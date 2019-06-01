سعر Harmony المباشر اليوم هو 0.0006939 USD. القيمة السوقية لـ ONE هي 10,379,151.271042385969088 USD. تابع تحديثات أسعار ONE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Harmony المباشر اليوم هو 0.0006939 USD. القيمة السوقية لـ ONE هي 10,379,151.271042385969088 USD. تابع تحديثات أسعار ONE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Harmony (ONE) اليوم هو $ 0.0006939، مع تغير بنسبة 4.82% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ONE الحالي إلى USD هو $ 0.0006939 لكل ONE.
يحتل Harmony حاليًا المرتبة #683 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10.38M، مع عرض متداول قدره 14.96B ONE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ONE بين $ 0.0006839 (أدنى) و$ 0.000765 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.3798319197326405، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00125670166096.
على المدى القصير، تحرك ONE بمقدار -0.22% خلال الساعة الماضية و-45.41% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 134.32K.
معلومات سوق Harmony (ONE)
No.683
$ 10.38M
$ 10.38M$ 10.38M
$ 134.32K
$ 134.32K$ 134.32K
$ 10.38M
$ 10.38M$ 10.38M
14.96B
14.96B 14.96B
--
----
14,957,704,670.76291392
14,957,704,670.76291392 14,957,704,670.76291392
2019-06-01 00:00:00
$ 0.003175
$ 0.003175$ 0.003175
ONE
القيمة السوقية الحالية لـ Harmony هي $ 10.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 134.32K. العرض المتداول لـ ONE يبلغ 14.96B، مع إجمالي عرض 14957704670.76291392. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.38M.
سجل سعر Harmony بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0006839
$ 0.0006839$ 0.0006839
24 ساعة منخفض
$ 0.000765
$ 0.000765$ 0.000765
24 ساعة مرتفع
$ 0.0006839
$ 0.0006839$ 0.0006839
$ 0.000765
$ 0.000765$ 0.000765
$ 0.3798319197326405
$ 0.3798319197326405$ 0.3798319197326405
$ 0.00125670166096
$ 0.00125670166096$ 0.00125670166096
-0.22%
-4.82%
-45.41%
-45.41%
سجل سعر Harmony (ONE) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Harmony لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.00003514
-4.82%
30 يوم
$ -0.0004611
-39.93%
60 يوم
$ -0.0006961
-50.08%
90 يوم
$ -0.0013131
-65.43%
تغير سعر Harmony اليوم
سجل اليوم ONE تغيرًا $ -0.00003514 (-4.82%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Harmony لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0004611 (-39.93%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Harmony لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ONE تغييرًا في $ -0.0006961 (-50.08%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Harmony لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0013131 (-65.43%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Harmony (ONE)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Harmony الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق Harmony اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق ONE: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الذهبي
K > D
الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكاز
S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
بين S1-نقطة ارتكاز
نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI
> 80
منطقة ذروة الشراء
ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA
5-6 شراء
60‑80% شراء
أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)
وسط < السعر ≤ علوي
بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
5-6 شراء
60‑80% شراء
أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
ONE_USDT يتحرك ضمن إطار زمني 4 ساعات بين محور S1 عند مستوى 7.113E-4 والمحور المركزي عند مستوى 7.28E-4. يقبع السعر فوق مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى، مما يعكس بنية ترتيب صعودي محلّي. يقع السعر الحالي في المنطقة السفلية للمحور، ما يُظهر استمرار نمط التذبذب ضمن نطاق محدد.
أظهر مؤشر MACD إشارة تقاطع ذهبي، مع تركز زخم الشراء على المدى القصير وانطلاقه بشكل واضح. كما تتشكل حالة تزامن شرائي بين متوسطي الحركة للفترتين 5 أيام و6 أيام، حيث تتباعد الخطوط السريعة والبطيئة نحو الأعلى بنفس الاتجاه. يبقى مؤشر RSI ضمن النطاق الحيادي، دون ظهور قيم متطرفة تشير إلى حالة شراء أو بيع مفرطة. أما معدل التقلبات فهو مستقر ضمن مستوياته الطبيعية، مع اتساع معتدل لشريط بولينجر دون أي بوادر واضحة للتمدد أو الانكماش.
تتوزع قوة الزخم بشكل يميل إلى كفة المشترين، لكنها تفتقر إلى دعم كمي ملحوظ يعزز استمرارية هذا الزخم.
