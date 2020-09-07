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سعر Alchemy المباشر اليوم هو 0.004226 USD. القيمة السوقية لـ ACH هي 42,259,999.99999994831602 USD. تابع تحديثات أسعار ACH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Alchemy المباشر اليوم هو 0.004226 USD. القيمة السوقية لـ ACH هي 42,259,999.99999994831602 USD. تابع تحديثات أسعار ACH إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ACH

معلومات سعر ACH

ما هو ACH

الوثيقة البيضاء لـ ACH

الموقع الرسمي لـ ACH

اقتصاد توكن ACH

توقعات سعر ACH

سجل ACH

دليل شراء ACH

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عقود ACH الفورية

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سعر Alchemy (ACH)

السعر المباشر لـ 1 ACH إلى USD:

$0.004223
$0.004223$0.004223
-0.65%1D
USD
مخطط أسعار Alchemy (ACH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:07:12 (UTC+8)

سعر Alchemy اليوم

السعر المباشر لمشروع Alchemy (ACH) اليوم هو $ 0.004226، مع تغير بنسبة 0.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ACH الحالي إلى USD هو $ 0.004226 لكل ACH.

يحتل Alchemy حاليًا المرتبة #381 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 42.26M، مع عرض متداول قدره 10.00B ACH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ACH بين $ 0.004125 (أدنى) و$ 0.004296 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.19750365، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00133775.

على المدى القصير، تحرك ACH بمقدار +0.78% خلال الساعة الماضية و-5.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 57.14K.

معلومات سوق Alchemy (ACH)

No.381

$ 42.26M
$ 42.26M$ 42.26M

$ 57.14K
$ 57.14K$ 57.14K

$ 64.85M
$ 64.85M$ 64.85M

10.00B
10.00B 10.00B

15,346,246,087.99998777
15,346,246,087.99998777 15,346,246,087.99998777

15,346,246,087.99998777
15,346,246,087.99998777 15,346,246,087.99998777

65.16%

2020-09-07 00:00:00

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Alchemy هي $ 42.26M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.14K. العرض المتداول لـ ACH يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 15346246087.99998777. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 64.85M.

سجل سعر Alchemy بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.004125
$ 0.004125$ 0.004125
24 ساعة منخفض
$ 0.004296
$ 0.004296$ 0.004296
24 ساعة مرتفع

$ 0.004125
$ 0.004125$ 0.004125

$ 0.004296
$ 0.004296$ 0.004296

$ 0.19750365
$ 0.19750365$ 0.19750365

$ 0.00133775
$ 0.00133775$ 0.00133775

+0.78%

-0.65%

-5.15%

-5.15%

سجل سعر Alchemy (ACH) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Alchemy لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00002763-0.65%
30 يوم$ -0.000129-2.97%
60 يوم$ -0.000987-18.94%
90 يوم$ -0.002806-39.91%
تغير سعر Alchemy اليوم

سجل اليوم ACH تغيرًا $ -0.00002763 (-0.65%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Alchemy لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000129 (-2.97%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Alchemy لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ACH تغييرًا في $ -0.000987 (-18.94%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Alchemy لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.002806 (-39.91%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Alchemy (ACH)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Alchemy.

تحليل Alchemy

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Alchemy الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Alchemy اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ACH: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

ACH_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.004191. يقع السعر فوق نقطة المحور S1 عند 0.004146، بينما تشكّل المقاومة المركزية عند 0.004205 حدود الهيكل القريب. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة نمطًا تصاعديًا، مع سيطرة قوة الشراء على المدى القصير، مما يشير إلى أن السوق يمر بمرحلة من التصحيح والتماسك ضمن نطاق محدد. يشير مؤشر MACD إلى إشارة تقاطع صاعد، حيث تتباعد قيم الخطين السريع والبطيء نحو الأعلى. أما مؤشر RSI فهو يتواجد في المنطقة المحايدة، بينما لا تُظهر قيم KDJ وStochRSI أي انحرافات متطرفة. كما أن شريط بولينجر يبقى مفتوحًا لكنه يميل نحو التقارب، مما يعكس ضغطًا متراجعًا على التقلبات. وتبدو قوى البائعين والمشترين متوازنة، دون ظهور تمركز واضح للزخم في اتجاه واحد. تقع مقاومة R1 عند مستوى 0.004289، وهي أبعد بنسبة 1.6% عن السعر الحالي، وتمثل الهدف الرئيسي التالي لاختباره في المدى القريب. أما مقاومة R2 فتقع عند 0.004348، وهي أبعد وأكثر بعدًا. وعلى الجانب الآخر، يقع دعم S1 عند 0.004146، وهو أقرب بنسبة 1.1% من السعر الحالي، فيما يوفر دعم S2 عند 0.004062 مرجعًا ثانويًا. إن نظام النقاط المحورية الأساسي يحدّد نطاق التداول الحالي، ويحتاج أي اختراق للسعر إلى توافق مع حجم التداول المناسب.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Alchemy؟

يتأثر سعر ACH بما يلي: 1) اعتماد المدفوعات وشراكات التجار 2) حجم التداول والسيولة 3) معنويات سوق العملات المشفرة بشكل عام 4) الأخبار التنظيمية التي تؤثر على رموز الدفع 5) المنافسة من حلول الدفع الأخرى 6) التطورات والتحديثات التقنية 7) معنويات المستثمرين تجاه تقنيات التمويل المشفرة.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Alchemy اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر أليكمي (ACH) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء أو البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المستثمرين على تقييم التقلبات، وحساب الأرباح/الخسائر، وتحديد نقاط الدخول/الخروج المثلى لمراكزهم في ACH.

توقعات أسعار Alchemy

Alchemy (ACH) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ACH في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAlchemy (ACH) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Alchemy نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Alchemy الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ACH للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Alchemy.

كيفية شراء واستثمار Alchemy في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Alchemy؟ شراء ACH سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Alchemy. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Alchemy (ACH).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Alchemy فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Alchemy (ACH)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Alchemy

يسمح لك امتلاك Alchemy بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Alchemy ( ACH )

Founded in Singapore in 2018, Alchemy Pay (ACH) is a payment solutions provider that seamlessly connects fiat and crypto economies for global consumers, merchants, developers, and institutions. It provides online and offline merchants with convenient acceptance of both fiat and crypto, enables easy onboarding to blockchain ecosystems, and makes web3 services highly accessible. Today, Alchemy Pay is supported in over 70 countries with 300 payment channels, has touchpoints with more than 2 million merchants through partnerships with industry leaders such as Binance, Shopify, NIUM, and QFPay. Alchemy Pay’s token, ACH, is an ERC20 native to the Ethereum blockchain.

Alchemy المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Alchemy، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Alchemy الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemMade in China

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Alchemy

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:07:12 (UTC+8)

تحديثات Alchemy (ACH) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Alchemy

ACH USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ACH باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ACH USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Alchemy (ACH) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Alchemy المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTACH
$0.004223
$0.004223$0.004223
-0.47%
13.60M (USDT)
/USDCACH
$0.004233
$0.004233$0.004233
-0.32%
13.59M (USDT)

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1 ACH = 0.004226 USD