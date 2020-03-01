سعر HIVE (HIVE)
السعر المباشر لمشروع HIVE (HIVE) اليوم هو $ 0.03897، مع تغير بنسبة 1.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HIVE الحالي إلى USD هو $ 0.03897 لكل HIVE.
يحتل HIVE حاليًا المرتبة #615 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21.60M، مع عرض متداول قدره 554.28M HIVE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HIVE بين $ 0.03864 (أدنى) و$ 0.03983 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.41829458942295498، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04551777906036261.
على المدى القصير، تحرك HIVE بمقدار +0.46% خلال الساعة الماضية و-6.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 73.04K.
No.615
2020-03-01 00:00:00
HIVE
القيمة السوقية الحالية لـ HIVE هي $ 21.60M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 73.04K. العرض المتداول لـ HIVE يبلغ 554.28M، مع إجمالي عرض 554282622.657. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.60M.
+0.46%
-1.31%
-6.62%
-6.62%
تتبع تغيرات أسعار HIVE لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0005173
|-1.31%
|30 يوم
|$ -0.00899
|-18.75%
|60 يوم
|$ -0.0107
|-21.55%
|90 يوم
|$ -0.02008
|-34.01%
سجل اليوم HIVE تغيرًا $ -0.0005173 (-1.31%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00899 (-18.75%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد HIVE تغييرًا في $ -0.0107 (-21.55%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.02008 (-34.01%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة HIVE (HIVE)؟
ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار HIVE.
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار HIVE الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق HIVE: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|السعر < S2
|أقل من S2
|أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
HIVE_USDT يتحرك في نطاق 0.03885 ضمن الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر تحت نقطة الوسط عند 0.03936، بينما تشكّل نقطة S2 عند 0.03908 مرجعًا هيكليًا قريبًا. يقبع السعر الحالي في النصف السفلي من نظام النقاط المحورية، حيث يحقق الطرفان (البائعون والمشترون) توازنًا مؤقتًا، مما يعكس طابع التذبذب الهبوطي على المستوى المنخفض. تشير كلٌّ من المتوسطات المتحركة MA7 وEMA7 إلى إشارة شراء، كما يظهر مؤشر MACD نمط تقاطع ذهبي، مع اتجاه قصير المدى للقوة الشرائية. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة الحيادية، فيما تُظهر المؤشرات السريعة والبطيئة ظاهرة الانفصال الطوري. وتبقى معدلات التقلبات عند مستوياتها العادية، دون أن تشهد القوة الدافعة انفجارًا مركّزًا في اتجاه واحد. وبالتالي، تبدو قوى البيع والشراء متوازنة بشكل عام على المستويات المحلية. أما بالنسبة للمستوى العلوي S1 عند 0.03924، فهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 1% فقط، ويمثّل أول مقاومة فنية. ومن جهة أخرى، تقع نقطة الوسط عند 0.03936 أعلى السعر الحالي بحوالي 1.3%، وهي تمثل خط الفصل الهيكلي الرئيسي. وفي الوقت نفسه، لا توجد بيانات واضحة تشير إلى دعم قريب في الأسفل، لذا ينبغي تأكيد المراجع البعيدة عبر أطر زمنية أدنى. وعلى المتداولين مراقبة استجابة السعر عند مستوى S1؛ إذ إن اختراقه أو عدمه سيحدد تغيّر البنية الهيكلية على المدى القصير.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر HIVE نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
هل أنت مستعد للبدء مع HIVE؟ شراء HIVE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء HIVE. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء HIVE (HIVE).
يسمح لك امتلاك HIVE بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
شراء HIVE (HIVE) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.
تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC
علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.
Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ HIVE، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
قم بشراء أو بيع HIVE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود HIVE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.
استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر HIVE المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.
أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC
العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق
العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.