تقع المقاومة القريبة من الجانب العلوي عند المحور المركزي 7.28E-4، وهي تبعد عن السعر الحالي بنحو 1.1%. أما الهدف الأول R1 فيبلغ 7.411E-4، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 2.9%. وعلى الجانب السفلي، يقع الدعم القريب عند محور S1 عند مستوى 7.113E-4، والذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.2%. أما نقطة الدفاع الثانية S2 فتقع عند مستوى 6.982E-4، وتبعد عن السعر الحالي بنحو 3.0%. وبذلك تكون المستويات الرئيسية قد حددت بوضوح حدود نطاق التداول الحالي.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Harmony؟
تتأثر أسعار هارموني (ONE) بعدة عوامل رئيسية:
1. اعتماد الشبكة ونشاط المطوّرين – فكلما زاد عدد التطبيقات اللامركزية والمستخدمين، ارتفع الطلب. 2. المشاركة في عمليات الحَجْز (الستاكنغ) – إذ إن زيادة عمليات الحَجْز تُقلِّل من المعروض المتداول. 3. استخدام الجسور بين السلاسل – حيث يعزز التوافق بين السلاسل من فائدة المشروع. 4. معنويات السوق والاتجاهات في عالم العملات المشفرة. 5. إعلانات الشراكات ونمو النظام البيئي. 6. التطورات التقنية والتقدّم في خطة العمل. 7. أداء قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) وألعاب البلوك تشين بشكل عام. 8. حجم التداول والسيولة على البورصات.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Harmony اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر منتج Harmony ONE اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منه، وتقييم مكاسب/خسائر الاستثمار، والبقاء على اطلاع دائم بتقلبات السوق من أجل التخطيط الاستراتيجي.
توقعات أسعار Harmony
Harmony (ONE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ONE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرHarmony (ONE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Harmony نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Harmony الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ONE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Harmony.
كيفية شراء واستثمار Harmony في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Harmony؟ شراء ONE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Harmony. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Harmony (ONE).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Harmony فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Harmony
يسمح لك امتلاك Harmony بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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Harmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
تعتمد منصة هارموني (Harmony) على رمز الـ ONE لمواءمة الحوافز وضمان أمن الشبكة. ويجب على أي شخص يرغب في التحقق من المعاملات أن يقوم بوضع رموز الـ ONE كرهن (Staking)، أي أن يُجمّد هذه الرموز للحصول على الحق في المشاركة في عملية التحقق. وكلما زاد حجم الرهن، زادت قوة التصويت الممنوحة له، لكن النظام يتضمّن ضوابط تهدف إلى تقليل احتمال سيطرة أي طرف واحد أو مجموعة منسَّقة على الشبكة بشكل مفرط. وقد تم تعديل الحد الأدنى لمتطلبات الرهن لتشجيع مشاركة أوسع نطاقًا مع الحفاظ في الوقت نفسه على أمن الشبكة. ويمكن للمتحققين (Validators) الذين يؤدون مسؤولياتهم على النحو الصحيح أن يجنوا مكافآت تتضمّن رموزًا جديدة صادرة حديثًا بالإضافة إلى رسوم المعاملات. أما إذا حاول المتحققون التصرف بعدم نزاهة أو فشلوا في أداء مهامهم بشكل صحيح، فإنهم يعرّضون جزءًا من الرموز المرهونة لديهم للخطر. كما يتضمّن التصميم أيضًا دفاعات ضد الهجمات ذات المدى الطويل (Long-range attacks)، عبر إدخال تدابير تمنع استخدام المفاتيح القديمة لإنشاء سجلات معاملات كاذبة. وبمرور الوقت، اتسعت أيضًا فائدة رمز الـ ONE لدعم أنشطة التمويل اللامركزي (DeFi) على منصة هارموني، بما في ذلك بروتوكولات الإقراض والاقتراض وزراعة العوائد (Yield farming) المبنية على الشبكة.
التكنولوجيا
وبعبارات بسيطة، تعامل هارموني سلسلة الكتل كدفتر حسابات ضخم للمعاملات، لكنها تتجنب فرض مجموعة واحدة من المشاركين على معالجة كل تحديث بالترتيب. وتقسّم البروتوكول دفتر الحسابات هذا إلى عدة شاردات (shards)، ما يسمح لمجموعات مختلفة من المُحقِّقين (validators) بمعالجة الأنشطة بشكل متوازٍ، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التزامن والأمان في النظام ككل. ويتم تحقيق الإجماع داخل كل شاردة عبر آلية "التسامح السريع مع الأخطاء البيزنطية" (FBFT)، التي تعمل كعملية تصويت فعّالة للغاية تتيح للمُحقِّقين إقرار ما يتم تسجيله بسرعة. ولتقليل مخاطر التلاعب بالنظام، تستخدم هارموني مولِّد أرقام عشوائية متخصص لا يمكن التنبؤ به أو التحكم فيه. كما يدعم الاتصال بين الشاردات بروتوكول "كاديمليا" (Kademlia)، وهي طريقة توجيه تساعد الرسائل على الانتقال بكفاءة عالية بدلًا من اعتماد مسار البث غير الفعّال. ولضمان الموثوقية والسرعة، تتضمّن هارموني أيضًا تقنية "التشفير التآكلي" (erasure coding)، التي تمكن الشبكة من إعادة بناء البيانات المفقودة عند الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم المنصة إمكانيات متقدمة لعقود الذكاء (smart contracts) وجسور الربط بين السلاسل (cross-chain bridges)، ما يمكنها من الاتصال والتفاعل مع شبكات البلوك تشين الرئيسية الأخرى.
