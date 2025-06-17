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METANIA GAMES السعر(METANIA)

USD

مخطط أسعار METANIA GAMES (METANIA) المباشر

$0.03451
$0.03451$0.03451
-0.28%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول METANIA

السعر الحالي لـ METANIA GAMES (METANIA) اليوم هو 0.03451 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من METANIA إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق METANIA GAMES:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 259.47K USD
- تغير سعر METANIA GAMES خلال اليوم هو -0.28%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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METANIA أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار METANIA GAMES لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0000969-0.27%
30 يوم$ +0.00951+38.04%
60 يوم$ +0.00951+38.04%
90 يوم$ +0.00951+38.04%
تغير سعر METANIA GAMES اليوم

سجل اليوم METANIA تغيرًا $ -0.0000969 (-0.27%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر METANIA GAMES لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00951 (+38.04%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر METANIA GAMES لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد METANIA تغييرًا في $ +0.00951 (+38.04%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر METANIA GAMES لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00951 (+38.04%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

METANIA معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار METANIA GAMES: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.03307
$ 0.03307$ 0.03307

$ 0.03548
$ 0.03548$ 0.03548

$ 0.0489
$ 0.0489$ 0.0489

+0.14%

-0.27%

+38.04%

METANIA معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 259.47K
$ 259.47K$ 259.47K

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ما هو METANIA GAMES ( METANIA )

Metania Games هي منصة GameFi قائمة على تقنية بلوكتشين، مصممة لإحداث ثورة في عالم الألعاب من خلال دمج مكافآت العملات المشفرة والملكية الحقيقية لأصول اللعبة. صُممت Metania Games على سلسلة Binance الذكية (BSC)، لتقدم تجربة لعب لامركزية ومجزية.

متوفر METANIA GAMES على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك METANIA GAMES الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين METANIAلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء METANIA GAMES سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر METANIA GAMES

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل METANIA GAMES، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ METANIA؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارMETANIA GAMES.

سجل أسعار METANIA GAMES

يوفر تتبع مسار سعر METANIA معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ METANIA. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار METANIA GAMES.

توكنوميكس METANIA GAMES (METANIA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس METANIA GAMES (METANIA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس METANIA والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء METANIA GAMES ( METANIA )

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عملة METANIA إلى العملات المحلية

1 METANIA إلى VND
908.13065
1 METANIA إلى AUD
A$0.0531454
1 METANIA إلى GBP
0.0255374
1 METANIA إلى EUR
0.0296786
1 METANIA إلى USD
$0.03451
1 METANIA إلى MYR
RM0.1463224
1 METANIA إلى TRY
1.3638352
1 METANIA إلى JPY
¥5.0115422
1 METANIA إلى RUB
2.7086899
1 METANIA إلى INR
2.9830444
1 METANIA إلى IDR
Rp565.7376144
1 METANIA إلى KRW
47.4036262
1 METANIA إلى PHP
1.9584425
1 METANIA إلى EGP
￡E.1.7303314
1 METANIA إلى BRL
R$0.1894599
1 METANIA إلى CAD
C$0.0469336
1 METANIA إلى BDT
4.2185024
1 METANIA إلى NGN
53.255832
1 METANIA إلى UAH
1.4332003
1 METANIA إلى VES
Bs3.52002
1 METANIA إلى PKR
Rs9.7759928
1 METANIA إلى KZT
17.8993017
1 METANIA إلى THB
฿1.1246809
1 METANIA إلى TWD
NT$1.0194254
1 METANIA إلى AED
د.إ0.1266517
1 METANIA إلى CHF
Fr0.0279531
1 METANIA إلى HKD
HK$0.2705584
1 METANIA إلى MAD
.د.م0.3143861
1 METANIA إلى MXN
$0.6553449

METANIA GAMES المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ METANIA GAMES، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب METANIA GAMES الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

METANIA
METANIA
USD
USD

1 METANIA = 0.03451 USD

تداول

USDTMETANIA
$0.03451
$0.03451$0.03451
+3.47%

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