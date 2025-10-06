سعر Reddit المباشر اليوم هو 215.19 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RDDTON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RDDTON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Reddit المباشر اليوم هو 215.19 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RDDTON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RDDTON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Reddit

Reddit السعر(RDDTON)

السعر المباشر لـ 1 RDDTON إلى USD:

$215.19
$215.19
+0.36%1D
USD
مخطط أسعار Reddit (RDDTON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:59:41 (UTC+8)

معلومات سعر Reddit (RDDTON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 212.22
$ 212.22
24 ساعة منخفض
$ 222.59
$ 222.59
24 ساعة مرتفع

$ 212.22
$ 212.22

$ 222.59
$ 222.59

$ 282.4541904298624
$ 282.4541904298624

$ 187.01273448374423
$ 187.01273448374423

-0.06%

+0.36%

+4.81%

+4.81%

سعر Reddit (RDDTON) في الوقت الحقيقي هو $ 215.19. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RDDTON بين أدنى سعر $ 212.22 وأعلى سعر $ 222.59، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRDDTON على الإطلاق هو $ 282.4541904298624، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 187.01273448374423.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RDDTON -0.06% على مدار الساعة الماضية، +0.36% على مدار 24 ساعة، و +4.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Reddit (RDDTON)

No.2501

$ 551.70K
$ 551.70K

$ 61.02K
$ 61.02K

$ 551.70K
$ 551.70K

2.56K
2.56K

2,563.75918273
2,563.75918273

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Reddit هي $ 551.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.02K. العرض المتداول لـ RDDTON يبلغ 2.56K، مع إجمالي عرض 2563.75918273. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 551.70K.

سجل سعر Reddit (RDDTON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Reddit لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.7719+0.36%
30 يوم$ -27.34-11.28%
60 يوم$ +15.19+7.59%
90 يوم$ +15.19+7.59%
تغير سعر Reddit اليوم

سجل اليوم RDDTON تغيرًا $ +0.7719 (+0.36%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Reddit لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -27.34 (-11.28%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Reddit لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RDDTON تغييرًا في $ +15.19 (+7.59%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Reddit لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +15.19 (+7.59%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Reddit (RDDTON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Reddit.

ما هو Reddit ( RDDTON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر Reddit على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Reddit الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين RDDTONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Reddit على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Reddit سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Reddit (USD)

كم ستكون قيمة Reddit (RDDTON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Reddit (RDDTON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Reddit.

تحقق الآن من توقعات سعر Reddit!

توكنوميكس Reddit (RDDTON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Reddit (RDDTON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس RDDTON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Reddit ( RDDTON )

هل تبحث عن كيفية شراء Reddit؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Reddit على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة RDDTON إلى العملات المحلية

Reddit المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Reddit، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Reddit الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Reddit

كم يساوي Reddit (RDDTON) اليوم؟
سعر RDDTON المباشر في USD هو USD 215.19، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر RDDTON إلى USD الحالي؟
سعر RDDTON إلى USD الحالي هو $ 215.19. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Reddit ؟
القيمة السوقية لعملة RDDTON هي $ 551.70K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن RDDTON؟
العرض المتداول لتوكن RDDTON هو 2.56K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ RDDTON؟
حقق RDDTON سعرًا قياسيًا قدره 282.4541904298624 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ RDDTON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 187.01273448374423 RDDTON.
ما هو حجم تداول RDDTON؟
حجم تداول RDDTON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 61.02K USD.
هل سترتفع RDDTON هذا العام؟
قد يرتفع RDDTON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر RDDTON لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Reddit (RDDTON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

