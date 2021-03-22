سعر Dora Factory المباشر اليوم هو 0.01319 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DORAFACTORY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DORAFACTORY بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Dora Factory المباشر اليوم هو 0.01319 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DORAFACTORY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DORAFACTORY بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن DORAFACTORY

معلومات سعر DORAFACTORY

الوثيقة البيضاء لـ DORAFACTORY

الموقع الرسمي لـ DORAFACTORY

اقتصاد توكن DORAFACTORY

توقعات سعر DORAFACTORY

سجل DORAFACTORY

دليل شراء DORAFACTORY

محول عملة DORAFACTORY إلى الفيات

DORAFACTORY العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Dora Factory

Dora Factory السعر(DORAFACTORY)

السعر المباشر لـ 1 DORAFACTORY إلى USD:

$0.01319
$0.01319$0.01319
-3.01%1D
USD
مخطط أسعار Dora Factory (DORAFACTORY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:43:19 (UTC+8)

معلومات سعر Dora Factory (DORAFACTORY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01315
$ 0.01315$ 0.01315
24 ساعة منخفض
$ 0.01362
$ 0.01362$ 0.01362
24 ساعة مرتفع

$ 0.01315
$ 0.01315$ 0.01315

$ 0.01362
$ 0.01362$ 0.01362

--
----

--
----

0.00%

-3.01%

+0.91%

+0.91%

سعر Dora Factory (DORAFACTORY) في الوقت الحقيقي هو $ 0.01319. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DORAFACTORY بين أدنى سعر $ 0.01315 وأعلى سعر $ 0.01362، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDORAFACTORY على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DORAFACTORY 0.00% على مدار الساعة الماضية، -3.01% على مدار 24 ساعة، و +0.91% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dora Factory (DORAFACTORY)

--
----

$ 56.16K
$ 56.16K$ 56.16K

$ 13.19M
$ 13.19M$ 13.19M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-03-22 00:00:00

NONE

القيمة السوقية الحالية لـ Dora Factory هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.16K. العرض المتداول لـ DORAFACTORY يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.19M.

سجل سعر Dora Factory (DORAFACTORY) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Dora Factory لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0004093-3.01%
30 يوم$ -0.00509-27.85%
60 يوم$ -0.01006-43.27%
90 يوم$ -0.00633-32.43%
تغير سعر Dora Factory اليوم

سجل اليوم DORAFACTORY تغيرًا $ -0.0004093 (-3.01%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Dora Factory لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00509 (-27.85%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Dora Factory لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DORAFACTORY تغييرًا في $ -0.01006 (-43.27%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Dora Factory لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00633 (-32.43%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Dora Factory (DORAFACTORY)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Dora Factory.

ما هو Dora Factory ( DORAFACTORY )

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

متوفر Dora Factory على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Dora Factory الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين DORAFACTORYلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Dora Factory على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Dora Factory سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Dora Factory (USD)

كم ستكون قيمة Dora Factory (DORAFACTORY) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Dora Factory (DORAFACTORY) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Dora Factory.

تحقق الآن من توقعات سعر Dora Factory!

توكنوميكس Dora Factory (DORAFACTORY)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Dora Factory (DORAFACTORY) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DORAFACTORY والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Dora Factory ( DORAFACTORY )

هل تبحث عن كيفية شراء Dora Factory؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Dora Factory على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة DORAFACTORY إلى العملات المحلية

