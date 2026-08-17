سعر Pons اليوم

السعر المباشر لمشروع Pons (PONS) اليوم هو $ 0.031925، مع تغير بنسبة 10.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PONS الحالي إلى USD هو $ 0.031925 لكل PONS.

يحتل Pons حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- PONS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PONS بين $ 0.028 (أدنى) و$ 0.03467 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك PONS بمقدار +0.40% خلال الساعة الماضية و-26.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 143.12K.

معلومات سوق Pons (PONS)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 143.12K$ 143.12K $ 143.12K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31.93M$ 31.93M $ 31.93M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام ROBINHOOD

القيمة السوقية الحالية لـ Pons هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 143.12K. العرض المتداول لـ PONS يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.93M.