سعر NEAR اليوم

السعر المباشر لمشروع NEAR (NEAR) اليوم هو $ 1,6482، مع تغير بنسبة 1,38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NEAR الحالي إلى USD هو $ 1,6482 لكل NEAR.

يحتل NEAR حاليًا المرتبة #29 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.14B، مع عرض متداول قدره 1.30B NEAR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NEAR بين $ 1,5858 (أدنى) و$ 1,655 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 20,41834471901754، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,52596364.

على المدى القصير، تحرك NEAR بمقدار +%0,43 خلال الساعة الماضية و-%0,53 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 502.19K.

معلومات سوق NEAR (NEAR)

التصنيف No.29 القيمة السوقية $ 2.14B$ 2.14B $ 2.14B الحجم (24 ساعة) $ 502.19K$ 502.19K $ 502.19K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2,14B$ 2,14B $ 2,14B إمداد دورة التداول 1.30B 1.30B 1.30B إجمالي العرض 1.298.227.976 1.298.227.976 1.298.227.976 الحصة السوقية %0,13 البلوكتشين العام NEAR

القيمة السوقية الحالية لـ NEAR هي $ 2.14B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 502.19K. العرض المتداول لـ NEAR يبلغ 1.30B، مع إجمالي عرض 1298227976. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2,14B.