الفريق
هارموني (Harmony) تم بناؤها بواسطة فريق يجمع بين الخبرة المكتسبة من شركات التكنولوجيا الكبرى والمؤسسات الأكاديمية الرائدة. ويشمل مجال خبرتهم الأنظمة الموزَّعة والتشفير وهندسة البلوك تشين، وقد نما هذا الفريق منذ انطلاق المشروع لأول مرة. ومع توسع نطاق هارموني، أضاف الفريق خبراء متخصصين في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi) وبُنى التكامل بين السلاسل (cross-chain infrastructure) وتطوير المجتمع. ويوازن نهج الفريق بين الدقة التقنية والقابلية العملية للاستخدام، مع تركيزٍ متزايد على نمو النظام البيئي (ecosystem growth) وإدارة المجتمع (community governance). ولا يزال الفريق مشاركًا بنشاط في مجتمع البلوك تشين الأوسع، حيث ينشر باستمرار تحديثات تقنية ونتائج أبحاث. كما يحافظ الفريق على شراكات مع مختلف مشاريع البلوك تشين، ويستمر في التعاون بشأن المبادرات المشتركة بين السلاسل (cross-chain initiatives) وتحسينات البروتوكول الجارية.
خارطة الطريق
تستمر خارطة طريق هارموني (Harmony) في اتباع الاتجاه التأسيسي الموصوف في ورقتها البيضاء، مع توسيع نطاقها أيضًا لمعالجة التحديات الأحدث في قطاع البلوكشين. وتركّز الجهود الحالية على تحسين التكامل البيني بين السلاسل (cross-chain interoperability) وطرق التوسع المصممة لتطبيقات الويب3. وتتضمن إحدى المبادرات الرئيسية تطوير «إثباتات الاحتيال» (fraud proofs)، والتي تهدف إلى مساعدة العُمَّال الخفيفة (light clients)—مثل الهواتف المحمولة—على التأكد من صحة ما يجري على الشبكة. وبجانب ذلك، يستكشف الفريق تقنية التحقق دون حالة (stateless validation)، وهي طريقة تسمح للمُحقِّقين (validators) بالعمل دون الحاجة إلى تخزين مجموعة البيانات الكاملة للبلوكشين، مما يسهّل انضمام مُحقِّقين جدد. ومن بنود خارطة الطريق التي أُعلِن عنها مؤخرًا: بروتوكولات أمن الجسور (bridges) المُعزَّزة، والتوسّع المستمر في نظام DeFi البيئي، وآليات حوكمة جديدة تهدف إلى تمكين التطوير القائم على المجتمع. وبشكلٍ جماعي، تهدف هذه التحديثات إلى رفع درجة سهولة الوصول والأمان لمجموعة واسعة من المستخدمين، بدءًا من الأفراد وصولًا إلى المؤسسات الكبيرة.
نظرة عامة
تُقدَّم منصة هارموني (Harmony) باعتبارها منصة بلوكشين من الجيل القادم، صُمِّمت لمعالجة قضايا السرعة وقابلية التوسع مع الحفاظ في الوقت نفسه على الأمان. وبدأ المشروع في الظهور عبر ورقة العمل البيضاء الخاصة به، ثم تطور تدريجيًّا ليصبح نظامًا بيئيًّا ناضجًا يدعم تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi)، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والتطبيقات المتعددة السلاسل (cross-chain). ويمكن توضيح المنهجية المتبعة من خلال تخيُّل مهمة كبيرة يتم تقسيمها إلى مهام أصغر يمكن إنجازها بشكل متزامن، مع بقائها منسَّقة ومحمية. وباستخدام تقنية التجزئة (sharding) جنبًا إلى جنب مع آلية توافق سريعة (fast consensus)، تتمكن الشبكة من معالجة آلاف المعاملات في الثانية الواحدة، ما يجعلها مناسبة للسيناريوهات العملية الواقعية. وبما أن الرمز الأصلي (ONE) أصبح الآن يُحرِّك طيفًا واسعًا من التطبيقات، فقد حصلت هارموني على مكانةٍ ذات مغزى داخل المشهد الأوسع لتقنيات البلوكشين.
Harmony المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Harmony، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان Harmony سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Harmony المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Harmony اليوم؟
سعر Harmony اليوم هو $ 0.0006939. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Harmony استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Harmony عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في ONE، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Harmony في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Harmony بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Harmony في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر ONE المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Harmony بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر ONE لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Harmony في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر ONE بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,649.85
+0.78%
ETH
1,905.63
+1.13%
GOLD(XAUT)
4,378.01
+0.41%
USDC
1.00096
0.00%
SOL
75.75
+0.23%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ ONE على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج ONE/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Harmony ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Harmony هذا العام؟
قد يرتفع سعر Harmony هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Harmony (ONE) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:13:48 (UTC+8)
تحديثات Harmony (ONE) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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