سعر FLOKI المباشر اليوم هو 0.00002026 USD. القيمة السوقية لـ FLOKI هي 193,984,459.2406307626767084 USD. تابع تحديثات أسعار FLOKI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر FLOKI المباشر اليوم هو 0.00002026 USD. القيمة السوقية لـ FLOKI هي 193,984,459.2406307626767084 USD. تابع تحديثات أسعار FLOKI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع FLOKI (FLOKI) اليوم هو $ 0.00002026، مع تغير بنسبة 0.58% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FLOKI الحالي إلى USD هو $ 0.00002026 لكل FLOKI.
يحتل FLOKI حاليًا المرتبة #119 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 193.98M، مع عرض متداول قدره 9.57T FLOKI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FLOKI بين $ 0.00002001 (أدنى) و$ 0.00002042 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00034622864914074، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000002.
على المدى القصير، تحرك FLOKI بمقدار +0.09% خلال الساعة الماضية و-5.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 68.17K.
القيمة السوقية الحالية لـ FLOKI هي $ 193.98M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 68.17K. العرض المتداول لـ FLOKI يبلغ 9.57T، مع إجمالي عرض 9645619477271.89209801. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 195.42M.
سجل سعر FLOKI بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00002001
$ 0.00002001$ 0.00002001
24 ساعة منخفض
$ 0.00002042
$ 0.00002042$ 0.00002042
24 ساعة مرتفع
$ 0.00002001
$ 0.00002001$ 0.00002001
$ 0.00002042
$ 0.00002042$ 0.00002042
$ 0.00034622864914074
$ 0.00034622864914074$ 0.00034622864914074
$ 0.00000002
$ 0.00000002$ 0.00000002
+0.09%
-0.58%
-5.60%
-5.60%
سجل سعر FLOKI (FLOKI) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار FLOKI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.0000001183
-0.58%
30 يوم
$ -0.00000094
-4.44%
60 يوم
$ -0.00000565
-21.81%
90 يوم
$ -0.00000961
-32.18%
تغير سعر FLOKI اليوم
سجل اليوم FLOKI تغيرًا $ -0.0000001183 (-0.58%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر FLOKI لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00000094 (-4.44%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر FLOKI لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FLOKI تغييرًا في $ -0.00000565 (-21.81%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر FLOKI لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00000961 (-32.18%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة FLOKI (FLOKI)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار FLOKI الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق FLOKI اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق FLOKI: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الميت
K < D
انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكاز
R1 < السعر ≤ R2
بين R1-R2
فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI
20‑80
المنطقة المحايدة
وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA
5-6 شراء
60‑80% شراء
أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACD
التقاطع الميت
DIF < DEA
ظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)
أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
بين النطاق السفلي والمتوسط
ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
5-6 شراء
60‑80% شراء
أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
FLOKI_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى سعر 2.031E-5. يقع السعر فوق مستوى المقاومة R1 عند 2.025E-5، ضمن نطاق مرتفع يتراوح بين النقطة المحورية 2.009E-5 ومستوى المقاومة R2 عند 2.045E-5. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إلى إشارة شراء، بينما يحافظ نظام النقاط المحورية طويل المدى على هيكل حركي محايد متذبذب.
تُظهر المؤشرات وجود تباين؛ إذ اخترق الخط السريع مستوى المقاومة، بينما لم يشهد مركز الخط البطيء أي انحراف اتجاهي واضح. سجل مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، مما يدل على ضعف الزخم الصعودي على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة المحايدة، ما يعكس توازناً مؤقتاً بين القوى الشرائية والبيعية. كما أن قيم مؤشري KDJ وStochRSI لا تشير إلى حالات شراء أو بيع مفرطة، مع بقاء معدل التقلبات ضمن المستويات الطبيعية.
