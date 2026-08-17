سعر Syscoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Syscoin (SYS) اليوم هو $ 0.001766، مع تغير بنسبة 0.56% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SYS الحالي إلى USD هو $ 0.001766 لكل SYS.

يحتل Syscoin حاليًا المرتبة #1666 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.57M، مع عرض متداول قدره 891.04M SYS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SYS بين $ 0.001629 (أدنى) و$ 0.002099 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.3084718542375575، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00019916699966416.

على المدى القصير، تحرك SYS بمقدار +2.19% خلال الساعة الماضية و-21.69% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 63.96K.

معلومات سوق Syscoin (SYS)

التصنيف No.1666 القيمة السوقية $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M الحجم (24 ساعة) $ 63.96K$ 63.96K $ 63.96K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M إمداد دورة التداول 891.04M 891.04M 891.04M الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 891,042,450.00739 891,042,450.00739 891,042,450.00739 البلوكتشين العام SYS

القيمة السوقية الحالية لـ Syscoin هي $ 1.57M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 63.96K. العرض المتداول لـ SYS يبلغ 891.04M، مع إجمالي عرض 891042450.00739. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.57M.