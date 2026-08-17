سعر PEPPER اليوم

السعر المباشر لمشروع PEPPER (PEPPER) اليوم هو $ 0.0000000004417، مع تغير بنسبة 1.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PEPPER الحالي إلى USD هو $ 0.0000000004417 لكل PEPPER.

يحتل PEPPER حاليًا المرتبة #3975 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 PEPPER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PEPPER بين $ 0.0000000004343 (أدنى) و$ 0.000000000444 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00000000467178177، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0000000006319235.

على المدى القصير، تحرك PEPPER بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-4.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 333.12.

معلومات سوق PEPPER (PEPPER)

التصنيف No.3975 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 333.12$ 333.12 $ 333.12 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.93M$ 3.93M $ 3.93M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 إجمالي العرض 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 8,888,888,888,000,000 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام CHZ

القيمة السوقية الحالية لـ PEPPER هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 333.12. العرض المتداول لـ PEPPER يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 8888888888000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.93M.