GRAMPUS

نظام GRAM البيئي هو نظام ألعاب Web3 التابع لشركة GRAMPUS، وهي شركة عالمية لتطوير الألعاب غير الرسمية. أُنشئ النظام لتوفير تجارب ألعاب تفاعلية وغامرة، تُلبي احتياجات اللاعبين واستوديوهات الألعاب على حد سواء، من خلال تقنيات بلوكتشين والذكاء الاصطناعي. من أهم مشاريعه لعبة Norma in Metaland، وهي نسخة مُعاد تصميمها من لعبة Cooking Adventure، وهي لعبة عالمية شهيرة يستمتع بها أكثر من 33 مليون لاعب، بصيغة Web3. تُضيف هذه اللعبة آليات الملكية القائمة على بلوكتشين وآليات اللعب المباشر إلى نوع محاكاة الطهي المحبوب. ومن المشاريع الرائدة الأخرى، Juicy Adventure، وهي لعبة إطلاق نار غير رسمية تدور أحداثها في عالم خيالي حيث يصطدم خلاط عملاق بقرية حيوانات، مُقدمًا آليات لعب فريدة ونظرة جديدة على تجارب اللعب الجماعي غير الرسمية. يهدف نظام GRAM البيئي إلى تجاوز حدود نشر الألعاب التقليدية من خلال بناء بيئة ألعاب مستدامة مدعومة بتقنيات Web3.

اسم العملة المشفرةGRAMPUS

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

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المعروض المتداول--

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إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

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السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBASE

مقدمةنظام GRAM البيئي هو نظام ألعاب Web3 التابع لشركة GRAMPUS، وهي شركة عالمية لتطوير الألعاب غير الرسمية. أُنشئ النظام لتوفير تجارب ألعاب تفاعلية وغامرة، تُلبي احتياجات اللاعبين واستوديوهات الألعاب على حد سواء، من خلال تقنيات بلوكتشين والذكاء الاصطناعي. من أهم مشاريعه لعبة Norma in Metaland، وهي نسخة مُعاد تصميمها من لعبة Cooking Adventure، وهي لعبة عالمية شهيرة يستمتع بها أكثر من 33 مليون لاعب، بصيغة Web3. تُضيف هذه اللعبة آليات الملكية القائمة على بلوكتشين وآليات اللعب المباشر إلى نوع محاكاة الطهي المحبوب. ومن المشاريع الرائدة الأخرى، Juicy Adventure، وهي لعبة إطلاق نار غير رسمية تدور أحداثها في عالم خيالي حيث يصطدم خلاط عملاق بقرية حيوانات، مُقدمًا آليات لعب فريدة ونظرة جديدة على تجارب اللعب الجماعي غير الرسمية. يهدف نظام GRAM البيئي إلى تجاوز حدود نشر الألعاب التقليدية من خلال بناء بيئة ألعاب مستدامة مدعومة بتقنيات Web3.

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