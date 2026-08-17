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سعر RavenCoin المباشر اليوم هو 0.003335 USD. القيمة السوقية لـ RVN هي 54,353,807.19043602852215 USD. تابع تحديثات أسعار RVN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر RavenCoin المباشر اليوم هو 0.003335 USD. القيمة السوقية لـ RVN هي 54,353,807.19043602852215 USD. تابع تحديثات أسعار RVN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن RVN

معلومات سعر RVN

ما هو RVN

الوثيقة البيضاء لـ RVN

الموقع الرسمي لـ RVN

اقتصاد توكن RVN

توقعات سعر RVN

سجل RVN

دليل شراء RVN

محول عملة RVN إلى الفيات

عقود RVN الفورية

RVN عقود USDT-M الآجلة

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شعار RavenCoin

سعر RavenCoin (RVN)

السعر المباشر لـ 1 RVN إلى USD:

$0.003335
$0.003335$0.003335
+15.35%1D
USD
مخطط أسعار RavenCoin (RVN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:20:55 (UTC+8)

سعر RavenCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع RavenCoin (RVN) اليوم هو $ 0.003335، مع تغير بنسبة 15.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RVN الحالي إلى USD هو $ 0.003335 لكل RVN.

يحتل RavenCoin حاليًا المرتبة #307 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 54.35M، مع عرض متداول قدره 16.30B RVN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RVN بين $ 0.002779 (أدنى) و$ 0.0056 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.28542094، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00393271216290851.

على المدى القصير، تحرك RVN بمقدار +1.58% خلال الساعة الماضية و-6.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.20K.

معلومات سوق RavenCoin (RVN)

No.307

$ 54.35M
$ 54.35M$ 54.35M

$ 60.20K
$ 60.20K$ 60.20K

$ 70.04M
$ 70.04M$ 70.04M

16.30B
16.30B 16.30B

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

16,297,993,160.55053329
16,297,993,160.55053329 16,297,993,160.55053329

77.60%

0.01%

$ 0.026499
$ 0.026499$ 0.026499

RVN

القيمة السوقية الحالية لـ RavenCoin هي $ 54.35M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.20K. العرض المتداول لـ RVN يبلغ 16.30B، مع إجمالي عرض 16297993160.55053329. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 70.04M.

سجل سعر RavenCoin بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.002779
$ 0.002779$ 0.002779
24 ساعة منخفض
$ 0.0056
$ 0.0056$ 0.0056
24 ساعة مرتفع

$ 0.002779
$ 0.002779$ 0.002779

$ 0.0056
$ 0.0056$ 0.0056

$ 0.28542094
$ 0.28542094$ 0.28542094

$ 0.00393271216290851
$ 0.00393271216290851$ 0.00393271216290851

+1.58%

+15.35%

-6.90%

-6.90%

سجل سعر RavenCoin (RVN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار RavenCoin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0004438+15.35%
30 يوم$ -0.000432-11.47%
60 يوم$ -0.000757-18.50%
90 يوم$ -0.002084-38.46%
تغير سعر RavenCoin اليوم

سجل اليوم RVN تغيرًا $ +0.0004438 (+15.35%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر RavenCoin لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000432 (-11.47%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر RavenCoin لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RVN تغييرًا في $ -0.000757 (-18.50%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر RavenCoin لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.002084 (-38.46%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة RavenCoin (RVN)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار RavenCoin.

