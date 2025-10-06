سعر Ai Xovia المباشر اليوم هو 1.40668 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AIX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AIX بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Ai Xovia المباشر اليوم هو 1.40668 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AIX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AIX بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Ai Xovia

Ai Xovia السعر(AIX)

السعر المباشر لـ 1 AIX إلى USD:

$1.406774
$1.406774
+9.16%1D
USD
مخطط أسعار Ai Xovia (AIX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:33:55 (UTC+8)

معلومات سعر Ai Xovia (AIX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.251
$ 1.251
24 ساعة منخفض
$ 1.744412
$ 1.744412
24 ساعة مرتفع

$ 1.251
$ 1.251

$ 1.744412
$ 1.744412

$ 51.257963
$ 51.257963

$ 2.6605668343705937
$ 2.6605668343705937

-0.77%

+9.16%

-16.86%

-16.86%

سعر Ai Xovia (AIX) في الوقت الحقيقي هو $ 1.40668. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AIX بين أدنى سعر $ 1.251 وأعلى سعر $ 1.744412، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAIX على الإطلاق هو $ 51.257963، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 2.6605668343705937.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AIX -0.77% على مدار الساعة الماضية، +9.16% على مدار 24 ساعة، و -16.86% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ai Xovia (AIX)

No.3481

--
--

$ 2.50M
$ 2.50M

$ 140.67M
$ 140.67M

--
--

100,000,000
100,000,000

99,999,989.148041565
99,999,989.148041565

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Ai Xovia هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.50M. العرض المتداول لـ AIX يبلغ --، مع إجمالي عرض 99999989.148041565. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 140.67M.

سجل سعر Ai Xovia (AIX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Ai Xovia لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.11804736+9.16%
30 يوم$ -3.54455-71.59%
60 يوم$ -9.634497-87.26%
90 يوم$ -5.05932-78.25%
تغير سعر Ai Xovia اليوم

سجل اليوم AIX تغيرًا $ +0.11804736 (+9.16%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Ai Xovia لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -3.54455 (-71.59%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Ai Xovia لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AIX تغييرًا في $ -9.634497 (-87.26%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Ai Xovia لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -5.05932 (-78.25%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Ai Xovia (AIX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Ai Xovia.

ما هو Ai Xovia ( AIX )

نظام AiXovia هو نظام بيئي مالي قائم على سولانا يستفيد من نموذج Hybrid Intelligence الفريد لتوفير إشارات تداول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمتداولي الكريبتو ومستخدمي DeFi الذين يسعون إلى الحصول على ميزة يمكن التحقق منها في الأسواق المتقلبة.

متوفر Ai Xovia على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Ai Xovia الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين AIXلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Ai Xovia على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Ai Xovia سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Ai Xovia (USD)

كم ستكون قيمة Ai Xovia (AIX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Ai Xovia (AIX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Ai Xovia.

تحقق الآن من توقعات سعر Ai Xovia!

توكنوميكس Ai Xovia (AIX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Ai Xovia (AIX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس AIX والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Ai Xovia ( AIX )

هل تبحث عن كيفية شراء Ai Xovia؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Ai Xovia على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة AIX إلى العملات المحلية

