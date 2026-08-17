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سعر NEAR المباشر اليوم هو 1,6482 USD. القيمة السوقية لـ NEAR هي 2.139.739.350,0432 USD. تابع تحديثات أسعار NEAR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر NEAR المباشر اليوم هو 1,6482 USD. القيمة السوقية لـ NEAR هي 2.139.739.350,0432 USD. تابع تحديثات أسعار NEAR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن NEAR

معلومات سعر NEAR

ما هو NEAR

الوثيقة البيضاء لـ NEAR

الموقع الرسمي لـ NEAR

اقتصاد توكن NEAR

توقعات سعر NEAR

سجل NEAR

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سعر NEAR (NEAR)

السعر المباشر لـ 1 NEAR إلى USD:

$1,6482
$1,6482$1,6482
+1.38%1D
USD
مخطط أسعار NEAR (NEAR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:50:20 (UTC+8)

سعر NEAR اليوم

السعر المباشر لمشروع NEAR (NEAR) اليوم هو $ 1,6482، مع تغير بنسبة 1,38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NEAR الحالي إلى USD هو $ 1,6482 لكل NEAR.

يحتل NEAR حاليًا المرتبة #29 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.14B، مع عرض متداول قدره 1.30B NEAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NEAR بين $ 1,5858 (أدنى) و$ 1,655 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 20,41834471901754، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,52596364.

على المدى القصير، تحرك NEAR بمقدار +%0,43 خلال الساعة الماضية و-%0,53 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 502.19K.

معلومات سوق NEAR (NEAR)

No.29

$ 2.14B
$ 2.14B$ 2.14B

$ 502.19K
$ 502.19K$ 502.19K

$ 2,14B
$ 2,14B$ 2,14B

1.30B
1.30B 1.30B

1.298.227.976
1.298.227.976 1.298.227.976

%0,13

NEAR

القيمة السوقية الحالية لـ NEAR هي $ 2.14B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 502.19K. العرض المتداول لـ NEAR يبلغ 1.30B، مع إجمالي عرض 1298227976. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2,14B.

سجل سعر NEAR بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1,5858
$ 1,5858$ 1,5858
24 ساعة منخفض
$ 1,655
$ 1,655$ 1,655
24 ساعة مرتفع

$ 1,5858
$ 1,5858$ 1,5858

$ 1,655
$ 1,655$ 1,655

$ 20,41834471901754
$ 20,41834471901754$ 20,41834471901754

$ 0,52596364
$ 0,52596364$ 0,52596364

+%0,43

+%1,38

-%0,53

-%0,53

سجل سعر NEAR (NEAR) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار NEAR لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0,022436+%1,38
30 يوم$ -0,2583-%13,55
60 يوم$ -0,5558-%25,22
90 يوم$ +0,0506+%3,16
تغير سعر NEAR اليوم

سجل اليوم NEAR تغيرًا $ +0,022436 (+%1,38)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر NEAR لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0,2583 (-%13,55)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر NEAR لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد NEAR تغييرًا في $ -0,5558 (-%25,22)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر NEAR لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0,0506 (+%3,16)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة NEAR (NEAR)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار NEAR.

تحليل NEAR

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار NEAR الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق NEAR اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق NEAR: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

NEAR_USDT يتحرك فوق النقطة المحورية 1.6206 على الإطار الزمني 4 ساعات، ويقبع السعر ضمن نطاق ضيق بين مستويات الدعم S1 والمقاومة R1. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، بينما تحافظ مجموعة المتوسطات الأسيّة طويلة المدى على ترتيب صعودي، فيما تشير منظومة النقاط المحورية إلى أن السعر يمر بمرحلة من التصحيح والتداول في نطاق ضيق. سجل مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، حيث تتفرّق الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأسفل، مع ظهور بوادر تشتت في قوة الزخم. أما مؤشر RSI فهو يقبع في المنطقة الحيادية، دون أن يُظهر أي ملامح للشراء المفرط أو البيع المفرط. كما تُشير قيم KDJ وStochRSI إلى تراجع وتيرة التقلبات القصيرة الأجل، مع تباين اتجاهات المؤشرات السريعة والبطيئة، مما يعكس توازناً نسبياً بين المشترين والبائعين حول المستوى الحالي، وغياب قوة دافعة واضحة لاتجاه واحد. تقع المقاومة القريبة في مستوى R1 عند 1.6313، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 0.35%. أما المقاومة البعيدة فتقع عند مستوى R2 عند 1.6366. وعلى الجانب الآخر، يقع دعم المقاومة القريبة عند مستوى S1 عند 1.6153، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.64%. أما مستوى الدعم الرئيسي ففي مستوى S2 عند 1.6046. وفي حال تجاوز السعر هذه الحدود، سيُعاد تعريف نطاق التقلبات القصيرة الأجل، إذ يعيش السوق حالياً مرحلة هدوء قبل اتخاذ قرار بشأن الاتجاه المستقبلي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار NEAR؟

