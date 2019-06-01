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سعر Harmony المباشر اليوم هو 0.0006939 USD. القيمة السوقية لـ ONE هي 10,379,151.271042385969088 USD. تابع تحديثات أسعار ONE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Harmony المباشر اليوم هو 0.0006939 USD. القيمة السوقية لـ ONE هي 10,379,151.271042385969088 USD. تابع تحديثات أسعار ONE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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ما هو ONE

الوثيقة البيضاء لـ ONE

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سعر Harmony (ONE)

السعر المباشر لـ 1 ONE إلى USD:

$0.0006939
$0.0006939$0.0006939
-4.82%1D
USD
مخطط أسعار Harmony (ONE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:13:48 (UTC+8)

سعر Harmony اليوم

السعر المباشر لمشروع Harmony (ONE) اليوم هو $ 0.0006939، مع تغير بنسبة 4.82% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ONE الحالي إلى USD هو $ 0.0006939 لكل ONE.

يحتل Harmony حاليًا المرتبة #683 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10.38M، مع عرض متداول قدره 14.96B ONE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ONE بين $ 0.0006839 (أدنى) و$ 0.000765 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.3798319197326405، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00125670166096.

على المدى القصير، تحرك ONE بمقدار -0.22% خلال الساعة الماضية و-45.41% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 134.32K.

معلومات سوق Harmony (ONE)

No.683

$ 10.38M
$ 10.38M$ 10.38M

$ 134.32K
$ 134.32K$ 134.32K

$ 10.38M
$ 10.38M$ 10.38M

14.96B
14.96B 14.96B

--
----

14,957,704,670.76291392
14,957,704,670.76291392 14,957,704,670.76291392

2019-06-01 00:00:00

$ 0.003175
$ 0.003175$ 0.003175

ONE

القيمة السوقية الحالية لـ Harmony هي $ 10.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 134.32K. العرض المتداول لـ ONE يبلغ 14.96B، مع إجمالي عرض 14957704670.76291392. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.38M.

سجل سعر Harmony بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0006839
$ 0.0006839$ 0.0006839
24 ساعة منخفض
$ 0.000765
$ 0.000765$ 0.000765
24 ساعة مرتفع

$ 0.0006839
$ 0.0006839$ 0.0006839

$ 0.000765
$ 0.000765$ 0.000765

$ 0.3798319197326405
$ 0.3798319197326405$ 0.3798319197326405

$ 0.00125670166096
$ 0.00125670166096$ 0.00125670166096

-0.22%

-4.82%

-45.41%

-45.41%

سجل سعر Harmony (ONE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Harmony لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00003514-4.82%
30 يوم$ -0.0004611-39.93%
60 يوم$ -0.0006961-50.08%
90 يوم$ -0.0013131-65.43%
تغير سعر Harmony اليوم

سجل اليوم ONE تغيرًا $ -0.00003514 (-4.82%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Harmony لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0004611 (-39.93%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Harmony لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ONE تغييرًا في $ -0.0006961 (-50.08%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Harmony لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0013131 (-65.43%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Harmony (ONE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Harmony.

تحليل Harmony

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Harmony الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Harmony اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ONE: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

ONE_USDT يتحرك ضمن إطار زمني 4 ساعات بين محور S1 عند مستوى 7.113E-4 والمحور المركزي عند مستوى 7.28E-4. يقبع السعر فوق مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى، مما يعكس بنية ترتيب صعودي محلّي. يقع السعر الحالي في المنطقة السفلية للمحور، ما يُظهر استمرار نمط التذبذب ضمن نطاق محدد. أظهر مؤشر MACD إشارة تقاطع ذهبي، مع تركز زخم الشراء على المدى القصير وانطلاقه بشكل واضح. كما تتشكل حالة تزامن شرائي بين متوسطي الحركة للفترتين 5 أيام و6 أيام، حيث تتباعد الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأعلى بنفس الاتجاه. يبقى مؤشر RSI ضمن النطاق الحيادي، دون ظهور قيم متطرفة تشير إلى حالة شراء أو بيع مفرطة. أما معدل التقلبات فهو مستقر ضمن مستوياته الطبيعية، مع اتساع معتدل لشريط بولينجر دون أي بوادر واضحة للتمدد أو الانكماش. تتوزع قوة الزخم بشكل يميل إلى كفة المشترين، لكنها تفتقر إلى دعم كمي ملحوظ يعزز استمرارية هذا الزخم. تقع المقاومة القريبة من الجانب العلوي عند المحور المركزي 7.28E-4، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 1.1%. أما الهدف الأول R1 فيبلغ 7.411E-4، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 2.9%. وعلى الجانب السفلي، يقع الدعم القريب عند محور S1 عند مستوى 7.113E-4، والذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.2%. أما نقطة الدفاع الثانية S2 فتقع عند مستوى 6.982E-4، وتبعد عن السعر الحالي بنحو 3.0%. وبذلك تكون المستويات الرئيسية قد حددت بوضوح حدود نطاق التداول الحالي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Harmony؟

تتأثر أسعار هارموني (ONE) بعدة عوامل رئيسية:

1. اعتماد الشبكة ونشاط المطوّرين – فكلما زاد عدد التطبيقات اللامركزية والمستخدمين، ارتفع الطلب.
2. المشاركة في عمليات الحَجْز (الستاكنغ) – إذ إن زيادة عمليات الحَجْز تُقلِّل من المعروض المتداول.
3. استخدام الجسور بين السلاسل – حيث يعزز التوافق بين السلاسل من فائدة المشروع.
4. معنويات السوق والاتجاهات في عالم العملات المشفرة.
5. إعلانات الشراكات ونمو النظام البيئي.
6. التطورات التقنية والتقدّم في خطة العمل.
7. أداء قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) وألعاب البلوك تشين بشكل عام.
8. حجم التداول والسيولة على البورصات.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Harmony اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر منتج Harmony ONE اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منه، وتقييم مكاسب/خسائر الاستثمار، والبقاء على اطلاع دائم بتقلبات السوق من أجل التخطيط الاستراتيجي.

توقعات أسعار Harmony

Harmony (ONE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ONE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرHarmony (ONE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Harmony نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Harmony الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ONE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Harmony.

كيفية شراء واستثمار Harmony في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Harmony؟ شراء ONE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Harmony. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Harmony (ONE).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Harmony فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Harmony (ONE)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Harmony

يسمح لك امتلاك Harmony بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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    تداول ما قبل السوق MEXC

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ما هو Harmony ( ONE )

Harmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking.

مستند تقني

Harmony المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Harmony، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Harmony الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemCentralized Exchange (CEX) Token

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Harmony

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:13:48 (UTC+8)

تحديثات Harmony (ONE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Harmony

ONE USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ONE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ONE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Harmony (ONE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Harmony المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTONE
$0.0006942
$0.0006942$0.0006942
-4.70%
187.40M (USDT)

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