سعر Naoris Protocol المباشر اليوم هو 0.05154 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NAORIS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر NAORIS بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Naoris Protocol المباشر اليوم هو 0.05154 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي NAORIS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر NAORIS بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن NAORIS

معلومات سعر NAORIS

الوثيقة البيضاء لـ NAORIS

الموقع الرسمي لـ NAORIS

اقتصاد توكن NAORIS

توقعات سعر NAORIS

سجل NAORIS

دليل شراء NAORIS

محول عملة NAORIS إلى الفيات

NAORIS العقود الفورية

NAORIS عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Naoris Protocol

Naoris Protocol السعر(NAORIS)

السعر المباشر لـ 1 NAORIS إلى USD:

$0.05154
$0.05154$0.05154
+0.17%1D
USD
مخطط أسعار Naoris Protocol (NAORIS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:54:59 (UTC+8)

معلومات سعر Naoris Protocol (NAORIS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0498
$ 0.0498$ 0.0498
24 ساعة منخفض
$ 0.05262
$ 0.05262$ 0.05262
24 ساعة مرتفع

$ 0.0498
$ 0.0498$ 0.0498

$ 0.05262
$ 0.05262$ 0.05262

--
----

--
----

+1.19%

+0.17%

+7.73%

+7.73%

سعر Naoris Protocol (NAORIS) في الوقت الحقيقي هو $ 0.05154. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NAORIS بين أدنى سعر $ 0.0498 وأعلى سعر $ 0.05262، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNAORIS على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NAORIS +1.19% على مدار الساعة الماضية، +0.17% على مدار 24 ساعة، و +7.73% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Naoris Protocol (NAORIS)

--
----

$ 114.30K
$ 114.30K$ 114.30K

$ 206.16M
$ 206.16M$ 206.16M

--
----

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Naoris Protocol هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 114.30K. العرض المتداول لـ NAORIS يبلغ --، مع إجمالي عرض 4000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 206.16M.

سجل سعر Naoris Protocol (NAORIS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Naoris Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0000875+0.17%
30 يوم$ -0.00754-12.77%
60 يوم$ +0.02261+78.15%
90 يوم$ +0.02154+71.80%
تغير سعر Naoris Protocol اليوم

سجل اليوم NAORIS تغيرًا $ +0.0000875 (+0.17%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Naoris Protocol لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00754 (-12.77%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Naoris Protocol لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NAORIS تغييرًا في $ +0.02261 (+78.15%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Naoris Protocol لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.02154 (+71.80%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Naoris Protocol (NAORIS)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Naoris Protocol.

ما هو Naoris Protocol ( NAORIS )

يستخدم بروتوكول Naoris المرونة الكمومية اللاحقة، والتحقق من صحة النظام في الوقت الفعلي، وشبكة ثقة لامركزية مصممة للتوسع مع الإنترنت، وتأمين العالم الرقمي.

متوفر Naoris Protocol على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Naoris Protocol الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين NAORISلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Naoris Protocol على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Naoris Protocol سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Naoris Protocol (USD)

كم ستكون قيمة Naoris Protocol (NAORIS) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Naoris Protocol (NAORIS) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Naoris Protocol.

تحقق الآن من توقعات سعر Naoris Protocol!

توكنوميكس Naoris Protocol (NAORIS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Naoris Protocol (NAORIS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس NAORIS والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Naoris Protocol ( NAORIS )

هل تبحث عن كيفية شراء Naoris Protocol؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Naoris Protocol على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة NAORIS إلى العملات المحلية

