سعر Qtum اليوم

السعر المباشر لمشروع Qtum (QTUM) اليوم هو $ 0.6828، مع تغير بنسبة 0.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل QTUM الحالي إلى USD هو $ 0.6828 لكل QTUM.

يحتل Qtum حاليًا المرتبة #279 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 72.41M، مع عرض متداول قدره 106.05M QTUM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول QTUM بين $ 0.6734 (أدنى) و$ 0.6892 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 106.8759994506836، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.651946325018297.

على المدى القصير، تحرك QTUM بمقدار +0.61% خلال الساعة الماضية و+2.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.94K.

معلومات سوق Qtum (QTUM)

التصنيف No.279 القيمة السوقية $ 72.41M$ 72.41M $ 72.41M الحجم (24 ساعة) $ 61.94K$ 61.94K $ 61.94K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 73.62M$ 73.62M $ 73.62M إمداد دورة التداول 106.05M 106.05M 106.05M الحد الأقصى للعرض 107,822,406 107,822,406 107,822,406 إجمالي العرض 107,822,406 107,822,406 107,822,406 معدل التداول 98.35% تاريخ الإصدار 2017-03-16 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.38$ 0.38 $ 0.38 البلوكتشين العام QTUM

القيمة السوقية الحالية لـ Qtum هي $ 72.41M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.94K. العرض المتداول لـ QTUM يبلغ 106.05M، مع إجمالي عرض 107822406. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 73.62M.