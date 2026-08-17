سعر Vidaio اليوم

السعر المباشر لمشروع Vidaio (SN85) اليوم هو $ 1.08، مع تغير بنسبة 1.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SN85 الحالي إلى USD هو $ 1.08 لكل SN85.

يحتل Vidaio حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- SN85. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SN85 بين $ 1.047 (أدنى) و$ 1.08 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك SN85 بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-1.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.76K.

معلومات سوق Vidaio (SN85)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 2.76K$ 2.76K $ 2.76K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.68M$ 22.68M $ 22.68M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 21,000,000 21,000,000 21,000,000 البلوكتشين العام TAO

القيمة السوقية الحالية لـ Vidaio هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.76K. العرض المتداول لـ SN85 يبلغ --، مع إجمالي عرض 21000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.68M.