سعر Whitebridge Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Whitebridge Network (WBAI) اليوم هو $ 0.00188، مع تغير بنسبة 3.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WBAI الحالي إلى USD هو $ 0.00188 لكل WBAI.

يحتل Whitebridge Network حاليًا المرتبة #1996 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 798.78K، مع عرض متداول قدره 424.89M WBAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WBAI بين $ 0.001744 (أدنى) و$ 0.001897 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.09146676325085583، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00105767498740821.

على المدى القصير، تحرك WBAI بمقدار -0.11% خلال الساعة الماضية و+14.56% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 58.36K.

معلومات سوق Whitebridge Network (WBAI)

التصنيف No.1996 القيمة السوقية $ 798.78K$ 798.78K $ 798.78K الحجم (24 ساعة) $ 58.36K$ 58.36K $ 58.36K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M إمداد دورة التداول 424.89M 424.89M 424.89M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 42.48% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Whitebridge Network هي $ 798.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.36K. العرض المتداول لـ WBAI يبلغ 424.89M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.88M.