
90 يوم$ +0.25123+1,092.30%
تغير سعر Overtake اليوم

سجل اليوم TAKE تغيرًا $ -0.0035557 (-1.28%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Overtake لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.08702 (+46.48%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Overtake لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TAKE تغييرًا في $ +0.18843 (+219.61%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Overtake لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.25123 (+1,092.30%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Overtake (TAKE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Overtake.

ما هو Overtake ( TAKE )

يعتبر OVERTAKE هو سوق نظير إلى نظير على منصة Sui، يُتيح للاعبين تداول عناصر الألعاب والحسابات والعملات بسهولة. صُمم خصيصًا لسوق أصول ألعاب Web2 الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، ويستخدم نظام ضمان عقود ذكية متعدد التوقيعات لضمان معاملات آمنة ومنخفضة الرسوم مع تسوية فورية.

متوفر Overtake على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Overtake الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين TAKEلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Overtake على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Overtake سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Overtake (USD)

كم ستكون قيمة Overtake (TAKE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Overtake (TAKE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Overtake.

تحقق الآن من توقعات سعر Overtake!

توكنوميكس Overtake (TAKE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Overtake (TAKE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TAKE والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Overtake ( TAKE )

هل تبحث عن كيفية شراء Overtake؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Overtake على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة TAKE إلى العملات المحلية

Overtake المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Overtake، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Overtake الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Overtake

كم يساوي Overtake (TAKE) اليوم؟
سعر TAKE المباشر في USD هو USD 0.27423، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TAKE إلى USD الحالي؟
سعر TAKE إلى USD الحالي هو $ 0.27423. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Overtake ؟
القيمة السوقية لعملة TAKE هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TAKE؟
العرض المتداول لتوكن TAKE هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TAKE؟
حقق TAKE سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TAKE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- TAKE.
ما هو حجم تداول TAKE؟
حجم تداول TAKE المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 488.58K USD.
هل سترتفع TAKE هذا العام؟
قد يرتفع TAKE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TAKE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:44:47 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة TAKE إلى USD

المبلغ

TAKE
TAKE
USD
USD

1 TAKE = 0.27422 USD

تداول TAKE

/USDTTAKE
$0.27423
$0.27423$0.27423
-1.19%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

