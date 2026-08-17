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سعر Syscoin المباشر اليوم هو 0.001766 USD. القيمة السوقية لـ SYS هي 1,573,580.96671305074 USD. تابع تحديثات أسعار SYS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Syscoin المباشر اليوم هو 0.001766 USD. القيمة السوقية لـ SYS هي 1,573,580.96671305074 USD. تابع تحديثات أسعار SYS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SYS

معلومات سعر SYS

ما هو SYS

الوثيقة البيضاء لـ SYS

الموقع الرسمي لـ SYS

اقتصاد توكن SYS

توقعات سعر SYS

سجل SYS

دليل شراء SYS

محول عملة SYS إلى الفيات

عقود SYS الفورية

SYS عقود USDT-M الآجلة

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شعار Syscoin

سعر Syscoin (SYS)

السعر المباشر لـ 1 SYS إلى USD:

$0.001767
$0.001767$0.001767
-0.56%1D
USD
مخطط أسعار Syscoin (SYS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:11:33 (UTC+8)

سعر Syscoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Syscoin (SYS) اليوم هو $ 0.001766، مع تغير بنسبة 0.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SYS الحالي إلى USD هو $ 0.001766 لكل SYS.

يحتل Syscoin حاليًا المرتبة #1666 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.57M، مع عرض متداول قدره 891.04M SYS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SYS بين $ 0.001629 (أدنى) و$ 0.002099 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.3084718542375575، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00019916699966416.

على المدى القصير، تحرك SYS بمقدار +2.19% خلال الساعة الماضية و-21.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 63.96K.

معلومات سوق Syscoin (SYS)

No.1666

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

$ 63.96K
$ 63.96K$ 63.96K

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

891.04M
891.04M 891.04M

--
----

891,042,450.00739
891,042,450.00739 891,042,450.00739

SYS

القيمة السوقية الحالية لـ Syscoin هي $ 1.57M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 63.96K. العرض المتداول لـ SYS يبلغ 891.04M، مع إجمالي عرض 891042450.00739. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.57M.

سجل سعر Syscoin بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.001629
$ 0.001629$ 0.001629
24 ساعة منخفض
$ 0.002099
$ 0.002099$ 0.002099
24 ساعة مرتفع

$ 0.001629
$ 0.001629$ 0.001629

$ 0.002099
$ 0.002099$ 0.002099

$ 1.3084718542375575
$ 1.3084718542375575$ 1.3084718542375575

$ 0.00019916699966416
$ 0.00019916699966416$ 0.00019916699966416

+2.19%

-0.55%

-21.69%

-21.69%

سجل سعر Syscoin (SYS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Syscoin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00000995-0.55%
30 يوم$ -0.00103-36.84%
60 يوم$ -0.000412-18.92%
90 يوم$ -0.002075-54.03%
تغير سعر Syscoin اليوم

سجل اليوم SYS تغيرًا $ -0.00000995 (-0.55%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Syscoin لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00103 (-36.84%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Syscoin لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SYS تغييرًا في $ -0.000412 (-18.92%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Syscoin لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.002075 (-54.03%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Syscoin (SYS)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Syscoin.

تحليل Syscoin

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Syscoin الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Syscoin اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق SYS: صعودية، صعودية بنسبة 72% | هبوطية بنسبة 28%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

**هيكل السوق** SYS_USDT في إطار زمني 4 ساعات: السعر الحالي 0.005913 USDT، يقع أسفل المركز عند مستوى 0.00607 بنسبة 2.58%، ويتحرك ضمن المنطقة الانتقالية بين النظام المحوري S1 والمركز. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة (MA) على المدى 5-6 دورات اتجاهًا صعوديًا، كما تشير مجموعة المتوسطات الأسية (EMA) على المدى 7 دورات إلى إشارة شراء متزامنة، فيما يبقى السعر فوق نظام المتوسطات المتحركة قصير المدى. **حالة الزخم** سجل مؤشر MACD نموذج التقاطع الذهبي، حيث يتقاطع الخطان السريع والبطيء نحو الأعلى. يظل مؤشر RSI ضمن النطاق الحيادي، بينما يُظهر مؤشر الزخم بنية طبقية تتمثل في خط سريع مائل نحو الصعود وخط بطيء محايد. هناك توافق كبير في اتجاه المؤشرات بين الفترات القصيرة والمتوسطة. **مستويات الأسعار الرئيسية** في الاتجاه الصاعد: يقع مستوى المقاومة R1 عند 0.00637 (بزيادة 7.7% عن السعر الحالي)، بينما يقع R2 عند 0.00665 (بزيادة 12.5% عن السعر الحالي). وفي الاتجاه الهابط: يقع مستوى الدعم S1 عند 0.00579 (بنقص 2.1% عن السعر الحالي)، بينما يقع S2 عند 0.00549 (بنقص 7.1% عن السعر الحالي). من المهم التركيز على الحدود الفاصلة بين مستويات S1 وR1 في المدى القريب.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Syscoin؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار Syscoin (SYS):

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة
2. ارتباط البيتكوين – إذ تُعَدّ معظم العملات البديلة مرتبطة بحركة البيتكوين
3. اعتماد المنصة واستخدام خدمات بلوك تشين Syscoin في العالم الحقيقي
4. إعلانات الشراكات وتطوير النظام البيئي
5. حجم التداول والسيولة على منصات التداول
6. التحديثات على الشبكة والتحسينات التقنية
7. الأخبار المتعلقة باللوائح والقوانين التي تؤثر في أسواق العملات المشفرة
8. المنافسة من منصات بلوك تشين أخرى
9. ديناميات العرض والطلب
10. تكهنات المستثمرين ونشاط كبار الملاك (الحيتان)

لماذا يريد الناس معرفة سعر Syscoin اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر عملة Syscoin (SYS) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، ومتابعة أداء المحفظة، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منه، وتقييم أرباح/خسائر الاستثمار، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. يساعد السعر في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من التقلبات في السوق.

توقعات أسعار Syscoin

Syscoin (SYS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SYS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSyscoin (SYS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Syscoin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Syscoin الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SYS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Syscoin.

كيفية شراء واستثمار Syscoin في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Syscoin؟ شراء SYS سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Syscoin. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Syscoin (SYS).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Syscoin فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Syscoin (SYS)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Syscoin

يسمح لك امتلاك Syscoin بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Syscoin ( SYS )

Syscoin is a Proof-of-Work blockchain, merged-mined with Bitcoin. At its base it is a dual-layered blockchain: the core is the Syscoin blockchain itself, and running in tandem with it is an Ethereum Virtual Machine (EVM) layer called NEVM (Network-Enhanced Virtual Machine), which provides smart contract functionality.

Syscoin المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Syscoin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Syscoin الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Data AvailabilityDecentralized Identifier (DID)Layer 1 (L1)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Syscoin

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:11:33 (UTC+8)

تحديثات Syscoin (SYS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Syscoin

SYS USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع SYS باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود SYS USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Syscoin (SYS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Syscoin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSYS
$0.001752
$0.001752$0.001752
-1.46%
36.45M (USDT)

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1 SYS = 0.001766 USD