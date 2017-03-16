سعر Qtum المباشر اليوم هو 0.6828 USD. القيمة السوقية لـ QTUM هي 72,407,832.5772 USD. تابع تحديثات أسعار QTUM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Qtum المباشر اليوم هو 0.6828 USD. القيمة السوقية لـ QTUM هي 72,407,832.5772 USD. تابع تحديثات أسعار QTUM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Qtum (QTUM) اليوم هو $ 0.6828، مع تغير بنسبة 0.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل QTUM الحالي إلى USD هو $ 0.6828 لكل QTUM.
يحتل Qtum حاليًا المرتبة #279 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 72.41M، مع عرض متداول قدره 106.05M QTUM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول QTUM بين $ 0.6734 (أدنى) و$ 0.6892 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 106.8759994506836، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.651946325018297.
على المدى القصير، تحرك QTUM بمقدار +0.61% خلال الساعة الماضية و+2.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.94K.
معلومات سوق Qtum (QTUM)
No.279
$ 72.41M
$ 72.41M$ 72.41M
$ 61.94K
$ 61.94K$ 61.94K
$ 73.62M
$ 73.62M$ 73.62M
106.05M
106.05M 106.05M
107,822,406
107,822,406 107,822,406
107,822,406
107,822,406 107,822,406
98.35%
2017-03-16 00:00:00
$ 0.38
$ 0.38$ 0.38
QTUM
القيمة السوقية الحالية لـ Qtum هي $ 72.41M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.94K. العرض المتداول لـ QTUM يبلغ 106.05M، مع إجمالي عرض 107822406. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 73.62M.
سجل سعر Qtum بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.6734
$ 0.6734$ 0.6734
24 ساعة منخفض
$ 0.6892
$ 0.6892$ 0.6892
24 ساعة مرتفع
$ 0.6734
$ 0.6734$ 0.6734
$ 0.6892
$ 0.6892$ 0.6892
$ 106.8759994506836
$ 106.8759994506836$ 106.8759994506836
$ 0.651946325018297
$ 0.651946325018297$ 0.651946325018297
+0.61%
+0.24%
+2.59%
+2.59%
سجل سعر Qtum (QTUM) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Qtum لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ +0.001635
+0.24%
30 يوم
$ -0.0046
-0.67%
60 يوم
$ -0.0279
-3.93%
90 يوم
$ -0.1956
-22.27%
تغير سعر Qtum اليوم
سجل اليوم QTUM تغيرًا $ +0.001635 (+0.24%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Qtum لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0046 (-0.67%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Qtum لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد QTUM تغييرًا في $ -0.0279 (-3.93%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Qtum لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.1956 (-22.27%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Qtum (QTUM)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Qtum الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق Qtum اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق QTUM: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الميت
K < D
انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكاز
R1 < السعر ≤ R2
بين R1-R2
فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI
20‑80
المنطقة المحايدة
وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA
1-2 شراء
20‑40% بيع
أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)
وسط < السعر ≤ علوي
بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA
0 شراء
0‑20% بيع
اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
QTUM_USDT يتحرك فوق مركز 0.6728 على الإطار الزمني 4 ساعات. وقد تجاوز السعر مستوى المقاومة R1 عند 0.6749، ويُتداول حالياً عند 0.6763. يشير نظام الترابط إلى أن المشترين يسيطرون على الزخم قصير الأجل، بينما يشكّل النطاق بين S2 وR2 منطقة تذبذب رئيسية. يقع الهيكل الحالي في الجزء العلوي من هذا النطاق.
تشير المؤشرات إلى حالة إيجابية قصيرة الأجل: فقد شكل مؤشر MACD تقاطعًا صعوديًا مع اتجاه تصاعدي لخطي المؤشر السريع والبطيء. كما تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) إشارة شراء بمستوى 1-2، بينما تؤكد مجموعة المتوسطات الأسية (EMA) وجود زخم إيجابي فوق خط الصفر. يقبع مؤشر القوة النسبية (RSI) في المنطقة المحايدة دون الوصول إلى مستويات التشبع الشرائي القصوى. أما مؤشر KDJ ومؤشر StochRSI فما زالا يحافظان على قيمهما المرتفعة ضمن نطاق ضيق.
تبدو أشرطة بولينجر مفتوحة بشكل مستوٍ، مما يدل على استقرار معدل التذبذب دون زيادة ملحوظة في التقلبات. وتتحرك المؤشرات السريعة والبطيئة بنفس الاتجاه، مع تركز الزخم في المنطقة الحالية. وبذلك، تحقق قوى الشراء والبيع توازناً مؤقتاً بالقرب من السعر الحالي.
