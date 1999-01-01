FUSD

FUSD هي عملة خاصة، لامركزية، خوارزمية، مصممة لتكون مقاومة للرقابة وعابرة للحدود. إنها بديل عالمي مستقر وقابل للاستبدال للدولار، يعيد السيطرة المالية إلى أيدي المستخدمين حول العالم.

اسم العملة المشفرةFUSD

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,100,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامZANO

مقدمةFUSD هي عملة خاصة، لامركزية، خوارزمية، مصممة لتكون مقاومة للرقابة وعابرة للحدود. إنها بديل عالمي مستقر وقابل للاستبدال للدولار، يعيد السيطرة المالية إلى أيدي المستخدمين حول العالم.

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