1 Ai Xovia (AIX) إلى VND
37,016.7842
1 Ai Xovia (AIX) إلى AUD
A$2.1240868
1 Ai Xovia (AIX) إلى GBP
1.05501
1 Ai Xovia (AIX) إلى EUR
1.195678
1 Ai Xovia (AIX) إلى USD
$1.40668
1 Ai Xovia (AIX) إلى MYR
RM5.8939892
1 Ai Xovia (AIX) إلى TRY
59.010226
1 Ai Xovia (AIX) إلى JPY
¥213.81536
1 Ai Xovia (AIX) إلى ARS
ARS$2,071.68797
1 Ai Xovia (AIX) إلى RUB
111.4653232
1 Ai Xovia (AIX) إلى INR
124.1817104
1 Ai Xovia (AIX) إلى IDR
Rp23,444.6572888
1 Ai Xovia (AIX) إلى PHP
82.64245
1 Ai Xovia (AIX) إلى EGP
￡E.66.6625652
1 Ai Xovia (AIX) إلى BRL
R$7.525738
1 Ai Xovia (AIX) إلى CAD
C$1.9552852
1 Ai Xovia (AIX) إلى BDT
172.2057656
1 Ai Xovia (AIX) إلى NGN
2,047.563408
1 Ai Xovia (AIX) إلى COP
$5,431.19148
1 Ai Xovia (AIX) إلى ZAR
R.24.124562
1 Ai Xovia (AIX) إلى UAH
59.2352948
1 Ai Xovia (AIX) إلى TZS
T.Sh.3,464.723174
1 Ai Xovia (AIX) إلى VES
Bs305.24956
1 Ai Xovia (AIX) إلى CLP
$1,323.68588
1 Ai Xovia (AIX) إلى PKR
Rs398.8219136
1 Ai Xovia (AIX) إلى KZT
750.6185148
1 Ai Xovia (AIX) إلى THB
฿45.506098
1 Ai Xovia (AIX) إلى TWD
NT$43.0162744
1 Ai Xovia (AIX) إلى AED
د.إ5.1625156
1 Ai Xovia (AIX) إلى CHF
Fr1.1112772
1 Ai Xovia (AIX) إلى HKD
HK$10.9299036
1 Ai Xovia (AIX) إلى AMD
֏538.9553752
1 Ai Xovia (AIX) إلى MAD
.د.م12.9836564
1 Ai Xovia (AIX) إلى MXN
$25.9391792
1 Ai Xovia (AIX) إلى SAR
ريال5.27505
1 Ai Xovia (AIX) إلى ETB
Br213.3511556
1 Ai Xovia (AIX) إلى KES
KSh181.7289892
1 Ai Xovia (AIX) إلى JOD
د.أ0.99733612
1 Ai Xovia (AIX) إلى PLN
5.1062484
1 Ai Xovia (AIX) إلى RON
лв6.1471916
1 Ai Xovia (AIX) إلى SEK
kr13.2087252
1 Ai Xovia (AIX) إلى BGN
лв2.3632224
1 Ai Xovia (AIX) إلى HUF
Ft469.83112
1 Ai Xovia (AIX) إلى CZK
29.399612
1 Ai Xovia (AIX) إلى KWD
د.ك0.43044408
1 Ai Xovia (AIX) إلى ILS
4.57171
1 Ai Xovia (AIX) إلى BOB
Bs9.7201588
1 Ai Xovia (AIX) إلى AZN
2.391356
1 Ai Xovia (AIX) إلى TJS
SM12.9977232
1 Ai Xovia (AIX) إلى GEL
3.8261696
1 Ai Xovia (AIX) إلى AOA
Kz1,282.2872876
1 Ai Xovia (AIX) إلى BHD
.د.ب0.52891168
1 Ai Xovia (AIX) إلى BMD
$1.40668
1 Ai Xovia (AIX) إلى DKK
kr9.0308856
1 Ai Xovia (AIX) إلى HNL
L37.0519512
1 Ai Xovia (AIX) إلى MUR
64.0180068
1 Ai Xovia (AIX) إلى NAD
$24.2933636
1 Ai Xovia (AIX) إلى NOK
kr14.0527332
1 Ai Xovia (AIX) إلى NZD
$2.4194896
1 Ai Xovia (AIX) إلى PAB
B/.1.40668
1 Ai Xovia (AIX) إلى PGK
K5.9221228
1 Ai Xovia (AIX) إلى QAR
ر.ق5.1203152
1 Ai Xovia (AIX) إلى RSD
дин.141.7370768
1 Ai Xovia (AIX) إلى UZS
soʻm16,947.9479092
1 Ai Xovia (AIX) إلى ALL
L116.8529076
1 Ai Xovia (AIX) إلى ANG
ƒ2.5179572
1 Ai Xovia (AIX) إلى AWG
ƒ2.532024
1 Ai Xovia (AIX) إلى BBD
$2.81336
1 Ai Xovia (AIX) إلى BAM
KM2.3491556
1 Ai Xovia (AIX) إلى BIF
Fr4,148.29932
1 Ai Xovia (AIX) إلى BND
$1.8146172
1 Ai Xovia (AIX) إلى BSD