أما بالنسبة لمستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، فإن المستوى الأول للدعم هو S1 عند 0.6687، بينما يمثل R1 عند 0.6749 نقطة دعم فورية جديدة. وعلى الجانب الآخر، يقع مستوى المقاومة الثاني R2 عند 0.6791، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.4%. وفي الجانب السفلي، يمثّل S2 عند 0.6666 نقطة دفاع حاسمة، حيث يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.4%. كما يوفّر المركز الرئيسي عند 0.6728 مرجعاً متوسط المستوى، مع بقاء الانحرافات عن هذا المركز ضمن حدود محدودة، مما يعكس تناظراً نسبياً بين المساحات العليا والسفلى.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Qtum؟
تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار Qtum (QTUM):
1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لعالم العملات المشفرة 2. تحركات سعر البيتكوين (تأثير الارتباط) 3. التطورات التقنية وتحديثات المنصة 4. إعلانات الشراكات واعتماد المؤسسات للمنصة 5. حجم التداول ومستويات السيولة 6. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على منصات العقود الذكية 7. المنافسة من منصات بلوكتشين أخرى مثل Ethereum 8. استخدام الشبكة ونشاط المعاملات 9. ديناميات المعروض من الرموز ومكافآت الحوكمة 10. الأوضاع الاقتصادية العامة ودرجة استعداد المستثمرين للمخاطرة
لماذا يريد الناس معرفة سعر Qtum اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر Qtum (QTUM) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء أو البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من التقلبات في السوق.
توقعات أسعار Qtum
Qtum (QTUM) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف QTUM في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرQtum (QTUM) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Qtum نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Qtum الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار QTUM للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Qtum.
كيفية شراء واستثمار Qtum في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Qtum؟ شراء QTUM سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Qtum. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Qtum (QTUM).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Qtum فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Qtum
يسمح لك امتلاك Qtum بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
أُطلِقَ مشروع QTUM مع عرض أولي قدره ١٠٠ مليون رمزٍ مميز، وُزّعت لدعم الملكية اللامركزية ونمو النظام البيئي على المدى الطويل. ومن إجمالي هذه الرموز، بيعت نسبة ٥١٪ للجمهور لتمويل التطوير وتعزيز المشاركة الواسعة من قِبل المجتمع، وخصّصت نسبة ٢٠٪ للفريق والمستثمرين الأوائل، بينما احتُجزت نسبة ٢٩٪ لأغراض تطوير الأعمال، والبحث، ومبادرات بناء المجتمع. ولتشجيع الاستقرار وتقليل خطر التلاعب، تم تأمين جزءٍ من الرموز المميزة (Locked) وإطلاقها تدريجيًّا وفق جدول زمني مدته أربع سنوات. أما الإصدار المستمر فيتم عبر مكافآت الكتل (Block Rewards)، التي بدأت عند ٤ رموز QTUM لكل كتلة، وتُقسَّم المكافآت بين المُحقِّقين (Validators)، وتتناقص إلى النصف كل أربع سنوات حتى عام ٢٠٤٥، وفق جدول متوقع يشبه جدول البيتكوين. وتشمل تعويضات المُحقِّقين رموز QTUM الجديدة المُنشأة بالإضافة إلى رسوم المعاملات، ما يدعم نموذج حوافز مستدام. ويبدأ معدل التضخّم عند نحو ١٪ سنويًّا ثم ينخفض تدريجيًّا، وقد وصل العرض المتداول إلى مستوياته المستهدفة، مصحوبًا بسرعة تداول صحية للرموز ومشاركة قوية من المجتمع في عمليات الإيداع (Staking).
التكنولوجيا
العنصر المركزي في منصة Qtum هو «طبقة تجريد الحسابات» (AAL)، التي توفر التوافق بين المعاملات على غرار بيتكوين والتي تستخدم نموذج المخرجات غير المستخدمة (UTXO)، وعقود الإيثريوم الذكية التي تعتمد على نموذج الحسابات. ويُمكِّن هذا الجسرَ أربعة أوامر محددة: `OPCREATE` لنشر عقود ذكية جديدة، و`OPCALL` للتفاعل مع العقود القائمة، و`OPSPEND` لاستخدام رموز QTUM داخل العقود، و`OPSENDER` لإتاحة دفع رسوم المعاملات من قِبل أطراف ثالثة. كما طورت ونفّذت Qtum ماكينة افتراضية x86 تعمل جنبًا إلى جنب مع الماكينة الافتراضية القياسية لإيثريوم، مما يوسع نطاق التطبيقات القابلة للبناء على المنصة. وبفضل دعم x86، يمكن للمطورين كتابة العقود الذكية بلغات برمجية شائعة مثل C++ وRust وPython، ما يجعل النظام البيئي أكثر سهولةً لفرق البرمجيات التقليدية. أما بالنسبة لآلية الإجماع، فتستخدم Qtum نظام MPoS (إثبات الحصة المُشترَكة)، وهو نهجٌ فعّال من حيث استهلاك الطاقة وآمن، حيث يقوم المشاركون فيه بتجميد رموز QTUM بدل الاعتماد على معدات تعدين متخصصة. وفي إطار MPoS، تُوزَّع مكافآت الكتل على عدة مُحقِّقين وتُوزَّع مع تأخير، وهي هيكلية مُصمَّمة لتقليل جاذبية الهجمات بشكل كبير. وقد أضافت التحديثات الأخيرة إمكانية التجميد دون اتصال بالإنترنت (offline staking) وحسَّنت وظائف DeFi، ما يسمح لحاملي الرموز بالمساهمة في عملية التحقق دون تشغيل عقدة نشطة، مع الاستمرار في الوصول إلى الخدمات المالية الحديثة.