1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى VND
1,356.2751
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى AUD
A$0.0778254
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى GBP
0.038655
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى EUR
0.043809
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى USD
$0.05154
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى MYR
RM0.2159526
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى TRY
2.162103
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى JPY
¥7.83408
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى ARS
ARS$75.905535
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى RUB
4.0835142
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى INR
4.5489204
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى IDR
Rp858.9996564
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى PHP
3.0259134
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى EGP
￡E.2.4414498
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى BRL
R$0.275739
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى CAD
C$0.0716406
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى BDT
6.3095268
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى NGN
75.021624
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى COP
$198.99594
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى ZAR
R.0.8828802
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى UAH
2.1703494
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى TZS
T.Sh.126.945597
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى VES
Bs11.18418
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى CLP
$48.49914
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى PKR
Rs14.6126208
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى KZT
27.5022594
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى THB
฿1.6652574
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى TWD
NT$1.5750624
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى AED
د.إ0.1891518
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى CHF
Fr0.0407166
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى HKD
HK$0.4004658
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى AMD
֏19.7470356
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى MAD
.د.م0.4757142
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى MXN
$0.9503976
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى SAR
ريال0.193275
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى ETB
Br7.8170718
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى KES
KSh6.6584526
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى JOD
د.أ0.03654186
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى PLN
0.1870902
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى RON
лв0.2252298
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى SEK
kr0.4839606
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى BGN
лв0.0865872
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى HUF
Ft17.2025058
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى CZK
1.077186
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى KWD
د.ك0.01577124
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى ILS
0.167505
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى BOB
Bs0.3561414
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى AZN
0.087618
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى TJS
SM0.4762296
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى GEL
0.1401888
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى AOA
Kz46.9823178
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى BHD
.د.ب0.01937904
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى BMD
$0.05154
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى DKK
kr0.3308868
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى HNL
L1.3575636
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى MUR
2.3455854
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى NAD
$0.8900958
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى NOK
kr0.5143692
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى NZD
$0.0886488
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى PAB
B/.0.05154
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى PGK
K0.2169834
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى QAR
ر.ق0.1876056
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى RSD
дин.5.1921396
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى UZS
soʻm620.9637126
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى ALL
L4.2814278
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى ANG
ƒ0.0922566
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى AWG
ƒ0.092772
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى BBD
$0.10308
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى BAM
KM0.0860718
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى BIF
Fr151.99146
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى BND
$0.0664866
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى BSD
$0.05154
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى JMD
$8.2711392
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى KHR
207.822165
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى KMF
Fr21.69834
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى LAK
1,120.4347602
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى LKR
රු15.6985686
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى MDL
L0.87618
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى MGA
Ar230.0889912
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى MOP
P0.4128354
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى MVR
0.788562
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى MWK
MK89.4791094
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى MZN
MT3.293406
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى NPR
रु7.282602
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى PYG
365.52168
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى RWF
Fr74.88762
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى SBD
$0.4236588
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى SCR
0.7153752
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى SRD
$2.0378916
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى SVC
$0.450975
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى SZL
L0.8900958
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى TMT
m0.18039
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى TND
د.ت0.15132144
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى TTD
$0.3499566
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى UGX
Sh179.56536
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى XAF
Fr29.06856
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى XCD
$0.139158
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى XOF
Fr29.06856
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى XPF
Fr5.25708
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى BWP
P0.7334142
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى BZD
$0.1035954
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى CVE
$4.8792918
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى DJF
Fr9.17412
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى DOP
$3.3016524
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى DZD
د.ج6.695046
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى FJD
$0.115965
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى GNF
Fr448.1403
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى GTQ
Q0.3947964
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى GYD
$10.7935068
1 Naoris Protocol (NAORIS) إلى ISK
kr6.33942

Naoris Protocol المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Naoris Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Naoris Protocol الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Naoris Protocol

كم يساوي Naoris Protocol (NAORIS) اليوم؟
سعر NAORIS المباشر في USD هو USD 0.05154، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر NAORIS إلى USD الحالي؟
سعر NAORIS إلى USD الحالي هو $ 0.05154. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Naoris Protocol ؟
القيمة السوقية لعملة NAORIS هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن NAORIS؟
العرض المتداول لتوكن NAORIS هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ NAORIS؟
حقق NAORIS سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ NAORIS؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- NAORIS.
ما هو حجم تداول NAORIS؟
حجم تداول NAORIS المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 114.30K USD.
هل سترتفع NAORIS هذا العام؟
قد يرتفع NAORIS هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر NAORIS لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:54:59 (UTC+8)

تحديثات Naoris Protocol (NAORIS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة NAORIS إلى USD

المبلغ

NAORIS
NAORIS
USD
USD

1 NAORIS = 0.05154 USD

تداول NAORIS

/USDTNAORIS
$0.05154
$0.05154$0.05154
+0.23%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,333.66
$113,333.66$113,333.66

-1.14%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,029.51
$4,029.51$4,029.51

-1.64%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04390
$0.04390$0.04390

-5.46%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.71
$195.71$195.71

-1.60%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4250
$3.4250$3.4250

-11.20%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,029.51
$4,029.51$4,029.51

-1.64%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,333.66
$113,333.66$113,333.66

-1.14%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.71
$195.71$195.71

-1.60%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6341
$2.6341$2.6341

-0.07%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19436
$0.19436$0.19436

-2.70%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000300
$0.0000000300$0.0000000300

+248.83%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.302
$2.302$2.302

+206.93%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001800
$0.00001800$0.00001800

+176.92%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000096
$0.0000000000000000096$0.0000000000000000096

+113.33%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008604
$0.0008604$0.0008604

+86.75%