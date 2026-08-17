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سعر Whitebridge Network المباشر اليوم هو 0.00188 USD. القيمة السوقية لـ WBAI هي 798,784.623355535736 USD. تابع تحديثات أسعار WBAI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Whitebridge Network المباشر اليوم هو 0.00188 USD. القيمة السوقية لـ WBAI هي 798,784.623355535736 USD. تابع تحديثات أسعار WBAI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن WBAI

معلومات سعر WBAI

ما هو WBAI

الوثيقة البيضاء لـ WBAI

الموقع الرسمي لـ WBAI

اقتصاد توكن WBAI

توقعات سعر WBAI

سجل WBAI

دليل شراء WBAI

محول عملة WBAI إلى الفيات

عقود WBAI الفورية

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شعار Whitebridge Network

سعر Whitebridge Network (WBAI)

السعر المباشر لـ 1 WBAI إلى USD:

$0.00188
$0.00188$0.00188
+3.18%1D
USD
مخطط أسعار Whitebridge Network (WBAI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:04:26 (UTC+8)

سعر Whitebridge Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Whitebridge Network (WBAI) اليوم هو $ 0.00188، مع تغير بنسبة 3.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WBAI الحالي إلى USD هو $ 0.00188 لكل WBAI.

يحتل Whitebridge Network حاليًا المرتبة #1996 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 798.78K، مع عرض متداول قدره 424.89M WBAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WBAI بين $ 0.001744 (أدنى) و$ 0.001897 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.09146676325085583، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00105767498740821.

على المدى القصير، تحرك WBAI بمقدار -0.11% خلال الساعة الماضية و+14.56% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 58.36K.

معلومات سوق Whitebridge Network (WBAI)

No.1996

$ 798.78K
$ 798.78K$ 798.78K

$ 58.36K
$ 58.36K$ 58.36K

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

424.89M
424.89M 424.89M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

42.48%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Whitebridge Network هي $ 798.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.36K. العرض المتداول لـ WBAI يبلغ 424.89M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.88M.

سجل سعر Whitebridge Network بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.001744
$ 0.001744$ 0.001744
24 ساعة منخفض
$ 0.001897
$ 0.001897$ 0.001897
24 ساعة مرتفع

$ 0.001744
$ 0.001744$ 0.001744

$ 0.001897
$ 0.001897$ 0.001897

$ 0.09146676325085583
$ 0.09146676325085583$ 0.09146676325085583

$ 0.00105767498740821
$ 0.00105767498740821$ 0.00105767498740821

-0.11%

+3.18%

+14.56%

+14.56%

سجل سعر Whitebridge Network (WBAI) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Whitebridge Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00005794+3.18%
30 يوم$ +0.000417+28.50%
60 يوم$ +0.000459+32.30%
90 يوم$ +0.000599+46.76%
تغير سعر Whitebridge Network اليوم

سجل اليوم WBAI تغيرًا $ +0.00005794 (+3.18%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Whitebridge Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000417 (+28.50%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Whitebridge Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد WBAI تغييرًا في $ +0.000459 (+32.30%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Whitebridge Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.000599 (+46.76%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Whitebridge Network (WBAI)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Whitebridge Network.

تحليل Whitebridge Network

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Whitebridge Network الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Whitebridge Network؟

تتأثر أسعار WBAI بما يلي: ديناميات العرض والطلب في السوق، ومشاعر سوق العملات المشفرة بشكل عام، وتحركات سعر البيتكوين، وحجم التداول في البورصات، والأخبار والتطورات المتعلقة باللوائح التنظيمية، وتحديثات المشاريع والشراكات، ومضاربات المستثمرين، والعوامل الاقتصادية الكلية، وأنماط التحليل الفني، ومعاملات كبار المتعاملين (الحيتان).

لماذا يريد الناس معرفة سعر Whitebridge Network اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر شبكة وايتبريد (WBAI) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منه، وتقييم ربحية الاستثمار، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. يساعد السعر في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من التقلبات في السوق.

توقعات أسعار Whitebridge Network

Whitebridge Network (WBAI) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WBAI في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرWhitebridge Network (WBAI) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Whitebridge Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Whitebridge Network الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار WBAI للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Whitebridge Network.

كيفية شراء واستثمار Whitebridge Network في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Whitebridge Network؟ شراء WBAI سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Whitebridge Network. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Whitebridge Network (WBAI).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Whitebridge Network فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Whitebridge Network (WBAI)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Whitebridge Network

يسمح لك امتلاك Whitebridge Network بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Whitebridge Network ( WBAI )

تُحدث شبكة WhiteBridge لوكلاء الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في كيفية الوصول إلى بيانات الأفراد والتحقق منها وتحليلها. فهي مبنية على طبقة ذكاء لامركزية، وتربط مزودي بيانات الأفراد (DePIN) بوكلاء الذكاء الاصطناعي لتحويل السجلات العامة المتفرقة والإشارات الإلكترونية إلى رؤى موثوقة تُمكّن من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وموثوقية.

Whitebridge Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Whitebridge Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Whitebridge Network الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Artificial Intelligence (AI)Binance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Whitebridge Network

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:04:26 (UTC+8)

تحديثات Whitebridge Network (WBAI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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WBAI USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع WBAI باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود WBAI USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Whitebridge Network (WBAI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Whitebridge Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTWBAI
$0.001879
$0.001879$0.001879
+3.18%
32.07M (USDT)

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1 WBAI = 0.00188 USD