تحليل RavenCoin

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار RavenCoin الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق RavenCoin اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق RVN: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)السعر > النطاق الأعلىلمس أو كسر الشريط العلويالدخول إلى منطقة "غالي"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

RVN_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى 0.002907، حيث يقع السعر فوق النقطة المحورية 0.002747. وقد تجاوز الهيكل الحالي مقاومة R1 عند 0.002787 ولامس منطقة R2 عند 0.002838. كما أن نظام المتوسطات المتحركة والنقاط المحورية يظهر اتساقًا في الترتيب الصعودي، فيما يقبع السعر ضمن قناة صاعدة قصيرة المدى. تشير كل من المتوسطات المتحركة (MA) والإكسبرينشال موفينغ أفيريج (EMA) إلى إشارات شراء، بينما يُظهر مؤشر MACD تقاطعًا ذهبيًا يؤكد وجود زخم صعودي على المدى القصير. أما مؤشر القوة النسبية (RSI)، فهو يتواجد ضمن المنطقة الحيادية دون ظهور أي انحرافات تشير إلى حالة التشبع الشرائي. كما تشير مؤشرات KDJ وStochRSI بشكل متزامن نحو الجانب الصاعد، مع توزيع مركّز للزخم وباتجاه واحد. تبقى شرائط بولينجر مفتوحة وتواصل الاتساع، مما يعكس مستويات عالية من التقلبات. ومن الجدير بالذكر أن الدعم الرئيسي القريب يقع عند مستوى R1 عند 0.002787، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 4%. أما الدعم الأقوى في الأسفل فيتمركز حول النقطة المحورية 0.002747، والتي تبعد حوالي 5.5% عن السعر الحالي. وعلى الجانب الآخر، تتركز المقاومة الصاعدة عند مستوى R2 عند 0.002838، والذي يبعد أقل من 1% عن السعر الحالي. وفي المقابل، يُعتبر المستوى S1 عند 0.002696 نقطة مرجعية لاختبار الهيكل السعري على المدى البعيد.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار RavenCoin؟

تتأثر أسعار عملة رافين كوين (RVN) بعدة عوامل رئيسية:

1. نشاط التعدين وتغيّر معدل التجزئة.
2. اعتماد رموز الأصول على شبكة رافين كوين.
3. المزاج العام لسوق العملات المشفرة.
4. حركات أسعار البيتكوين (تأثير الارتباط).
5. حجم التداول والسيولة في البورصات.
6. تحديثات التطوير وتحسينات البروتوكول.
7. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على العملات التي تركز على الخصوصية.
8. نمو المجتمع وتوسّع النظام البيئي.
9. المنافسة من منصات أخرى لرموز الأصول.
10. التكهّنات السوقية ومزاج المستثمرين.

لماذا يريد الناس معرفة سعر RavenCoin اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر عملة رافن كوين (RVN) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. يحتاج المتداولون إلى أسعار في الوقت الفعلي لتنفيذ أوامر الشراء/البيع المربحة. بينما يتابع المستثمرون الأداء اليومي لتقييم قيمة حيازاتهم واتخاذ خطوات استراتيجية. إن تقلّب الأسعار يخلق فرصًا لتحقيق مكاسب على المدى القصير، مما يجعل السعر الحالي حاسمًا لتحديد نقاط الدخول والخروج.

توقعات أسعار RavenCoin

RavenCoin (RVN) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف RVN في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرRavenCoin (RVN) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر RavenCoin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر RavenCoin الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار RVN للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار RavenCoin.

كيفية شراء واستثمار RavenCoin في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع RavenCoin؟ شراء RVN سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء RavenCoin. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء RavenCoin (RVN).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة RavenCoin فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء RavenCoin (RVN)

ماذا يمكنك أن تفعل مع RavenCoin

يسمح لك امتلاك RavenCoin بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو RavenCoin ( RVN )

Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

RavenCoin المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ RavenCoin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب RavenCoin الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Made in USAProof of Work (PoW)Real World Assets (RWA)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول RavenCoin

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:20:55 (UTC+8)

تحديثات RavenCoin (RVN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن RavenCoin

RVN USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع RVN باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود RVN USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق RavenCoin (RVN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر RavenCoin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRVN
$0.003328
$0.003328$0.003328
+15.03%
19.51M (USDT)
/USDCRVN
$0.003335
$0.003335$0.003335
+15.19%
17.70M (USDT)

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1 RVN = 0.003335 USD