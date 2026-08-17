سعر NEAR (NEAR)
السعر المباشر لمشروع NEAR (NEAR) اليوم هو $ 1,6482، مع تغير بنسبة 1,38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NEAR الحالي إلى USD هو $ 1,6482 لكل NEAR.
يحتل NEAR حاليًا المرتبة #29 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.14B، مع عرض متداول قدره 1.30B NEAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NEAR بين $ 1,5858 (أدنى) و$ 1,655 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 20,41834471901754، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,52596364.
على المدى القصير، تحرك NEAR بمقدار +%0,43 خلال الساعة الماضية و-%0,53 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 502.19K.
No.29
%0,13
NEAR
القيمة السوقية الحالية لـ NEAR هي $ 2.14B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 502.19K. العرض المتداول لـ NEAR يبلغ 1.30B، مع إجمالي عرض 1298227976. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2,14B.
+%0,43
+%1,38
-%0,53
-%0,53
تتبع تغيرات أسعار NEAR لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0,022436
|+%1,38
|30 يوم
|$ -0,2583
|-%13,55
|60 يوم
|$ -0,5558
|-%25,22
|90 يوم
|$ +0,0506
|+%3,16
سجل اليوم NEAR تغيرًا $ +0,022436 (+%1,38)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0,2583 (-%13,55)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NEAR تغييرًا في $ -0,5558 (-%25,22)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0,0506 (+%3,16)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار NEAR الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق NEAR: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|5-6 شراء
|60‑80% شراء
|أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
NEAR_USDT يتحرك فوق النقطة المحورية 1.6206 على الإطار الزمني 4 ساعات، ويقبع السعر ضمن نطاق ضيق بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، بينما تحافظ مجموعة المتوسطات الأسيّة طويلة المدى على ترتيب صعودي، فيما تشير منظومة النقاط المحورية إلى أن السعر يمر بمرحلة من التصحيح والتداول في نطاق ضيق. سجل مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، حيث تتفرّق الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأسفل، مع ظهور بوادر تشتت في قوة الزخم. أما مؤشر RSI فهو يقبع في المنطقة الحيادية، دون أن يُظهر أي ملامح للشراء المفرط أو البيع المفرط. كما تُشير قيم KDJ وStochRSI إلى تراجع وتيرة التقلبات القصيرة الأجل، مع تباين اتجاهات المؤشرات السريعة والبطيئة، مما يعكس توازناً نسبياً بين المشترين والبائعين حول المستوى الحالي، وغياب قوة دافعة واضحة لاتجاه واحد. تقع المقاومة القريبة في مستوى R1 عند 1.6313، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 0.35%. أما المقاومة البعيدة فتقع عند مستوى R2 عند 1.6366. وعلى الجانب الآخر، يقع دعم المقاومة القريبة عند مستوى S1 عند 1.6153، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.64%. أما مستوى الدعم الرئيسي ففي مستوى S2 عند 1.6046. وفي حال تجاوز السعر هذه الحدود، سيُعاد تعريف نطاق التقلبات القصيرة الأجل، إذ يعيش السوق حالياً مرحلة هدوء قبل اتخاذ قرار بشأن الاتجاه المستقبلي.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر NEAR نموًا %0,00. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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NEAR Protocol هو بلوك تشين مخصص للذكاء الاصطناعي. إنه منصة عالية الأداء وأصلية للذكاء الاصطناعي، تم بناؤها لدعم الجيل القادم من التطبيقات اللامركزية والوكلاء الأذكياء. يوفر البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي لإجراء المعاملات والتشغيل والتفاعل عبر Web2 وWeb3. يجمع NEAR Protocol بين ثلاثة عناصر أساسية: الذكاء الاصطناعي المملوك للمستخدم (لضمان أن يتصرف الوكلاء بما يخدم مصلحة المستخدم)، النوايا وتجريد الشبكات (لإزالة تعقيدات البلوك تشين لتسهيل المعاملات الموجهة نحو الأهداف بين الشبكات)، وهيكلية مجزأة توفر قابلية التوسع، والسرعة، والتكاليف المنخفضة. تجعل هذه البنية المتكاملة من NEAR Protocol الأساس لبناء تطبيقات ذكاء اصطناعي آمنة ومملوكة للمستخدم على مستوى الإنترنت.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ NEAR، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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