تشير منظومة المتوسطات المتحركة إلى تشكيل تقاطع ذهبي قصير المدى مع وجود تقاطع هبوطي لمؤشر MACD، مما يعكس تشتتاً في الزخم وعدم وجود دفع مستمر نحو اتجاه واحد. وعلى الرغم من تجاوز السعر للمتوسطات المتحركة قصيرة المدى، إلا أنه لم يتمكن من تعزيز الحجم بشكل كافٍ لدعم الاختراق.
تقع أبرز مقاومة قريبة عند مستوى R2 عند 2.045E-5، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.7%. أما الدعم الأول فموجود عند نقطة تحول R1 عند 2.025E-5، ويبعد عن السعر الحالي بنحو 0.3%. ومن جهة أخرى، يوجد دعم قوي بعيد عند النقطة المحورية 2.009E-5، والتي تبعد عن السعر الحالي بنحو 1.1%. كما يُعتبر مستوى الدعم S1 عند 1.989E-5 بمثابة مرجع ثانوي، ويقع على بعد حوالي 2.1% من السعر الحالي. وفي حال تراجع السعر إلى ما دون النقطة المحورية، فمن المتوقع إعادة اختبار النطاق السفلي المكوّن من مستويات S1 وS2.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار FLOKI؟
يتأثر سعر FLOKI بعدة عوامل رئيسية:
1. معنويات السوق واتجاهات عملات الميم 2. الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة المجتمعية 3. تغريدات إيلون ماسك حول كلبه فلوكي 4. الظروف العامة لسوق العملات المشفرة وأداء البيتكوين 5. حجم التداول والسيولة 6. تطورات المنفعة ونمو النظام البيئي 7. إدراجات البورصات والشراكات 8. تحركات الحيتان والمعاملات الكبيرة
لماذا يريد الناس معرفة سعر FLOKI اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر FLOKI اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع قيمة المحفظة، وتحديد توقيت أوامر الشراء/البيع، وتحليل اتجاهات السوق، وتقييم أداء الاستثمار. وباعتباره عملة ميم ذات تقلبات عالية، يساعد مراقبة السعر اليومية المتداولين على الاستفادة من تقلبات الأسعار وإدارة المخاطر بفعالية.
توقعات أسعار FLOKI
FLOKI (FLOKI) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FLOKI في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرFLOKI (FLOKI) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر FLOKI نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر FLOKI الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار FLOKI للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار FLOKI.
كيفية شراء واستثمار FLOKI في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع FLOKI؟ شراء FLOKI سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء FLOKI. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء FLOKI (FLOKI).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة FLOKI فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع FLOKI
يسمح لك امتلاك FLOKI بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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عملة ميم ذات فائدة عبر ميتافيرس ألعاب NFT وسوق NFT والسلع ومنصة تعليم الكريبتو. مستوحاة من اسم كلب إيلون ماسك وشراكة مع شقيقه كيمبال ماسك. هدف FLOKI هو أن تكون من أفضل 10 مشاريع الكريبتو والرائدة بحكم الأمر الواقع في قطاع ألعاب NFT.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
تُبنى اقتصاديات رمز FLOKI لدعم الاستدامة وخلق القيمة على المدى الطويل، بما في ذلك ضريبة معاملات طفيفة نسبتها ٠,٣٪ على عمليات الشراء والبيع على حدٍّ سواء. ويُوجَّه الإيراد الناتج عن هذه الضريبة إلى مبادرات التطوير والتسويق عبر محفظة الخزينة. وفي إطار النظام البيئي الأوسع، يلعب FLOKI أدوارًا متعددة: فهو العملة الأساسية المستخدمة في لعبة Valhalla، كما يُشغِّل منصة FlokiFi، ويُمكِّن الوظائف العملية عبر مختلف منتجات النظام البيئي، داعمًا نموذج الطلب القائم على الفائدة العملية. ويوفر برنامج التخزين (Staking) مكافآت برموز TokenFi، ويمكن للمشاركين اختيار مدة التخزين ما بين ٣ أشهر و٤٨ شهرًا. وتزداد مضاعفات المكافآت تدريجيًّا مع طول فترة الالتزام، لتتراوح بين ١,٢٥× و٤×. وإذا سحب المستخدم رموزه مبكرًا (Unstake)، فإن آلية العقوبة تحرق رموز FLOKI، ما يُدخل عنصرًا انكماشيًّا يقلل العرض الكلي بمرور الوقت، ويشجع في الوقت نفسه على التحمل الأطول للرموز ويدعم استقرار السعر. بالإضافة إلى ذلك، يتضمَّن النظام البيئي مجموعات خاصة من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) تضيف فوائد عملية إضافية، مثل تخفيضات الرسوم والحصول الحصري على الميزات الجديدة.
