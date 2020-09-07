سعر Alchemy (ACH)
السعر المباشر لمشروع Alchemy (ACH) اليوم هو $ 0.004226، مع تغير بنسبة 0.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ACH الحالي إلى USD هو $ 0.004226 لكل ACH.
يحتل Alchemy حاليًا المرتبة #381 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 42.26M، مع عرض متداول قدره 10.00B ACH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ACH بين $ 0.004125 (أدنى) و$ 0.004296 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.19750365، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00133775.
على المدى القصير، تحرك ACH بمقدار +0.78% خلال الساعة الماضية و-5.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.14K.
No.381
65.16%
2020-09-07 00:00:00
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Alchemy هي $ 42.26M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.14K. العرض المتداول لـ ACH يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 15346246087.99998777. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 64.85M.
+0.78%
-0.65%
-5.15%
-5.15%
تتبع تغيرات أسعار Alchemy لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00002763
|-0.65%
|30 يوم
|$ -0.000129
|-2.97%
|60 يوم
|$ -0.000987
|-18.94%
|90 يوم
|$ -0.002806
|-39.91%
سجل اليوم ACH تغيرًا $ -0.00002763 (-0.65%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000129 (-2.97%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ACH تغييرًا في $ -0.000987 (-18.94%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.002806 (-39.91%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Alchemy الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق ACH: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
ACH_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.004191. يقع السعر فوق نقطة المحور S1 عند 0.004146، بينما تشكّل المقاومة المركزية عند 0.004205 حدود الهيكل القريب. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة نمطًا تصاعديًا، مع سيطرة قوة الشراء على المدى القصير، مما يشير إلى أن السوق يمر بمرحلة من التصحيح والتماسك ضمن نطاق محدد. يشير مؤشر MACD إلى إشارة تقاطع صاعد، حيث تتباعد قيم الخطين السريع والبطيء نحو الأعلى. أما مؤشر RSI فهو يتواجد في المنطقة المحايدة، بينما لا تُظهر قيم KDJ وStochRSI أي انحرافات متطرفة. كما أن شريط بولينجر يبقى مفتوحًا لكنه يميل نحو التقارب، مما يعكس ضغطًا متراجعًا على التقلبات. وتبدو قوى البائعين والمشترين متوازنة، دون ظهور تمركز واضح للزخم في اتجاه واحد. تقع مقاومة R1 عند مستوى 0.004289، وهي أبعد بنسبة 1.6% عن السعر الحالي، وتمثل الهدف الرئيسي التالي لاختباره في المدى القريب. أما مقاومة R2 فتقع عند 0.004348، وهي أبعد وأكثر بعدًا. وعلى الجانب الآخر، يقع دعم S1 عند 0.004146، وهو أقرب بنسبة 1.1% من السعر الحالي، فيما يوفر دعم S2 عند 0.004062 مرجعًا ثانويًا. إن نظام النقاط المحورية الأساسي يحدّد نطاق التداول الحالي، ويحتاج أي اختراق للسعر إلى توافق مع حجم التداول المناسب.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Alchemy نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Alchemy، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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