XP

مشروع XPHERE هو مشروع شبكة رئيسية يهدف إلى التغلب على معضلة البلوكتشين الثلاثية: اللامركزية، والأمان، وقابلية التوسع. من خلال الاستفادة من آلية إجماع عالية الأداء قائمة على إثبات العمل (PoW) وبنية مبتكرة، يسعى Xphere إلى بناء شبكة قابلة للتوسع تربط مختلف التطبيقات والمستخدمين على منصة واحدة.

اسم العملة المشفرةXP

التصنيفNo.701

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.05%

المعروض المتداول1,758,807,950.2773554

إجمالي العرض5,500,000,000

إجمالي العرض1,758,807,950.2773554

معدل التداول0.3197%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.06942051775280159,2025-03-18

أدنى سعر0.01675743523012766,2025-03-30

البلوكتشين العامXPHERE

مقدمةمشروع XPHERE هو مشروع شبكة رئيسية يهدف إلى التغلب على معضلة البلوكتشين الثلاثية: اللامركزية، والأمان، وقابلية التوسع. من خلال الاستفادة من آلية إجماع عالية الأداء قائمة على إثبات العمل (PoW) وبنية مبتكرة، يسعى Xphere إلى بناء شبكة قابلة للتوسع تربط مختلف التطبيقات والمستخدمين على منصة واحدة.

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