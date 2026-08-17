سعر RavenCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع RavenCoin (RVN) اليوم هو $ 0.003335، مع تغير بنسبة 15.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RVN الحالي إلى USD هو $ 0.003335 لكل RVN.

يحتل RavenCoin حاليًا المرتبة #307 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 54.35M، مع عرض متداول قدره 16.30B RVN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RVN بين $ 0.002779 (أدنى) و$ 0.0056 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.28542094، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00393271216290851.

على المدى القصير، تحرك RVN بمقدار +1.58% خلال الساعة الماضية و-6.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.20K.

معلومات سوق RavenCoin (RVN)

التصنيف No.307 القيمة السوقية $ 54.35M$ 54.35M $ 54.35M الحجم (24 ساعة) $ 60.20K$ 60.20K $ 60.20K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 70.04M$ 70.04M $ 70.04M إمداد دورة التداول 16.30B 16.30B 16.30B الحد الأقصى للعرض 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 إجمالي العرض 16,297,993,160.55053329 16,297,993,160.55053329 16,297,993,160.55053329 معدل التداول 77.60% الحصة السوقية 0.01% سعر الإصدار $ 0.026499$ 0.026499 $ 0.026499 البلوكتشين العام RVN

القيمة السوقية الحالية لـ RavenCoin هي $ 54.35M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.20K. العرض المتداول لـ RVN يبلغ 16.30B، مع إجمالي عرض 16297993160.55053329. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 70.04M.