سعر HIVE اليوم

السعر المباشر لمشروع HIVE (HIVE) اليوم هو $ 0.03897، مع تغير بنسبة 1.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HIVE الحالي إلى USD هو $ 0.03897 لكل HIVE.

يحتل HIVE حاليًا المرتبة #615 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21.60M، مع عرض متداول قدره 554.28M HIVE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HIVE بين $ 0.03864 (أدنى) و$ 0.03983 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.41829458942295498، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04551777906036261.

على المدى القصير، تحرك HIVE بمقدار +0.46% خلال الساعة الماضية و-6.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 73.04K.

معلومات سوق HIVE (HIVE)

التصنيف No.615 القيمة السوقية $ 21.60M$ 21.60M $ 21.60M الحجم (24 ساعة) $ 73.04K$ 73.04K $ 73.04K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.60M$ 21.60M $ 21.60M إمداد دورة التداول 554.28M 554.28M 554.28M الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 554,282,622.657 554,282,622.657 554,282,622.657 تاريخ الإصدار 2020-03-01 00:00:00 البلوكتشين العام HIVE

القيمة السوقية الحالية لـ HIVE هي $ 21.60M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 73.04K. العرض المتداول لـ HIVE يبلغ 554.28M، مع إجمالي عرض 554282622.657. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.60M.