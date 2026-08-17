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سعر VERONA المباشر اليوم هو 0.1014 USD. القيمة السوقية لـ VERONA هي 7,184,540.1121452972 USD. تابع تحديثات أسعار VERONA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر VERONA المباشر اليوم هو 0.1014 USD. القيمة السوقية لـ VERONA هي 7,184,540.1121452972 USD. تابع تحديثات أسعار VERONA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن VERONA

معلومات سعر VERONA

ما هو VERONA

الوثيقة البيضاء لـ VERONA

الموقع الرسمي لـ VERONA

اقتصاد توكن VERONA

توقعات سعر VERONA

سجل VERONA

دليل شراء VERONA

محول عملة VERONA إلى الفيات

عقود VERONA الفورية

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شعار VERONA

سعر VERONA (VERONA)

السعر المباشر لـ 1 VERONA إلى USD:

$0.1014
$0.1014$0.1014
+0.09%1D
USD
مخطط أسعار VERONA (VERONA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:53:36 (UTC+8)

سعر VERONA اليوم

السعر المباشر لمشروع VERONA (VERONA) اليوم هو $ 0.1014، مع تغير بنسبة 0.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VERONA الحالي إلى USD هو $ 0.1014 لكل VERONA.

يحتل VERONA حاليًا المرتبة #1044 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7.18M، مع عرض متداول قدره 70.85M VERONA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VERONA بين $ 0.1007 (أدنى) و$ 0.1024 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 12.087، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0914420447692363.

على المدى القصير، تحرك VERONA بمقدار -0.20% خلال الساعة الماضية و-4.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 586.51.

معلومات سوق VERONA (VERONA)

No.1044

$ 7.18M
$ 7.18M$ 7.18M

$ 586.51
$ 586.51$ 586.51

$ 20.28M
$ 20.28M$ 20.28M

70.85M
70.85M 70.85M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

35.42%

XION

القيمة السوقية الحالية لـ VERONA هي $ 7.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 586.51. العرض المتداول لـ VERONA يبلغ 70.85M، مع إجمالي عرض 200000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.28M.

سجل سعر VERONA بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.1007
$ 0.1007$ 0.1007
24 ساعة منخفض
$ 0.1024
$ 0.1024$ 0.1024
24 ساعة مرتفع

$ 0.1007
$ 0.1007$ 0.1007

$ 0.1024
$ 0.1024$ 0.1024

$ 12.087
$ 12.087$ 12.087

$ 0.0914420447692363
$ 0.0914420447692363$ 0.0914420447692363

-0.20%

+0.09%

-4.25%

-4.25%

سجل سعر VERONA (VERONA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار VERONA لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000091+0.09%
30 يوم$ -0.0218-17.70%
60 يوم$ +0.0514+102.80%
90 يوم$ +0.0514+102.80%
تغير سعر VERONA اليوم

سجل اليوم VERONA تغيرًا $ +0.000091 (+0.09%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر VERONA لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0218 (-17.70%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر VERONA لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد VERONA تغييرًا في $ +0.0514 (+102.80%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر VERONA لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0514 (+102.80%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة VERONA (VERONA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار VERONA.

تحليل VERONA

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار VERONA الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق VERONA اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق VERONA: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.

