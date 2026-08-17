سعر RavenCoin (RVN)
السعر المباشر لمشروع RavenCoin (RVN) اليوم هو $ 0.003335، مع تغير بنسبة 15.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RVN الحالي إلى USD هو $ 0.003335 لكل RVN.
يحتل RavenCoin حاليًا المرتبة #307 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 54.35M، مع عرض متداول قدره 16.30B RVN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RVN بين $ 0.002779 (أدنى) و$ 0.0056 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.28542094، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00393271216290851.
على المدى القصير، تحرك RVN بمقدار +1.58% خلال الساعة الماضية و-6.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.20K.
No.307
77.60%
0.01%
RVN
القيمة السوقية الحالية لـ RavenCoin هي $ 54.35M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.20K. العرض المتداول لـ RVN يبلغ 16.30B، مع إجمالي عرض 16297993160.55053329. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 70.04M.
+1.58%
+15.35%
-6.90%
-6.90%
تتبع تغيرات أسعار RavenCoin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0004438
|+15.35%
|30 يوم
|$ -0.000432
|-11.47%
|60 يوم
|$ -0.000757
|-18.50%
|90 يوم
|$ -0.002084
|-38.46%
سجل اليوم RVN تغيرًا $ +0.0004438 (+15.35%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000432 (-11.47%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RVN تغييرًا في $ -0.000757 (-18.50%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.002084 (-38.46%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار RavenCoin الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق RVN: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|السعر > R2
|أعلى من R2
|أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|السعر > النطاق الأعلى
|لمس أو كسر الشريط العلوي
|الدخول إلى منطقة "غالي"، وتزايد التقلبات.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
RVN_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى 0.002907، حيث يقع السعر فوق النقطة المحورية 0.002747. وقد تجاوز الهيكل الحالي مقاومة R1 عند 0.002787 ولامس منطقة R2 عند 0.002838. كما أن نظام المتوسطات المتحركة والنقاط المحورية يظهر اتساقًا في الترتيب الصعودي، فيما يقبع السعر ضمن قناة صاعدة قصيرة المدى. تشير كل من المتوسطات المتحركة (MA) والإكسبرينشال موفينغ أفيريج (EMA) إلى إشارات شراء، بينما يُظهر مؤشر MACD تقاطعًا ذهبيًا يؤكد وجود زخم صعودي على المدى القصير. أما مؤشر القوة النسبية (RSI)، فهو يتواجد ضمن المنطقة الحيادية دون ظهور أي انحرافات تشير إلى حالة التشبع الشرائي. كما تشير مؤشرات KDJ وStochRSI بشكل متزامن نحو الجانب الصاعد، مع توزيع مركّز للزخم وباتجاه واحد. تبقى شرائط بولينجر مفتوحة وتواصل الاتساع، مما يعكس مستويات عالية من التقلبات. ومن الجدير بالذكر أن الدعم الرئيسي القريب يقع عند مستوى R1 عند 0.002787، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 4%. أما الدعم الأقوى في الأسفل فيتمركز حول النقطة المحورية 0.002747، والتي تبعد حوالي 5.5% عن السعر الحالي. وعلى الجانب الآخر، تتركز المقاومة الصاعدة عند مستوى R2 عند 0.002838، والذي يبعد أقل من 1% عن السعر الحالي. وفي المقابل، يُعتبر المستوى S1 عند 0.002696 نقطة مرجعية لاختبار الهيكل السعري على المدى البعيد.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر RavenCoin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ RavenCoin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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