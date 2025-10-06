سعر SPDR S P 500 ETF المباشر اليوم هو 689.94 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SPYON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SPYON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر SPDR S P 500 ETF المباشر اليوم هو 689.94 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SPYON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SPYON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار SPDR S P 500 ETF

SPDR S P 500 ETF السعر(SPYON)

السعر المباشر لـ 1 SPYON إلى USD:

$689.94
$689.94$689.94
+0.53%1D
USD
مخطط أسعار SPDR S P 500 ETF (SPYON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:02:54 (UTC+8)

معلومات سعر SPDR S P 500 ETF (SPYON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 684.85
$ 684.85$ 684.85
24 ساعة منخفض
$ 690.81
$ 690.81$ 690.81
24 ساعة مرتفع

$ 684.85
$ 684.85$ 684.85

$ 690.81
$ 690.81$ 690.81

$ 689.1089562201071
$ 689.1089562201071$ 689.1089562201071

$ 640.4052156827559
$ 640.4052156827559$ 640.4052156827559

-0.06%

+0.53%

+2.45%

+2.45%

سعر SPDR S P 500 ETF (SPYON) في الوقت الحقيقي هو $ 689.94. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SPYON بين أدنى سعر $ 684.85 وأعلى سعر $ 690.81، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSPYON على الإطلاق هو $ 689.1089562201071، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 640.4052156827559.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SPYON -0.06% على مدار الساعة الماضية، +0.53% على مدار 24 ساعة، و +2.45% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SPDR S P 500 ETF (SPYON)

No.773

$ 25.33M
$ 25.33M$ 25.33M

$ 56.72K
$ 56.72K$ 56.72K

$ 25.33M
$ 25.33M$ 25.33M

36.72K
36.72K 36.72K

36,717.18607972
36,717.18607972 36,717.18607972

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ SPDR S P 500 ETF هي $ 25.33M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.72K. العرض المتداول لـ SPYON يبلغ 36.72K، مع إجمالي عرض 36717.18607972. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.33M.

سجل سعر SPDR S P 500 ETF (SPYON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار SPDR S P 500 ETF لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +3.6374+0.53%
30 يوم$ +23.83+3.57%
60 يوم$ +89.94+14.99%
90 يوم$ +89.94+14.99%
تغير سعر SPDR S P 500 ETF اليوم

سجل اليوم SPYON تغيرًا $ +3.6374 (+0.53%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر SPDR S P 500 ETF لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +23.83 (+3.57%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر SPDR S P 500 ETF لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SPYON تغييرًا في $ +89.94 (+14.99%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر SPDR S P 500 ETF لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +89.94 (+14.99%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة SPDR S P 500 ETF (SPYON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار SPDR S P 500 ETF.

ما هو SPDR S P 500 ETF ( SPYON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر SPDR S P 500 ETF على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك SPDR S P 500 ETF الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين SPYONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول SPDR S P 500 ETF على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء SPDR S P 500 ETF سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر SPDR S P 500 ETF (USD)

كم ستكون قيمة SPDR S P 500 ETF (SPYON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك SPDR S P 500 ETF (SPYON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة SPDR S P 500 ETF.

تحقق الآن من توقعات سعر SPDR S P 500 ETF!

توكنوميكس SPDR S P 500 ETF (SPYON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس SPDR S P 500 ETF (SPYON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SPYON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء SPDR S P 500 ETF ( SPYON )

هل تبحث عن كيفية شراء SPDR S P 500 ETF؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء SPDR S P 500 ETF على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة SPYON إلى العملات المحلية

