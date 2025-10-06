سعر OroBit المباشر اليوم هو 1.8431 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي XRB إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر XRB بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر OroBit المباشر اليوم هو 1.8431 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي XRB إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر XRB بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار OroBit

OroBit السعر(XRB)

السعر المباشر لـ 1 XRB إلى USD:

$1.8431
$1.8431$1.8431
-3.63%1D
USD
مخطط أسعار OroBit (XRB) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:10:14 (UTC+8)

معلومات سعر OroBit (XRB) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.7834
$ 1.7834$ 1.7834
24 ساعة منخفض
$ 2.0549
$ 2.0549$ 2.0549
24 ساعة مرتفع

$ 1.7834
$ 1.7834$ 1.7834

$ 2.0549
$ 2.0549$ 2.0549

--
----

--
----

+0.02%

-3.63%

-4.42%

-4.42%

سعر OroBit (XRB) في الوقت الحقيقي هو $ 1.8431. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XRB بين أدنى سعر $ 1.7834 وأعلى سعر $ 2.0549، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXRB على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XRB +0.02% على مدار الساعة الماضية، -3.63% على مدار 24 ساعة، و -4.42% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق OroBit (XRB)

--
----

$ 80.62K
$ 80.62K$ 80.62K

$ 921.55M
$ 921.55M$ 921.55M

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ OroBit هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 80.62K. العرض المتداول لـ XRB يبلغ --، مع إجمالي عرض 500000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 921.55M.

سجل سعر OroBit (XRB) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار OroBit لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.069425-3.63%
30 يوم$ +0.7306+65.67%
60 يوم$ +1.1251+156.69%
90 يوم$ +1.3431+268.62%
تغير سعر OroBit اليوم

سجل اليوم XRB تغيرًا $ -0.069425 (-3.63%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر OroBit لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.7306 (+65.67%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر OroBit لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد XRB تغييرًا في $ +1.1251 (+156.69%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر OroBit لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +1.3431 (+268.62%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة OroBit (XRB)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار OroBit.

ما هو OroBit ( XRB )

بروتوكول OroBit هو بروتوكول قائم على بيتكوين، يُمكّن من برمجة العمليات المالية من خلال بروتوكول لغة العقود الذكية (SCL). مبني على الطبقة الأولى من بيتكوين وشبكة Lightning، ويتيح OroBit رمزية آمنة، ونقلًا سلسًا، وقابلية برمجة متقدمة للأصول الحقيقية مثل الذهب والعقارات والسلع.

متوفر OroBit على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك OroBit الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين XRBلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول OroBit على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء OroBit سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر OroBit (USD)

كم ستكون قيمة OroBit (XRB) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك OroBit (XRB) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة OroBit.

تحقق الآن من توقعات سعر OroBit!

توكنوميكس OroBit (XRB)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس OroBit (XRB) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس XRB والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء OroBit ( XRB )

هل تبحث عن كيفية شراء OroBit؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء OroBit على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة XRB إلى العملات المحلية

