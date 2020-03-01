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سعر HIVE المباشر اليوم هو 0.03897 USD. القيمة السوقية لـ HIVE هي 21,600,393.80494329 USD. تابع تحديثات أسعار HIVE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر HIVE المباشر اليوم هو 0.03897 USD. القيمة السوقية لـ HIVE هي 21,600,393.80494329 USD. تابع تحديثات أسعار HIVE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن HIVE

معلومات سعر HIVE

ما هو HIVE

الوثيقة البيضاء لـ HIVE

الموقع الرسمي لـ HIVE

اقتصاد توكن HIVE

توقعات سعر HIVE

سجل HIVE

دليل شراء HIVE

محول عملة HIVE إلى الفيات

عقود HIVE الفورية

HIVE عقود USDT-M الآجلة

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شعار HIVE

سعر HIVE (HIVE)

السعر المباشر لـ 1 HIVE إلى USD:

$0.03897
$0.03897$0.03897
-1.31%1D
USD
مخطط أسعار HIVE (HIVE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:22:52 (UTC+8)

سعر HIVE اليوم

السعر المباشر لمشروع HIVE (HIVE) اليوم هو $ 0.03897، مع تغير بنسبة 1.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HIVE الحالي إلى USD هو $ 0.03897 لكل HIVE.

يحتل HIVE حاليًا المرتبة #615 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21.60M، مع عرض متداول قدره 554.28M HIVE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HIVE بين $ 0.03864 (أدنى) و$ 0.03983 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.41829458942295498، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04551777906036261.

على المدى القصير، تحرك HIVE بمقدار +0.46% خلال الساعة الماضية و-6.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 73.04K.

معلومات سوق HIVE (HIVE)

No.615

$ 21.60M
$ 21.60M$ 21.60M

$ 73.04K
$ 73.04K$ 73.04K

$ 21.60M
$ 21.60M$ 21.60M

554.28M
554.28M 554.28M

--
----

554,282,622.657
554,282,622.657 554,282,622.657

2020-03-01 00:00:00

HIVE

القيمة السوقية الحالية لـ HIVE هي $ 21.60M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 73.04K. العرض المتداول لـ HIVE يبلغ 554.28M، مع إجمالي عرض 554282622.657. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.60M.

سجل سعر HIVE بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.03864
$ 0.03864$ 0.03864
24 ساعة منخفض
$ 0.03983
$ 0.03983$ 0.03983
24 ساعة مرتفع

$ 0.03864
$ 0.03864$ 0.03864

$ 0.03983
$ 0.03983$ 0.03983

$ 3.41829458942295498
$ 3.41829458942295498$ 3.41829458942295498

$ 0.04551777906036261
$ 0.04551777906036261$ 0.04551777906036261

+0.46%

-1.31%

-6.62%

-6.62%

سجل سعر HIVE (HIVE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار HIVE لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0005173-1.31%
30 يوم$ -0.00899-18.75%
60 يوم$ -0.0107-21.55%
90 يوم$ -0.02008-34.01%
تغير سعر HIVE اليوم

سجل اليوم HIVE تغيرًا $ -0.0005173 (-1.31%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر HIVE لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00899 (-18.75%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر HIVE لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد HIVE تغييرًا في $ -0.0107 (-21.55%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر HIVE لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.02008 (-34.01%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة HIVE (HIVE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار HIVE.

تحليل HIVE

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار HIVE الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق HIVE اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق HIVE: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازالسعر < S2أقل من S2أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

