سعر VERONA (VERONA)
السعر المباشر لمشروع VERONA (VERONA) اليوم هو $ 0.1014، مع تغير بنسبة 0.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VERONA الحالي إلى USD هو $ 0.1014 لكل VERONA.
يحتل VERONA حاليًا المرتبة #1044 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7.18M، مع عرض متداول قدره 70.85M VERONA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VERONA بين $ 0.1007 (أدنى) و$ 0.1024 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 12.087، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0914420447692363.
على المدى القصير، تحرك VERONA بمقدار -0.20% خلال الساعة الماضية و-4.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 586.51.
No.1044
35.42%
XION
القيمة السوقية الحالية لـ VERONA هي $ 7.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 586.51. العرض المتداول لـ VERONA يبلغ 70.85M، مع إجمالي عرض 200000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.28M.
-0.20%
+0.09%
-4.25%
-4.25%
تتبع تغيرات أسعار VERONA لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.000091
|+0.09%
|30 يوم
|$ -0.0218
|-17.70%
|60 يوم
|$ +0.0514
|+102.80%
|90 يوم
|$ +0.0514
|+102.80%
سجل اليوم VERONA تغيرًا $ +0.000091 (+0.09%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0218 (-17.70%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد VERONA تغييرًا في $ +0.0514 (+102.80%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0514 (+102.80%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار VERONA الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق VERONA: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|السعر > R2
|أعلى من R2
|أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|مجموعة MA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
**هيكل السوق** في إطار زمني 4 ساعات لزوج XION_USDT، يبلغ السعر الحالي 0.1214، وهو يقع أعلى المركز المركزي عند 0.1176 بنسبة 3.23%، مما يضعه في النصف العلوي من نظام التمركز. تُظهر مجموعتا المتوسطات المتحركة (MA) و(EMA) نسبة شراء تتراوح بين المرتبة الأولى والثانية، بينما يتحرك السعر فوق المتوسطات القصيرة الأجل دون أن يتجاوز مستوى المقاومة R1 عند 0.1186. يعكس الهيكل حالة متزامنة بين ترتيب طويل الأمد للشراء وحالة تذبذب على المدى المتوسط. **حالة الزخم** تشير مؤشرات MACD إلى تقاطع سلبي، فيما تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة إشارة شراء تشكّل انحرافًا طبقيًا. يبقى مؤشر RSI ضمن نطاق الحياد، بينما تعاني بيانات KDJ وStochRSI من نقص البيانات، مما يجعل من الصعب تأكيد قوة الزخم على الخط السريع. كما أن مؤشر التقلبات BOLL لا يزال غير واضح، ما يزيد من عدم اليقين بشأن تركيز الزخم. **مستويات الأسعار الرئيسية** تتمثل مستويات المقاومة الرئيسية في التالي: - المقاومة R1 عند 0.1186، بفارق -2.31% عن السعر الحالي. - المقاومة R2 عند 0.1195، بفارق -1.56% عن السعر الحالي، وهي تشكّل حزام ضغط قريب المدى. أما على الجانب الدعم، فتوجد المستويات التالية: - الدعم المركزي عند 0.1176، بفارق 3.23% عن السعر الحالي. - الدعم S1 عند 0.1167، بفارق 4.03% عن السعر الحالي، وهو منطقة أولية يجب مراقبتها أثناء عمليات التصحيح.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر VERONA نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Verona هي طبقة الذكاء الخاصة بـ AI، وهي شبكة تكون فيها الحقائق الموثقة عن العالم الحقيقي مملوكة للمستخدم وقابلة لإعادة الاستخدام من قبل أي agent. AI موجود في كل مكان، لكنه ليس ذكياً بالفعل، لأنه لا يستطيع التصرف بناءً على معلومات موثقة. يقوم truth engine الخاص بـ Verona بتحويل بيانات الإنترنت إلى حقائق قابلة للإثبات، ثم يخزنها على شبكة لامركزية لإعادة استخدامها. وبهذا، يمكن استخدام الحقيقة التي تم التحقق منها مرة واحدة في أي مكان دون كشف البيانات الأساسية التي تقف خلفها. تستخدم علامات تجارية مثل Uber وAmazon وNike، إلى جانب ملايين المستخدمين، هذا engine بالفعل. مدعومة من Multicoin Capital وCircle وSpartan Group وغيرها. تم جمع 36 مليون دولار أمريكي.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ VERONA، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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