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سعر Qtum المباشر اليوم هو 0.6828 USD. القيمة السوقية لـ QTUM هي 72,407,832.5772 USD. تابع تحديثات أسعار QTUM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Qtum المباشر اليوم هو 0.6828 USD. القيمة السوقية لـ QTUM هي 72,407,832.5772 USD. تابع تحديثات أسعار QTUM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن QTUM

معلومات سعر QTUM

ما هو QTUM

الوثيقة البيضاء لـ QTUM

الموقع الرسمي لـ QTUM

اقتصاد توكن QTUM

توقعات سعر QTUM

سجل QTUM

دليل شراء QTUM

محول عملة QTUM إلى الفيات

عقود QTUM الفورية

QTUM عقود USDT-M الآجلة

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سعر Qtum (QTUM)

السعر المباشر لـ 1 QTUM إلى USD:

$0.6828
$0.6828$0.6828
+0.24%1D
USD
مخطط أسعار Qtum (QTUM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:58:57 (UTC+8)

سعر Qtum اليوم

السعر المباشر لمشروع Qtum (QTUM) اليوم هو $ 0.6828، مع تغير بنسبة 0.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل QTUM الحالي إلى USD هو $ 0.6828 لكل QTUM.

يحتل Qtum حاليًا المرتبة #279 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 72.41M، مع عرض متداول قدره 106.05M QTUM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول QTUM بين $ 0.6734 (أدنى) و$ 0.6892 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 106.8759994506836، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.651946325018297.

على المدى القصير، تحرك QTUM بمقدار +0.61% خلال الساعة الماضية و+2.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.94K.

معلومات سوق Qtum (QTUM)

No.279

$ 72.41M
$ 72.41M$ 72.41M

$ 61.94K
$ 61.94K$ 61.94K

$ 73.62M
$ 73.62M$ 73.62M

106.05M
106.05M 106.05M

107,822,406
107,822,406 107,822,406

107,822,406
107,822,406 107,822,406

98.35%

2017-03-16 00:00:00

$ 0.38
$ 0.38$ 0.38

QTUM

القيمة السوقية الحالية لـ Qtum هي $ 72.41M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.94K. العرض المتداول لـ QTUM يبلغ 106.05M، مع إجمالي عرض 107822406. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 73.62M.

سجل سعر Qtum بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.6734
$ 0.6734$ 0.6734
24 ساعة منخفض
$ 0.6892
$ 0.6892$ 0.6892
24 ساعة مرتفع

$ 0.6734
$ 0.6734$ 0.6734

$ 0.6892
$ 0.6892$ 0.6892

$ 106.8759994506836
$ 106.8759994506836$ 106.8759994506836

$ 0.651946325018297
$ 0.651946325018297$ 0.651946325018297

+0.61%

+0.24%

+2.59%

+2.59%

سجل سعر Qtum (QTUM) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Qtum لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.001635+0.24%
30 يوم$ -0.0046-0.67%
60 يوم$ -0.0279-3.93%
90 يوم$ -0.1956-22.27%
تغير سعر Qtum اليوم

سجل اليوم QTUM تغيرًا $ +0.001635 (+0.24%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Qtum لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0046 (-0.67%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Qtum لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد QTUM تغييرًا في $ -0.0279 (-3.93%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Qtum لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.1956 (-22.27%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Qtum (QTUM)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Qtum.

تحليل Qtum

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Qtum الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Qtum اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق QTUM: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

QTUM_USDT يتحرك فوق مركز 0.6728 على الإطار الزمني 4 ساعات. وقد تجاوز السعر مستوى المقاومة R1 عند 0.6749، ويُتداول حالياً عند 0.6763. يشير نظام الترابط إلى أن المشترين يسيطرون على الزخم قصير الأجل، بينما يشكّل النطاق بين S2 وR2 منطقة تذبذب رئيسية. يقع الهيكل الحالي في الجزء العلوي من هذا النطاق. تشير المؤشرات إلى حالة إيجابية قصيرة الأجل: فقد شكل مؤشر MACD تقاطعًا صعوديًا مع اتجاه تصاعدي لخطي المؤشر السريع والبطيء. كما تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) إشارة شراء بمستوى 1-2، بينما تؤكد مجموعة المتوسطات الأسية (EMA) وجود زخم إيجابي فوق خط الصفر. يقبع مؤشر القوة النسبية (RSI) في المنطقة المحايدة دون الوصول إلى مستويات التشبع الشرائي القصوى. أما مؤشر KDJ ومؤشر StochRSI فما زالا يحافظان على قيمهما المرتفعة ضمن نطاق ضيق. تبدو أشرطة بولينجر مفتوحة بشكل مستوٍ، مما يدل على استقرار معدل التذبذب دون زيادة ملحوظة في التقلبات. وتتحرك المؤشرات السريعة والبطيئة بنفس الاتجاه، مع تركز الزخم في المنطقة الحالية. وبذلك، تحقق قوى الشراء والبيع توازناً مؤقتاً بالقرب من السعر الحالي. أما بالنسبة لمستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، فإن المستوى الأول للدعم هو S1 عند 0.6687، بينما يمثل R1 عند 0.6749 نقطة دعم فورية جديدة. وعلى الجانب الآخر، يقع مستوى المقاومة الثاني R2 عند 0.6791، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.4%. وفي الجانب السفلي، يمثّل S2 عند 0.6666 نقطة دفاع حاسمة، حيث يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.4%. كما يوفّر المركز الرئيسي عند 0.6728 مرجعاً متوسط المستوى، مع بقاء الانحرافات عن هذا المركز ضمن حدود محدودة، مما يعكس تناظراً نسبياً بين المساحات العليا والسفلى.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Qtum؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار Qtum (QTUM):

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لعالم العملات المشفرة
2. تحركات سعر البيتكوين (تأثير الارتباط)
3. التطورات التقنية وتحديثات المنصة
4. إعلانات الشراكات واعتماد المؤسسات للمنصة
5. حجم التداول ومستويات السيولة
6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على منصات العقود الذكية
7. المنافسة من منصات بلوكتشين أخرى مثل Ethereum
8. استخدام الشبكة ونشاط المعاملات
9. ديناميات المعروض من الرموز ومكافآت الحوكمة
10. الأوضاع الاقتصادية العامة ودرجة استعداد المستثمرين للمخاطرة

لماذا يريد الناس معرفة سعر Qtum اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر Qtum (QTUM) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء أو البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من التقلبات في السوق.

توقعات أسعار Qtum

Qtum (QTUM) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف QTUM في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرQtum (QTUM) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Qtum نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Qtum الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار QTUM للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Qtum.

كيفية شراء واستثمار Qtum في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Qtum؟ شراء QTUM سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Qtum. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Qtum (QTUM).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Qtum فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Qtum (QTUM)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Qtum

يسمح لك امتلاك Qtum بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Qtum ( QTUM )

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

مستند تقني

Qtum المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Qtum، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Qtum الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Made in ChinaProof of Stake (PoS)Smart Contract Platform

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Qtum

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:58:57 (UTC+8)

تحديثات Qtum (QTUM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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QTUM USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع QTUM باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود QTUM USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Qtum (QTUM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Qtum المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTQTUM
$0.6816
$0.6816$0.6816
+0.02%
90.93K (USDT)
/USDCQTUM
$0.6811
$0.6811$0.6811
-0.32%
79.39K (USDT)

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1 QTUM = 0.6828 USD