التكنولوجيا
يتم نشر عملة فلوكي (FLOKI) عبر شبكتين رئيسيتين، حيث تعمل كرمز من نوع ERC-20 على شبكة الإثيريوم (Ethereum) وكرمز من نوع BEP-20 على سلسلة بينانس الذكية (Binance Smart Chain)، مما يمنح المستخدمين خيار التشغيل على السلسلة التي يفضلونها. وتُعَدّ لعبة ميتافيرس NFT «فالهالا» (Valhalla) إحدى التجارب الأساسية، وهي لعبة تم تطويرها لتوفير تجربة لعب غامرة يمكن من خلالها للمشاركين كسب المكافآت أثناء التفاعل مع آلياتها. وتستفيد «فالهالا» من تقنيات البلوك تشين المتقدمة لدعم الملكية الآمنة للأصول داخل اللعبة والحفاظ على عدالة توزيع المكافآت. كما يوفّر النظام البيئي روبوت التداول «فلوكي ترايدينج بوت» (Floki Trading Bot)، وهو مساعد تداول قائم على تيليغرام (Telegram) يسمح للمستخدمين بتداول العملات الرقمية مباشرةً ضمن تطبيق تيليغرام، مما يقلل الحاجة إلى التنقّل عبر البورصات التقليدية وتعقيدها. ويشمل هذا الروبوت أدوات مثل تنبيهات الأسعار، وتتبع المحافظ، واستراتيجيات التداول الآلي. أما في مجال التمويل اللامركزي (DeFi)، فإن خدمة «فلوكي في» (FlokiFi) تعمل كخزينة رقمية آمنة لإدارة الأصول الرقمية، وتدعم عدة شبكات بلوك تشين، وتوفر ميزات مثل قفل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT locking)، ودعم العديد من الرموز المميزة (multi-token support)، وفترات قفل مرنة، وكل ذلك عبر واجهة مستخدم سهلة الاستخدام تهدف إلى تسهيل تنفيذ عمليات التمويل اللامركزي. وتتركّز خدمة «توكن في» (TokenFi) على تبسيط عملية إنشاء وإدارة الرموز المميزة، بهدف جعل هذه العملية مباشرةً وبسيطةً كاستخدام تطبيق هاتف ذكي، وتوسيع نطاق المشاركة في اقتصاد الرموز المميزة. أما التعليم فيتم تناوله عبر «جامعة فلوكي» (University of Floki)، وهي منصة تعليمية توفر برامج منظمة تتراوح من المستوى المبتدئ إلى المتقدم، وتستخدم دروسًا تفاعلية وتمارين عملية وتطبيقات من الواقع العملي لتعزيز التعلّم.
