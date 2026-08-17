سعر SPACEX(PRE) اليوم

السعر المباشر لمشروع SPACEX(PRE) (SPACEX(PRE)) اليوم هو $ 145.05، مع تغير بنسبة 4.69% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SPACEX(PRE) الحالي إلى USD هو $ 145.05 لكل SPACEX(PRE).

يحتل SPACEX(PRE) حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- SPACEX(PRE). خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SPACEX(PRE) بين $ 138.08 (أدنى) و$ 145.2 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك SPACEX(PRE) بمقدار +4.39% خلال الساعة الماضية و+13.24% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 68.34K.

معلومات سوق SPACEX(PRE) (SPACEX(PRE))

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 68.34K$ 68.34K $ 68.34K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.90T$ 1.90T $ 1.90T إمداد دورة التداول ---- -- الحد الأقصى للعرض 13,075,865,175 13,075,865,175 13,075,865,175 إجمالي العرض ---- -- البلوكتشين العام NONE

القيمة السوقية الحالية لـ SPACEX(PRE) هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 68.34K. العرض المتداول لـ SPACEX(PRE) يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.90T.