$1.40668
1 Ai Xovia (AIX) إلى JMD
$225.7440064
1 Ai Xovia (AIX) إلى KHR
5,672.08543
1 Ai Xovia (AIX) إلى KMF
Fr592.21228
1 Ai Xovia (AIX) إلى LAK
30,579.9993884
1 Ai Xovia (AIX) إلى LKR
රු428.4606612
1 Ai Xovia (AIX) إلى MDL
L23.91356
1 Ai Xovia (AIX) إلى MGA
Ar6,279.8133904
1 Ai Xovia (AIX) إلى MOP
P11.2675068
1 Ai Xovia (AIX) إلى MVR
21.522204
1 Ai Xovia (AIX) إلى MWK
MK2,442.1512148
1 Ai Xovia (AIX) إلى MZN
MT89.886852
1 Ai Xovia (AIX) إلى NPR
रु198.763884
1 Ai Xovia (AIX) إلى PYG
9,976.17456
1 Ai Xovia (AIX) إلى RWF
Fr2,043.90604
1 Ai Xovia (AIX) إلى SBD
$11.5629096
1 Ai Xovia (AIX) إلى SCR
20.1295908
1 Ai Xovia (AIX) إلى SRD
$55.6201272
1 Ai Xovia (AIX) إلى SVC
$12.30845
1 Ai Xovia (AIX) إلى SZL
L24.2933636
1 Ai Xovia (AIX) إلى TMT
m4.92338
1 Ai Xovia (AIX) إلى TND
د.ت4.13001248
1 Ai Xovia (AIX) إلى TTD
$9.5513572
1 Ai Xovia (AIX) إلى UGX
Sh4,900.87312
1 Ai Xovia (AIX) إلى XAF
Fr793.36752
1 Ai Xovia (AIX) إلى XCD
$3.798036
1 Ai Xovia (AIX) إلى XOF
Fr793.36752
1 Ai Xovia (AIX) إلى XPF
Fr143.48136
1 Ai Xovia (AIX) إلى BWP
P20.0170564
1 Ai Xovia (AIX) إلى BZD
$2.8274268
1 Ai Xovia (AIX) إلى CVE
$133.1703956
1 Ai Xovia (AIX) إلى DJF
Fr250.38904
1 Ai Xovia (AIX) إلى DOP
$90.1119208
1 Ai Xovia (AIX) إلى DZD
د.ج182.727732
1 Ai Xovia (AIX) إلى FJD
$3.16503
1 Ai Xovia (AIX) إلى GNF
Fr12,231.0826
1 Ai Xovia (AIX) إلى GTQ
Q10.7751688
1 Ai Xovia (AIX) إلى GYD
$294.5869256
1 Ai Xovia (AIX) إلى ISK
kr173.02164

Ai Xovia المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Ai Xovia، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Ai Xovia الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Ai Xovia

كم يساوي Ai Xovia (AIX) اليوم؟
سعر AIX المباشر في USD هو USD 1.40668، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر AIX إلى USD الحالي؟
سعر AIX إلى USD الحالي هو $ 1.40668. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Ai Xovia ؟
القيمة السوقية لعملة AIX هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن AIX؟
العرض المتداول لتوكن AIX هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ AIX؟
حقق AIX سعرًا قياسيًا قدره 51.257963 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ AIX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 2.6605668343705937 AIX.
ما هو حجم تداول AIX؟
حجم تداول AIX المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 2.50M USD.
هل سترتفع AIX هذا العام؟
قد يرتفع AIX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر AIX لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:33:55 (UTC+8)

تحديثات Ai Xovia (AIX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة AIX إلى USD

المبلغ

AIX
AIX
USD
USD

1 AIX = 1.40668 USD

تداول AIX

/USDTAIX
$1.406774
$1.406774
+9.16%