الفريق
يتم قيادة تطوير منصة كوانتوم (Qtum) من قِبل مؤسسة سلسلة كوانتوم (Qtum Chain Foundation)، التي سُجّلت في سنغافورة عام 2016 وهي منظمة لتنفيذ المهام على المدى الطويل. وتترأس المؤسسة ثلاثة مؤسسين مشتركين يشغلون مناصب الرئيس التنفيذي (CEO)، والمدير التقني (CTO)، والمطوّر الرئيسي (Lead Developer)، مما يجمع بين القيادة التجارية والخبرة التقنية الأساسية. وتنقسم المؤسسة إلى أقسام مخصصة للتطوير التجاري، والتطوير التقني، والتسويق، والإدارة لدعم التوصيل المنسق والنمو. ومن المراحل المبكرة للمشروع، شهد الفريق توسعًا كبيرًا، ويضم حاليًّا عددًا كبيرًا من مطوري تقنية البلوك تشين، والعلماء الباحثين، ومحترفي التطوير التجاري من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز في أدوارهم على التوسع العالمي ومشاركة المجتمع. كما عقدت المؤسسة شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية لدفع عجلة تطوير تقنية البلوك تشين. وتُستخدم عمليات التوظيف المستمرة وتوسيع الفريق لضمان استمرار الابتكار مع التكيّف مع احتياجات السوق المتغيرة.
خارطة الطريق
أُطلِقَ كوتوم رسميًّا في مارس ٢٠١٦، ثم أُنشئت مؤسسة كوتوم لاحقًا في ذلك العام في سنغافورة لدعم التطوير المنظم طويل الأمد. ومن أبرز المحطات المهمة إطلاق الشبكة الرئيسية في سبتمبر ٢٠١٧، وإصدار نموذج أولي لآلة افتراضية تعتمد على معالجات x86 في مايو ٢٠١٨. وفي يوليو ٢٠١٩، نفّذ المشروع وظائف شبكة اللمعان (Lightning Network)، يليها ترقية شاملة إلى إصدار كوتوم ٢.٠ في أكتوبر ٢٠١٩. وتشمل التطورات الأحدث طرح خاصية التخزين المؤمن غير المتصل بالإنترنت (offline staking)، وتعزيز قدرات DeFi، وتحسين الوظائف بين السلاسل (cross-chain) لتعزيز التكامل والتشغيل البيني. أما في المستقبل، فتخطط كوتوم لإدخال أصول سرية (confidential assets) لدعم الخصوصية، وتوسيع حلولها الموجَّهة للشركات، والسعي نحو دمج السلاسل مع الحوسبة السحابية (chain-cloud integration). كما يعمل الفريق حاليًّا على حلول إضافية لتحسين القدرة على التوسّع (scaling solutions)، ومواصلة تطوير نظام DeFi البيئي، مع تركيز التطوير المستقبلي على جعل تقنية البلوك تشين أكثر عمليةً في الاستخدامات التجارية اليومية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أمانٍ قويٍّ ولامركزيةٍ عالية.
نظرة عامة
كويتم (Qtum) هو منصة بلوك تشين مُصمَّمة لدمج المزايا المرتبطة عادةً ببيتكوين والإيثيريوم، مع معالجة القيود البارزة التي شوهدت في تصاميم البلوك تشين السابقة. ويدمج نظام طبقة التجريد الحسابي (AAL)، ونموذج توافق خاص يعتمد على إثبات الحصة (Proof-of-Stake)، ونظام حوكمة على السلسلة لتعزيز التنسيق والقابلية اليومية للاستخدام. ويركّز المشروع على اعتماد الشركات في العالم الحقيقي من خلال التأكيد على حلول المؤسسات، والتنفيذ العملي، وتحسين قابلية التوسع. وعلى مرّ مراحل تطويره، نضج مشروع كويتم ليصبح شبكةً مؤسسية المستوى، ذات وظائف محسَّنة للعقود الذكية وميزات متعددة السلاسل، تهدف إلى ربط أنظمة الأعمال التقليدية بتقنية البلوك تشين.
Qtum المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Qtum، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان Qtum سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Qtum المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Qtum اليوم؟
سعر Qtum اليوم هو $ 0.6828. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Qtum استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Qtum عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في QTUM، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Qtum في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Qtum بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Qtum في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر QTUM المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Qtum بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر QTUM لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Qtum في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر QTUM بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,598.8
+0.70%
ETH
1,899.01
+0.78%
GOLD(XAUT)
4,365.66
+0.13%
USDC
1.00094
0.00%
SOL
75.43
-0.18%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ QTUM على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج QTUM/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Qtum ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Qtum هذا العام؟
قد يرتفع سعر Qtum هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Qtum (QTUM) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:58:57 (UTC+8)
تحديثات Qtum (QTUM) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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