تتأثر أسعار بروتوكول NEAR بعدة عوامل رئيسية:

1. اعتماد البروتوكول ونمو النظام البيئي – تطوير التطبيقات اللامركزية ونشاط المستخدمين
2. التطورات التقنية – تحديثات الشبكة وتحسينات قابلية التوسع
3. معنويات السوق – اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين
4. الشراكات والتكامل مع المنصات الأخرى
5. ديناميكيات المعروض من الرموز – مكافآت الحوكمة وعمليات حرق الرموز
6. المنافسة من شبكات البلوك تشين الأخرى من المستوى الأول
7. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على مشروعات البلوك تشين
8. نشاط المطورين وعمليات الالتزام على منصة GitHub
9. حجم التداول والسيولة في البورصات

لماذا يريد الناس معرفة سعر NEAR اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر NEAR اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق، والتخطيط الاستثماري، وتتبع الأرباح والخسائر. تُعَدّ بروتوكول NEAR منصة بلوك تشين شائعة الاستخدام، ولذلك يراقب المستثمرون سعره لاتخاذ قرارات شراء أو بيع مستنيرة، وتقييم قيمة حيازاتهم، والبقاء على اطلاع دائم بالاتجاهات السوقية التي تؤثر في استثماراتهم في العملات المشفرة.

توقعات أسعار NEAR

NEAR (NEAR) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف NEAR في عام 2030 هو $ -- إلى جانب %0,00 معدل النمو.
توقع سعرNEAR (NEAR) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر NEAR نموًا %0,00. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر NEAR الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار NEAR للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار NEAR.

كيفية شراء واستثمار NEAR في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع NEAR؟ شراء NEAR سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء NEAR. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء NEAR (NEAR).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة NEAR فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء NEAR (NEAR)

ماذا يمكنك أن تفعل مع NEAR

يسمح لك امتلاك NEAR بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو NEAR ( NEAR )

NEAR Protocol هو بلوك تشين مخصص للذكاء الاصطناعي. إنه منصة عالية الأداء وأصلية للذكاء الاصطناعي، تم بناؤها لدعم الجيل القادم من التطبيقات اللامركزية والوكلاء الأذكياء. يوفر البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي لإجراء المعاملات والتشغيل والتفاعل عبر Web2 وWeb3. يجمع NEAR Protocol بين ثلاثة عناصر أساسية: الذكاء الاصطناعي المملوك للمستخدم (لضمان أن يتصرف الوكلاء بما يخدم مصلحة المستخدم)، النوايا وتجريد الشبكات (لإزالة تعقيدات البلوك تشين لتسهيل المعاملات الموجهة نحو الأهداف بين الشبكات)، وهيكلية مجزأة توفر قابلية التوسع، والسرعة، والتكاليف المنخفضة. تجعل هذه البنية المتكاملة من NEAR Protocol الأساس لبناء تطبيقات ذكاء اصطناعي آمنة ومملوكة للمستخدم على مستوى الإنترنت.

مستند تقني

NEAR المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ NEAR، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب NEAR الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Alleged SEC SecuritiesArtificial Intelligence (AI)Binance-Peg Tokens

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آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:50:20 (UTC+8)

تحديثات NEAR (NEAR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن NEAR

NEAR USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع NEAR باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود NEAR USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق NEAR (NEAR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر NEAR المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTNEAR
$1,648
$1,648$1,648
+%1,42
308.59K (USDT)
/USDCNEAR
$1,642
$1,642$1,642
+%1,04
23.07K (USDT)
/USD1NEAR
$1,6455
$1,6455$1,6455
+%1,31
33.01K (USDT)

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تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

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1 NEAR = 1,6482 USD