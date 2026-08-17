سعر VERONA اليوم

السعر المباشر لمشروع VERONA (VERONA) اليوم هو $ 0.1014، مع تغير بنسبة 0.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VERONA الحالي إلى USD هو $ 0.1014 لكل VERONA.

يحتل VERONA حاليًا المرتبة #1044 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7.18M، مع عرض متداول قدره 70.85M VERONA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VERONA بين $ 0.1007 (أدنى) و$ 0.1024 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 12.087، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0914420447692363.

على المدى القصير، تحرك VERONA بمقدار -0.20% خلال الساعة الماضية و-4.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 586.51.

معلومات سوق VERONA (VERONA)

التصنيف No.1044 القيمة السوقية $ 7.18M$ 7.18M $ 7.18M الحجم (24 ساعة) $ 586.51$ 586.51 $ 586.51 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.28M$ 20.28M $ 20.28M إمداد دورة التداول 70.85M 70.85M 70.85M الحد الأقصى للعرض 200,000,000 200,000,000 200,000,000 إجمالي العرض 200,000,000 200,000,000 200,000,000 معدل التداول 35.42% البلوكتشين العام XION

القيمة السوقية الحالية لـ VERONA هي $ 7.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 586.51. العرض المتداول لـ VERONA يبلغ 70.85M، مع إجمالي عرض 200000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.28M.