HIVE_USDT يتحرك في نطاق 0.03885 ضمن الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر تحت نقطة الوسط عند 0.03936، بينما تشكّل نقطة S2 عند 0.03908 مرجعًا هيكليًا قريبًا. يقبع السعر الحالي في النصف السفلي من نظام النقاط المحورية، حيث يحقق الطرفان (البائعون والمشترون) توازنًا مؤقتًا، مما يعكس طابع التذبذب الهبوطي على المستوى المنخفض. تشير كلٌّ من المتوسطات المتحركة MA7 وEMA7 إلى إشارة شراء، كما يظهر مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، مع اتجاه قصير المدى للقوة الشرائية. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة الحيادية، فيما تُظهر المؤشرات السريعة والبطيئة ظاهرة الانفصال الطوري. وتبقى معدلات التقلبات عند مستوياتها العادية، دون أن تشهد القوة الدافعة انفجارًا مركّزًا في اتجاه واحد. وبالتالي، تبدو قوى البيع والشراء متوازنة بشكل عام على المستويات المحلية. أما بالنسبة للمستوى العلوي S1 عند 0.03924، فهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 1% فقط، ويمثّل أول مقاومة فنية. ومن جهة أخرى، تقع نقطة الوسط عند 0.03936 أعلى السعر الحالي بحوالي 1.3%، وهي تمثل خط الفصل الهيكلي الرئيسي. وفي الوقت نفسه، لا توجد بيانات واضحة تشير إلى دعم قريب في الأسفل، لذا ينبغي تأكيد المراجع البعيدة عبر أطر زمنية أدنى. وعلى المتداولين مراقبة استجابة السعر عند مستوى S1؛ إذ إن اختراقه أو عدمه سيحدد تغيّر البنية الهيكلية على المدى القصير.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار HIVE؟

تتأثر أسعار عملة HIVE المشفرة بعدة عوامل رئيسية:

1. ربحية تعدين البيتكوين - تعمل HIVE بمرافق تعدين، لذا فإن سعر البيتكوين يؤثر بشكل مباشر على الإيرادات.
2. معنويات سوق العملات المشفرة - تؤثر الاتجاهات الأوسع في عالم التشفير على اهتمام المستثمرين.
3. تعديلات صعوبة التعدين - فكلما زادت الصعوبة، انخفضت الربحية.
4. تكاليف الطاقة - تُعدّ تكاليف الكهرباء عاملاً مؤثراً بشكل كبير في هوامش أرباح التعدين.
5. التغييرات التنظيمية - تؤثر سياسات الحكومات بشأن تعدين العملات المشفرة على العمليات التشغيلية.
6. تقارير أرباح الشركة - تُحدِّد النتائج الفصلية ثقة المستثمرين.
7. سعة معدل التجزئة - يمكن أن يؤدي توسيع عمليات التعدين إلى تعزيز القيمة السوقية.
8. اعتماد المؤسسات - تُحفِّز استثمارات الشركات في مجال العملات المشفرة الطلب عليها.
9. تقلبات السوق - تؤثر تقلبات أسعار العملات المشفرة في ارتباط أسهم التعدين بالأسواق الأخرى.

لماذا يريد الناس معرفة سعر HIVE اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر HIVE اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. يحتاج المتداولون إلى الأسعار الحالية لشراء أو بيع في اللحظات المثلى. كما يتابع المستثمرون الأداء اليومي لتقييم قيمة حيازاتهم واتخاذ خطوات استراتيجية.

توقعات أسعار HIVE

HIVE (HIVE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف HIVE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرHIVE (HIVE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر HIVE نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر HIVE الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار HIVE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار HIVE.

كيفية شراء واستثمار HIVE في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع HIVE؟ شراء HIVE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء HIVE. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء HIVE (HIVE).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة HIVE فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء HIVE (HIVE)

ماذا يمكنك أن تفعل مع HIVE

يسمح لك امتلاك HIVE بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو HIVE ( HIVE )

Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development.

HIVE المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ HIVE، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب HIVE الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)BagsApp Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول HIVE

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:22:52 (UTC+8)

تحديثات HIVE (HIVE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن HIVE

HIVE USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع HIVE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود HIVE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق HIVE (HIVE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر HIVE المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTHIVE
$0.03893
$0.03893$0.03893
-1.39%
1.88M (USDT)
/USDCHIVE
$0.0389
$0.0389$0.0389
-1.41%
1.44M (USDT)

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1 HIVE = 0.03896 USD