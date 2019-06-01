سعر Harmony اليوم

السعر المباشر لمشروع Harmony (ONE) اليوم هو $ 0.0006939، مع تغير بنسبة 4.82% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ONE الحالي إلى USD هو $ 0.0006939 لكل ONE.

يحتل Harmony حاليًا المرتبة #683 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10.38M، مع عرض متداول قدره 14.96B ONE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ONE بين $ 0.0006839 (أدنى) و$ 0.000765 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.3798319197326405، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00125670166096.

على المدى القصير، تحرك ONE بمقدار -0.22% خلال الساعة الماضية و-45.41% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 134.32K.

معلومات سوق Harmony (ONE)

التصنيف No.683 القيمة السوقية $ 10.38M$ 10.38M $ 10.38M الحجم (24 ساعة) $ 134.32K$ 134.32K $ 134.32K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.38M$ 10.38M $ 10.38M إمداد دورة التداول 14.96B 14.96B 14.96B الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 14,957,704,670.76291392 14,957,704,670.76291392 14,957,704,670.76291392 تاريخ الإصدار 2019-06-01 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.003175$ 0.003175 $ 0.003175 البلوكتشين العام ONE

القيمة السوقية الحالية لـ Harmony هي $ 10.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 134.32K. العرض المتداول لـ ONE يبلغ 14.96B، مع إجمالي عرض 14957704670.76291392. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.38M.