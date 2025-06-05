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BSquared Network السعر(B2)

USD

مخطط أسعار BSquared Network (B2) المباشر

$0.4939
$0.4939$0.4939
+1.62%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول B2

السعر الحالي لـ BSquared Network (B2) اليوم هو 0.4939 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 23.16M USD. يتم تحديث سعر من B2 إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق BSquared Network:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 1.24M USD
- تغير سعر BSquared Network خلال اليوم هو +1.62%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 46.90M USD

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B2 أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار BSquared Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0078736+1.62%
30 يوم$ -0.16346-24.87%
60 يوم$ +0.4239+605.57%
90 يوم$ +0.4239+605.57%
تغير سعر BSquared Network اليوم

سجل اليوم B2 تغيرًا $ +0.0078736 (+1.62%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر BSquared Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.16346 (-24.87%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر BSquared Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد B2 تغييرًا في $ +0.4239 (+605.57%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر BSquared Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.4239 (+605.57%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

B2 معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار BSquared Network: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.47867
$ 0.47867$ 0.47867

$ 0.50996
$ 0.50996$ 0.50996

$ 0.9
$ 0.9$ 0.9

+0.38%

+1.62%

-8.22%

B2 معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 23.16M
$ 23.16M$ 23.16M

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

46.90M
46.90M 46.90M

ما هو BSquared Network ( B2 )

شبكة B² Network هي حلٌّ معياريٌّ لتوسيع نطاق بيتكوين. تُقدّم B² Rollup (أول تجميع بيتكوين قائم على التزام التحقق من عدم وجود معرفة)، وB² Hub (أول طبقة توافر بيانات بيتكوين تُحقّق النهائيّة على شبكة بيتكوين)، وMiningSquared (أول تجمع تعدين بيتكوين يُقدّم منتجات عائد BTC قابلة للاشتراك التلقائي).

متوفر BSquared Network على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك BSquared Network الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

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توقع سعر BSquared Network

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل BSquared Network، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ B2؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارBSquared Network.

سجل أسعار BSquared Network

يوفر تتبع مسار سعر B2 معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ B2. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار BSquared Network.

كيفية شراء BSquared Network ( B2 )

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عملة B2 إلى العملات المحلية

1 B2 إلى VND
12,996.9785
1 B2 إلى AUD
A$0.755667
1 B2 إلى GBP
0.360547
1 B2 إلى EUR
0.429693
1 B2 إلى USD
$0.4939
1 B2 إلى MYR
RM2.089197
1 B2 إلى TRY
19.420148
1 B2 إلى JPY
¥70.543737
1 B2 إلى RUB
39.136636
1 B2 إلى INR
42.406254
1 B2 إلى IDR
Rp8,096.720016
1 B2 إلى KRW
670.148215
1 B2 إلى PHP
27.475657
1 B2 إلى EGP
￡E.24.527074
1 B2 إلى BRL
R$2.780657
1 B2 إلى CAD
C$0.671704
1 B2 إلى BDT
60.324946
1 B2 إلى NGN
780.248403
1 B2 إلى UAH
20.462277
1 B2 إلى VES
Bs47.9083
1 B2 إلى PKR
Rs139.2798
1 B2 إلى KZT
251.98778
1 B2 إلى THB
฿16.061628
1 B2 إلى TWD
NT$14.777488
1 B2 إلى AED
د.إ1.812613
1 B2 إلى CHF
Fr0.400059
1 B2 إلى HKD
HK$3.872176
1 B2 إلى MAD
.د.م4.538941
1 B2 إلى MXN
$9.477941

BSquared Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ BSquared Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب BSquared Network الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

B2
B2
USD

1 B2 = 0.4939 USD

تداول

USDTB2
$0.4939
$0.4939$0.4939
+1.96%

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