1 OroBit (XRB) إلى VND
48,501.1765
1 OroBit (XRB) إلى AUD
A$2.783081
1 OroBit (XRB) إلى GBP
1.382325
1 OroBit (XRB) إلى EUR
1.566635
1 OroBit (XRB) إلى USD
$1.8431
1 OroBit (XRB) إلى MYR
RM7.722589
1 OroBit (XRB) إلى TRY
77.318045
1 OroBit (XRB) إلى JPY
¥280.1512
1 OroBit (XRB) إلى ARS
ARS$2,714.425525
1 OroBit (XRB) إلى RUB
146.065675
1 OroBit (XRB) إلى INR
162.708868
1 OroBit (XRB) إلى IDR
Rp30,718.321046
1 OroBit (XRB) إلى PHP
108.263694
1 OroBit (XRB) إلى EGP
￡E.87.307647
1 OroBit (XRB) إلى BRL
R$9.860585
1 OroBit (XRB) إلى CAD
C$2.561909
1 OroBit (XRB) إلى BDT
225.632302
1 OroBit (XRB) إلى NGN
2,682.81636
1 OroBit (XRB) إلى COP
$7,116.2091
1 OroBit (XRB) إلى ZAR
R.31.590734
1 OroBit (XRB) إلى UAH
77.612941
1 OroBit (XRB) إلى TZS
T.Sh.4,539.647455
1 OroBit (XRB) إلى VES
Bs399.9527
1 OroBit (XRB) إلى CLP
$1,734.3571
1 OroBit (XRB) إلى PKR
Rs522.555712
1 OroBit (XRB) إلى KZT
983.496591
1 OroBit (XRB) إلى THB
฿59.495268
1 OroBit (XRB) إلى TWD
NT$56.343567
1 OroBit (XRB) إلى AED
د.إ6.764177
1 OroBit (XRB) إلى CHF
Fr1.456049
1 OroBit (XRB) إلى HKD
HK$14.320887
1 OroBit (XRB) إلى AMD
֏706.165334
1 OroBit (XRB) إلى MAD
.د.م17.011813
1 OroBit (XRB) إلى MXN
$33.986764
1 OroBit (XRB) إلى SAR
ريال6.911625
1 OroBit (XRB) إلى ETB
Br279.542977
1 OroBit (XRB) إلى KES
KSh238.110089
1 OroBit (XRB) إلى JOD
د.أ1.3067579
1 OroBit (XRB) إلى PLN
6.690453
1 OroBit (XRB) إلى RON
лв8.054347
1 OroBit (XRB) إلى SEK
kr17.288278
1 OroBit (XRB) إلى BGN
лв3.096408
1 OroBit (XRB) إلى HUF
Ft615.374228
1 OroBit (XRB) إلى CZK
38.52079
1 OroBit (XRB) إلى KWD
د.ك0.5639886
1 OroBit (XRB) إلى ILS
5.990075
1 OroBit (XRB) إلى BOB
Bs12.735821
1 OroBit (XRB) إلى AZN
3.13327
1 OroBit (XRB) إلى TJS
SM17.030244
1 OroBit (XRB) إلى GEL
5.013232
1 OroBit (XRB) إلى AOA
Kz1,680.114667
1 OroBit (XRB) إلى BHD
.د.ب0.6930056
1 OroBit (XRB) إلى BMD
$1.8431
1 OroBit (XRB) إلى DKK
kr11.832702
1 OroBit (XRB) إلى HNL
L48.547254
1 OroBit (XRB) إلى MUR
83.879481
1 OroBit (XRB) إلى NAD
$31.830337
1 OroBit (XRB) إلى NOK
kr18.394138
1 OroBit (XRB) إلى NZD
$3.170132
1 OroBit (XRB) إلى PAB
B/.1.8431
1 OroBit (XRB) إلى PGK
K7.759451
1 OroBit (XRB) إلى QAR
ر.ق6.708884
1 OroBit (XRB) إلى RSD
дин.185.821342
1 OroBit (XRB) إلى UZS
soʻm22,206.018989
1 OroBit (XRB) إلى ALL
L153.106317
1 OroBit (XRB) إلى ANG
ƒ3.299149
1 OroBit (XRB) إلى AWG
ƒ3.31758
1 OroBit (XRB) إلى BBD
$3.6862
1 OroBit (XRB) إلى BAM
KM3.077977
1 OroBit (XRB) إلى BIF
Fr5,435.3019
1 OroBit (XRB) إلى BND
$2.377599
1 OroBit (XRB) إلى BSD
$1.8431
1 OroBit (XRB) إلى JMD
$295.780688
1 OroBit (XRB) إلى KHR
7,431.839975
1 OroBit (XRB) إلى KMF
Fr775.9451
1 OroBit (XRB) إلى LAK
40,067.390503
1 OroBit (XRB) إلى LKR
රු561.389829
1 OroBit (XRB) إلى MDL
L31.3327
1 OroBit (XRB) إلى MGA
Ar8,228.114468
1 OroBit (XRB) إلى MOP
P14.763231
1 OroBit (XRB) إلى MVR
28.19943
1 OroBit (XRB) إلى MWK
MK3,199.824341
1 OroBit (XRB) إلى MZN
MT117.77409
1 OroBit (XRB) إلى NPR
रु260.43003
1 OroBit (XRB) إلى PYG
13,071.2652
1 OroBit (XRB) إلى RWF
Fr2,678.0243
1 OroBit (XRB) إلى SBD
$15.150282
1 OroBit (XRB) إلى SCR
25.582228
1 OroBit (XRB) إلى SRD
$72.876174
1 OroBit (XRB) إلى SVC
$16.127125
1 OroBit (XRB) إلى SZL
L31.830337
1 OroBit (XRB) إلى TMT
m6.45085
1 OroBit (XRB) إلى TND
د.ت5.4113416
1 OroBit (XRB) إلى TTD
$12.514649
1 OroBit (XRB) إلى UGX
Sh6,421.3604
1 OroBit (XRB) إلى XAF
Fr1,039.5084
1 OroBit (XRB) إلى XCD
$4.97637
1 OroBit (XRB) إلى XOF
Fr1,039.5084
1 OroBit (XRB) إلى XPF
Fr187.9962
1 OroBit (XRB) إلى BWP
P26.227313
1 OroBit (XRB) إلى BZD
$3.704631
1 OroBit (XRB) إلى CVE
$174.486277
1 OroBit (XRB) إلى DJF
Fr328.0718
1 OroBit (XRB) إلى DOP
$118.068986
1 OroBit (XRB) إلى DZD
د.ج239.41869
1 OroBit (XRB) إلى FJD
$4.146975
1 OroBit (XRB) إلى GNF
Fr16,025.7545
1 OroBit (XRB) إلى GTQ
Q14.118146
1 OroBit (XRB) إلى GYD
$385.982002
1 OroBit (XRB) إلى ISK
kr226.7013

OroBit المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ OroBit، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب OroBit الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول OroBit

كم يساوي OroBit (XRB) اليوم؟
سعر XRB المباشر في USD هو USD 1.8431، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر XRB إلى USD الحالي؟
سعر XRB إلى USD الحالي هو $ 1.8431. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ OroBit ؟
القيمة السوقية لعملة XRB هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن XRB؟
العرض المتداول لتوكن XRB هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ XRB؟
حقق XRB سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ XRB؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- XRB.
ما هو حجم تداول XRB؟
حجم تداول XRB المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 80.62K USD.
هل سترتفع XRB هذا العام؟
قد يرتفع XRB هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر XRB لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:10:14 (UTC+8)

تحديثات OroBit (XRB) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

