سعر Alchemy اليوم

السعر المباشر لمشروع Alchemy (ACH) اليوم هو $ 0.004226، مع تغير بنسبة 0.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ACH الحالي إلى USD هو $ 0.004226 لكل ACH.

يحتل Alchemy حاليًا المرتبة #381 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 42.26M، مع عرض متداول قدره 10.00B ACH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ACH بين $ 0.004125 (أدنى) و$ 0.004296 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.19750365، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00133775.

على المدى القصير، تحرك ACH بمقدار +0.78% خلال الساعة الماضية و-5.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.14K.

معلومات سوق Alchemy (ACH)

التصنيف No.381 القيمة السوقية $ 42.26M$ 42.26M $ 42.26M الحجم (24 ساعة) $ 57.14K$ 57.14K $ 57.14K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 64.85M$ 64.85M $ 64.85M إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B الحد الأقصى للعرض 15,346,246,087.99998777 15,346,246,087.99998777 15,346,246,087.99998777 إجمالي العرض 15,346,246,087.99998777 15,346,246,087.99998777 15,346,246,087.99998777 معدل التداول 65.16% تاريخ الإصدار 2020-09-07 00:00:00 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Alchemy هي $ 42.26M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.14K. العرض المتداول لـ ACH يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 15346246087.99998777. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 64.85M.