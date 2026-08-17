سعر EverValue Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع EverValue Coin (EVA) اليوم هو $ 33.81، مع تغير بنسبة 0.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EVA الحالي إلى USD هو $ 33.81 لكل EVA.

يحتل EverValue Coin حاليًا المرتبة #3869 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 EVA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EVA بين $ 33.32 (أدنى) و$ 33.91 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 42.850064139577384، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0001998472022301.

على المدى القصير، تحرك EVA بمقدار -0.15% خلال الساعة الماضية و-0.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 243.79K.

معلومات سوق EverValue Coin (EVA)

التصنيف No.3869 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 243.79K$ 243.79K $ 243.79K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 710.01M$ 710.01M $ 710.01M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 21,000,000 21,000,000 21,000,000 إجمالي العرض 18,763,122.83 18,763,122.83 18,763,122.83 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام ARB

القيمة السوقية الحالية لـ EverValue Coin هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 243.79K. العرض المتداول لـ EVA يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 18763122.83. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 710.01M.