1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى VND
347.09485
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى AUD
A$0.0199169
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى GBP
0.0098925
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى EUR
0.0112115
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى USD
$0.01319
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى MYR
RM0.0552661
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى TRY
0.5533205
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى JPY
¥2.00488
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى ARS
ARS$19.4255725
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى RUB
1.0450437
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى INR
1.1641494
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى IDR
Rp219.8332454
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى PHP
0.7743849
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى EGP
￡E.0.6248103
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى BRL
R$0.0705665
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى CAD
C$0.0183341
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى BDT
1.6147198
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى NGN
19.199364
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى COP
$50.92659
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى ZAR
R.0.2262085
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى UAH
0.5554309
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى TZS
T.Sh.32.4876295
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى VES
Bs2.86223
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى CLP
$12.41179
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى PKR
Rs3.7396288
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى KZT
7.0383159
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى THB
฿0.4261689
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى TWD
NT$0.4030864
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى AED
د.إ0.0484073
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى CHF
Fr0.0104201
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى HKD
HK$0.1024863
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى AMD
֏5.0536166
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى MAD
.د.م0.1217437
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى MXN
$0.2432236
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى SAR
ريال0.0494625
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى ETB
Br2.0005273
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى KES
KSh1.7040161
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى JOD
د.أ0.00935171
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى PLN
0.0478797
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى RON
лв0.0576403
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى SEK
kr0.1238541
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى BGN
лв0.0221592
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى HUF
Ft4.40546
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى CZK
0.275671
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى KWD
د.ك0.00403614
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى ILS
0.0428675
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى BOB
Bs0.0911429
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى AZN
0.022423
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى TJS
SM0.1218756
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى GEL
0.0358768
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى AOA
Kz12.0236083
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى BHD
.د.ب0.00495944
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى BMD
$0.01319
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى DKK
kr0.0846798
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى HNL
L0.3474246
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى MUR
0.6002769
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى NAD
$0.2277913
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى NOK
kr0.1317681
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى NZD
$0.0226868
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى PAB
B/.0.01319
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى PGK
K0.0555299
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى QAR
ر.ق0.0480116
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى RSD
дин.1.3290244
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى UZS
soʻm158.9156261
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى ALL
L1.0956933
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى ANG
ƒ0.0236101
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى AWG
ƒ0.023742
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى BBD
$0.02638
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى BAM
KM0.0220273
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى BIF
Fr38.89731
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى BND
$0.0170151
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى BSD
$0.01319
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى JMD
$2.1167312
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى KHR
53.1853775
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى KMF
Fr5.55299
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى LAK
286.7391247
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى LKR
රු4.0175421
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى MDL
L0.22423
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى MGA
Ar58.8838532
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى MOP
P0.1056519
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى MVR
0.201807
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى MWK
MK22.8992909
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى MZN
MT0.842841
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى NPR
रु1.863747
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى PYG
93.54348
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى RWF
Fr19.16507
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى SBD
$0.1084218
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى SCR
0.1887489
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى SRD
$0.5215326
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى SVC
$0.1154125
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى SZL
L0.2277913
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى TMT
m0.046165
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى TND
د.ت0.03872584
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى TTD
$0.0895601
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى UGX
Sh45.95396
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى XAF
Fr7.43916
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى XCD
$0.035613
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى XOF
Fr7.43916
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى XPF
Fr1.34538
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى BWP
P0.1876937
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى BZD
$0.0265119
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى CVE
$1.2486973
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى DJF
Fr2.34782
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى DOP
$0.8449514
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى DZD
د.ج1.713381
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى FJD
$0.0296775
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى GNF
Fr114.68705
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى GTQ
Q0.1010354
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى GYD
$2.7622498
1 Dora Factory (DORAFACTORY) إلى ISK
kr1.62237

Dora Factory المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Dora Factory، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Dora Factory الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Dora Factory

كم يساوي Dora Factory (DORAFACTORY) اليوم؟
سعر DORAFACTORY المباشر في USD هو USD 0.01319، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DORAFACTORY إلى USD الحالي؟
سعر DORAFACTORY إلى USD الحالي هو $ 0.01319. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Dora Factory ؟
القيمة السوقية لعملة DORAFACTORY هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DORAFACTORY؟
العرض المتداول لتوكن DORAFACTORY هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DORAFACTORY؟
حقق DORAFACTORY سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DORAFACTORY؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- DORAFACTORY.
ما هو حجم تداول DORAFACTORY؟
حجم تداول DORAFACTORY المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 56.16K USD.
هل سترتفع DORAFACTORY هذا العام؟
قد يرتفع DORAFACTORY هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DORAFACTORY لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:43:19 (UTC+8)

تحديثات Dora Factory (DORAFACTORY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة DORAFACTORY إلى USD

المبلغ

DORAFACTORY
DORAFACTORY
USD
USD

1 DORAFACTORY = 0.01319 USD

تداول DORAFACTORY

/USDTDORAFACTORY
$0.01319
$0.01319$0.01319
-2.94%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,049.37
$113,049.37$113,049.37

-1.38%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,020.10
$4,020.10$4,020.10

-1.87%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04200
$0.04200$0.04200

-9.56%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.10
$195.10$195.10

-1.91%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.5045
$3.5045$3.5045

-9.14%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,020.10
$4,020.10$4,020.10

-1.87%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,049.37
$113,049.37$113,049.37

-1.38%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.10
$195.10$195.10

-1.91%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6248
$2.6248$2.6248

-0.42%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19373
$0.19373$0.19373

-3.02%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000295
$0.0000000295$0.0000000295

+243.02%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.378
$2.378$2.378

+217.06%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001460
$0.00001460$0.00001460

+124.61%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000094
$0.0000000000000000094$0.0000000000000000094

+108.88%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008506
$0.0008506$0.0008506

+84.63%