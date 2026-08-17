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سعر EverValue Coin المباشر اليوم هو 33.81 USD. القيمة السوقية لـ EVA هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار EVA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر EverValue Coin المباشر اليوم هو 33.81 USD. القيمة السوقية لـ EVA هي 0 USD. تابع تحديثات أسعار EVA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن EVA

معلومات سعر EVA

ما هو EVA

الوثيقة البيضاء لـ EVA

الموقع الرسمي لـ EVA

اقتصاد توكن EVA

توقعات سعر EVA

سجل EVA

دليل شراء EVA

محول عملة EVA إلى الفيات

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سعر EverValue Coin (EVA)

السعر المباشر لـ 1 EVA إلى USD:

$33.81
$33.81$33.81
+0.74%1D
USD
مخطط أسعار EverValue Coin (EVA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:35:57 (UTC+8)

سعر EverValue Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع EverValue Coin (EVA) اليوم هو $ 33.81، مع تغير بنسبة 0.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EVA الحالي إلى USD هو $ 33.81 لكل EVA.

يحتل EverValue Coin حاليًا المرتبة #3869 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 EVA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EVA بين $ 33.32 (أدنى) و$ 33.91 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 42.850064139577384، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0001998472022301.

على المدى القصير، تحرك EVA بمقدار -0.15% خلال الساعة الماضية و-0.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 243.79K.

معلومات سوق EverValue Coin (EVA)

No.3869

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 243.79K
$ 243.79K$ 243.79K

$ 710.01M
$ 710.01M$ 710.01M

0.00
0.00 0.00

21,000,000
21,000,000 21,000,000

18,763,122.83
18,763,122.83 18,763,122.83

0.00%

ARB

القيمة السوقية الحالية لـ EverValue Coin هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 243.79K. العرض المتداول لـ EVA يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 18763122.83. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 710.01M.

سجل سعر EverValue Coin بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 33.32
$ 33.32$ 33.32
24 ساعة منخفض
$ 33.91
$ 33.91$ 33.91
24 ساعة مرتفع

$ 33.32
$ 33.32$ 33.32

$ 33.91
$ 33.91$ 33.91

$ 42.850064139577384
$ 42.850064139577384$ 42.850064139577384

$ 0.0001998472022301
$ 0.0001998472022301$ 0.0001998472022301

-0.15%

+0.74%

-0.94%

-0.94%

سجل سعر EverValue Coin (EVA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار EverValue Coin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.2484+0.74%
30 يوم$ +0.32+0.95%
60 يوم$ +0.53+1.59%
90 يوم$ -5.03-12.96%
تغير سعر EverValue Coin اليوم

سجل اليوم EVA تغيرًا $ +0.2484 (+0.74%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر EverValue Coin لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.32 (+0.95%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر EverValue Coin لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد EVA تغييرًا في $ +0.53 (+1.59%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر EverValue Coin لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -5.03 (-12.96%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة EverValue Coin (EVA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار EverValue Coin.

توقعات أسعار EverValue Coin

EverValue Coin (EVA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف EVA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرEverValue Coin (EVA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر EverValue Coin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر EverValue Coin الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار EVA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار EverValue Coin.

كيفية شراء واستثمار EverValue Coin في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع EverValue Coin؟ شراء EVA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء EverValue Coin. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء EverValue Coin (EVA).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من 0.00 من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة EverValue Coin فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء EverValue Coin (EVA)

ماذا يمكنك أن تفعل مع EverValue Coin

يسمح لك امتلاك EverValue Coin بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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شراء EverValue Coin (EVA) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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ما هو EverValue Coin ( EVA )

مشروع EverValue (EVA) هو أصل انكماشي مدعوم بالكامل بالبيتكوين عبر قبو شفاف على سلسلة الكتل. يوميًا، يُودع جزء من البيتكوين المُعدّن بواسطة بنية التعدين الخاصة بـ EverValue في باراغواي في قبو الحرق، مما يزيد من نسبة دعم البيتكوين للتوكن. مع عرض ثابت واحتياطيات بيتكوين متنامية باستمرار، تضمن EverValue حدًا أدنى متزايدًا لسعر البيتكوين المدعوم ونظامًا بيئيًا مستدامًا ذاتيًا مدعومًا بإنتاج حقيقي للبيتكوين.

EverValue Coin المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ EverValue Coin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب EverValue Coin الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI AgentsArbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول EverValue Coin

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:35:57 (UTC+8)

تحديثات EverValue Coin (EVA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن EverValue Coin

EVA USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع EVA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود EVA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق EverValue Coin (EVA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر EverValue Coin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTEVA
$33.82
$33.82$33.82
+0.77%
7.25K (USDT)

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1 EVA = 33.81 USD