**هيكل السوق** في إطار زمني 4 ساعات لزوج XION_USDT، يبلغ السعر الحالي 0.1214، وهو يقع أعلى المركز المركزي عند 0.1176 بنسبة 3.23%، مما يضعه في النصف العلوي من نظام التمركز. تُظهر مجموعتا المتوسطات المتحركة (MA) و(EMA) نسبة شراء تتراوح بين المرتبة الأولى والثانية، بينما يتحرك السعر فوق المتوسطات القصيرة الأجل دون أن يتجاوز مستوى المقاومة R1 عند 0.1186. يعكس الهيكل حالة متزامنة بين ترتيب طويل الأمد للشراء وحالة تذبذب على المدى المتوسط. **حالة الزخم** تشير مؤشرات MACD إلى تقاطع سلبي، فيما تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة إشارة شراء تشكّل انحرافًا طبقيًا. يبقى مؤشر RSI ضمن نطاق الحياد، بينما تعاني بيانات KDJ وStochRSI من نقص البيانات، مما يجعل من الصعب تأكيد قوة الزخم على الخط السريع. كما أن مؤشر التقلبات BOLL لا يزال غير واضح، ما يزيد من عدم اليقين بشأن تركيز الزخم. **مستويات الأسعار الرئيسية** تتمثل مستويات المقاومة الرئيسية في التالي: - المقاومة R1 عند 0.1186، بفارق -2.31% عن السعر الحالي. - المقاومة R2 عند 0.1195، بفارق -1.56% عن السعر الحالي، وهي تشكّل حزام ضغط قريب المدى. أما على الجانب الدعم، فتوجد المستويات التالية: - الدعم المركزي عند 0.1176، بفارق 3.23% عن السعر الحالي. - الدعم S1 عند 0.1167، بفارق 4.03% عن السعر الحالي، وهو منطقة أولية يجب مراقبتها أثناء عمليات التصحيح.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار VERONA؟

تتأثر أسعار XION بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة.
2. حجم التداول والسيولة على البورصات.
3. مدى اعتماد المشروع وفائدته داخل منظومته.
4. إعلانات الشراكات والتكاملات.
5. التطورات التقنية والتقدم في خطة العمل.
6. الأخبار المتعلقة باللوائح والقوانين التي تؤثر على قطاع العملات المشفرة.
7. ديناميات العرض واقتصاديات الرموز المميزة.
8. تكهنات المستثمرين وحجم الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.
9. المنافسة من مشاريع البلوك تشين المماثلة.
10. الأوضاع الاقتصادية العامة ودرجة تحمل المخاطر.

لماذا يريد الناس معرفة سعر VERONA اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر XION اليوم لعدة أسباب رئيسية: قرارات الاستثمار، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وفرص التداول، وتحليل السوق، والخوف من تفويت الفرصة (FOMO). يساعد التسعير في الوقت الفعلي المتداولين على تحديد نقاط الدخول/الخروج، وتقييم الأرباح/الخسائر، واتخاذ قرارات شراء/بيع مستنيرة.

توقعات أسعار VERONA

VERONA (VERONA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف VERONA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرVERONA (VERONA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر VERONA نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر VERONA الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار VERONA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار VERONA.

كيفية شراء واستثمار VERONA في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع VERONA؟ شراء VERONA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء VERONA. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء VERONA (VERONA).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة VERONA فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء VERONA (VERONA)

ماذا يمكنك أن تفعل مع VERONA

يسمح لك امتلاك VERONA بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو VERONA ( VERONA )

Verona هي طبقة الذكاء الخاصة بـ AI، وهي شبكة تكون فيها الحقائق الموثقة عن العالم الحقيقي مملوكة للمستخدم وقابلة لإعادة الاستخدام من قبل أي agent. AI موجود في كل مكان، لكنه ليس ذكياً بالفعل، لأنه لا يستطيع التصرف بناءً على معلومات موثقة. يقوم truth engine الخاص بـ Verona بتحويل بيانات الإنترنت إلى حقائق قابلة للإثبات، ثم يخزنها على شبكة لامركزية لإعادة استخدامها. وبهذا، يمكن استخدام الحقيقة التي تم التحقق منها مرة واحدة في أي مكان دون كشف البيانات الأساسية التي تقف خلفها. تستخدم علامات تجارية مثل Uber وAmazon وNike، إلى جانب ملايين المستخدمين، هذا engine بالفعل. مدعومة من Multicoin Capital وCircle وSpartan Group وغيرها. تم جمع 36 مليون دولار أمريكي.

VERONA المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ VERONA، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب VERONA الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemBase NativeChain Abstraction

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول VERONA

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:53:36 (UTC+8)

تحديثات VERONA (VERONA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن VERONA

VERONA USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع VERONA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود VERONA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق VERONA (VERONA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر VERONA المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTVERONA
$0.1014
$0.1014$0.1014
+0.09%
5.77K (USDT)

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1 VERONA = 0.1014 USD