1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى VND
18,155,771.1
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى AUD
A$1,041.8094
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى GBP
517.455
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى EUR
586.449
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى USD
$689.94
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى MYR
RM2,890.8486
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى TRY
28,942.983
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى JPY
¥104,870.88
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى ARS
ARS$1,016,109.135
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى RUB
54,677.745
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى INR
60,894.1044
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى IDR
Rp11,498,995.4004
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى PHP
40,506.3774
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى EGP
￡E.32,682.4578
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى BRL
R$3,691.179
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى CAD
C$959.0166
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى BDT
84,462.4548
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى NGN
1,004,276.664
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى COP
$2,663,858.34
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى ZAR
R.11,818.6722
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى UAH
29,053.3734
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى TZS
T.Sh.1,699,356.717
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى VES
Bs149,716.98
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى CLP
$649,233.54
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى PKR
Rs195,611.7888
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى KZT
368,158.8834
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى THB
฿22,291.9614
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى TWD
NT$21,084.5664
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى AED
د.إ2,532.0798
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى CHF
Fr545.0526
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى HKD
HK$5,360.8338
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى AMD
֏264,343.6116
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى MAD
.د.م6,368.1462
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى MXN
$12,722.4936
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى SAR
ريال2,587.275
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى ETB
Br104,643.1998
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى KES
KSh89,133.3486
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى JOD
د.أ489.16746
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى PLN
2,504.4822
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى RON
лв3,015.0378
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى SEK
kr6,478.5366
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى BGN
лв1,159.0992
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى HUF
Ft230,281.2738
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى CZK
14,419.746
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى KWD
د.ك211.12164
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى ILS
2,242.305
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى BOB
Bs4,767.4854
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى AZN
1,172.898
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى TJS
SM6,375.0456
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى GEL
1,876.6368
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى AOA
Kz628,928.6058
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى BHD
.د.ب259.41744
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى BMD
$689.94
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى DKK
kr4,429.4148
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى HNL
L18,173.0196
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى MUR
31,399.1694
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى NAD
$11,915.2638
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى NOK
kr6,885.6012
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى NZD
$1,186.6968
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى PAB
B/.689.94
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى PGK
K2,904.6474
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى QAR
ر.ق2,511.3816
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى RSD
дин.69,504.5556
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى UZS
soʻm8,312,528.2086
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى ALL
L57,313.3158
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى ANG
ƒ1,234.9926
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى AWG
ƒ1,241.892
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى BBD
$1,379.88
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى BAM
KM1,152.1998
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى BIF
Fr2,034,633.06
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى BND
$890.0226
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى BSD
$689.94
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى JMD
$110,721.5712
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى KHR
2,782,010.565
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى KMF
Fr290,464.74
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى LAK
14,998,695.3522
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى LKR
රු210,148.8246
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى MDL
L11,728.98
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى MGA
Ar3,080,085.3432
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى MOP
P5,526.4194
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى MVR
10,556.082
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى MWK
MK1,197,811.7334
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى MZN
MT44,087.166
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى NPR
रु97,488.522
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى PYG
4,893,054.48
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى RWF
Fr1,002,482.82
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى SBD
$5,671.3068
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى SCR
9,576.3672
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى SRD
$27,280.2276
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى SVC
$6,036.975
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى SZL
L11,915.2638
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى TMT
m2,414.79
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى TND
د.ت2,025.66384
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى TTD
$4,684.6926
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى UGX
Sh2,403,750.96
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى XAF
Fr389,126.16
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى XCD
$1,862.838
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى XOF
Fr389,126.16
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى XPF
Fr70,373.88
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى BWP
P9,817.8462
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى BZD
$1,386.7794
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى CVE
$65,316.6198
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى DJF
Fr122,809.32
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى DOP
$44,197.5564
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى DZD
د.ج89,623.206
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى FJD
$1,552.365
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى GNF
Fr5,999,028.3
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى GTQ
Q5,284.9404
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى GYD
$144,487.2348
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) إلى ISK
kr84,862.62

SPDR S P 500 ETF المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ SPDR S P 500 ETF، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب SPDR S P 500 ETF الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول SPDR S P 500 ETF

كم يساوي SPDR S P 500 ETF (SPYON) اليوم؟
سعر SPYON المباشر في USD هو USD 689.94، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SPYON إلى USD الحالي؟
سعر SPYON إلى USD الحالي هو $ 689.94. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ SPDR S P 500 ETF ؟
القيمة السوقية لعملة SPYON هي $ 25.33M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SPYON؟
العرض المتداول لتوكن SPYON هو 36.72K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SPYON؟
حقق SPYON سعرًا قياسيًا قدره 689.1089562201071 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SPYON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 640.4052156827559 SPYON.
ما هو حجم تداول SPYON؟
حجم تداول SPYON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 56.72K USD.
هل سترتفع SPYON هذا العام؟
قد يرتفع SPYON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SPYON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:02:54 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