الفريق
تم تطوير نظام فلوكي البيئي من قِبل مجموعة متنوعة من المحترفين ذوي الخبرة العاملين ضمن هيكل لا مركزي. ويشمل فريق تطوير لعبة فالهالا وحده ١١ خبيرًا يتمتعون بخبرة تراكمية تزيد على ٥٠ عامًا في مجالات الألعاب والتكنولوجيا البلوكشين. ومن أبرز المساهمين السيد @MrBrownWhale، الذي يُعرَف كخبير معروف في مجال التشفير ومتخصص في الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، ويقود تطوير فالهالا، وكذلك جاكي شو @JackieXu، الذي يمتلك عقدًا من الخبرة في مجال البلوكشين إضافةً إلى خبرته في تطوير العقود الذكية منذ عام ٢٠١٧. وتشمل المجموعة الأوسع مهندسي صوت لديهم خبرة في إنتاج نتفليكس، ومطوّري ألعاب باستخدام محرك يونتي، ورسّامين، وفنّاني نماذج الشخصيات، ومُحرّكي الصور المتحركة، بالإضافة إلى مصمّم ألعاب متفرغ وخبير في سرد القصص (Lore Master). كما يضم الفريق أيضًا متخصصين في ضمان الجودة، ويركّزون على ضمان أداء قوي. ويهدف هذا النموذج التشغيلي اللامركزي إلى تمكين المساهمين من توظيف مهاراتهم المتخصصة بكفاءة عبر مختلف مكونات النظام البيئي.
خارطة الطريق
يركّز خارطة الطريق على توسيع عروض الفوائد ودفع عجلة التبني الجماعي، مع تحقيق محطات بارزة بالفعل. ومن البنود المكتملة: الإصدار الرئيسي الأول من لعبة «فالهالا» التي تتميز بلعبة عالم مفتوح في الربع الرابع من عام 2022، وكذلك تطوير وتشغيل بروتوكول «فلوكي في لوكير». كما أبرم المشروع شراكات استراتيجية مع فرق رياضية كبرى، من بينها فريق «ألفا روميو» في سباقات الفورمولا ١. أما الأولويات المستقبلية فتشمل: توسيع منصة «توكين في» لمتابعة الفرص المتاحة في سوق تجزئة الأصول (Tokenization)، وتحسين لعبة «فالهالا» عبر إدخال آليات لعب إضافية وأنظمة مكافآت مطورة، وتوسيع نطاق «جامعة فلوكي» بإضافة مقررات دراسية وموارد جديدة. والهدف طويل الأمد هو جعل عملة «FLOKI» ذاتية الاستدامة من خلال الإيرادات الناتجة عن الفوائد المقدمة، ما قد يُمكّن في نهاية المطاف من إلغاء ضريبة المعاملات بالكامل.
نظرة عامة
فِلُوكِي (FLOKI) هو رمز بيئي مدعوم من المجتمع، صُمم لتسريع اعتماد التشفير على نطاق أوسع عبر مجموعة من الفوائد الواقعية. ويجمع هذا الرمز بين الألعاب والتجارة وتقنيات التمويل اللامركزي (DeFi) والتعليم والتجارة الإلكترونية داخل نظام بيئي واحد يعمل بالرمز FLOKI. وبصفته بوابة شاملة واحدة، يهدف إلى مساعدة المبتدئين على المشاركة في عالم العملات الرقمية دون الحاجة أولاً إلى فهم كل التفاصيل التقنية المعقدة. ومن خلال التركيز على المنصات سهلة الاستخدام والأفكار المنتجة الجديدة، يسعى النظام البيئي إلى تقليص الفجوة بين التمويل التقليدي والعملات الرقمية.
FLOKI المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ FLOKI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان FLOKI سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار FLOKI المحتملة وعائد ROI.
كم سعر FLOKI اليوم؟
سعر FLOKI اليوم هو $ 0.00002026. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال FLOKI استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال FLOKI عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في FLOKI، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ FLOKI في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول FLOKI بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ FLOKI في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر FLOKI المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ FLOKI بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر FLOKI لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر FLOKI في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر FLOKI بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,318.62
+0.26%
ETH
1,893.76
+0.50%
GOLD(XAUT)
4,376.01
+0.37%
USDC
1.00092
0.00%
SOL
75.32
-0.33%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ FLOKI على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج FLOKI/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر FLOKI ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر FLOKI هذا العام؟
قد يرتفع سعر FLOKI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر FLOKI (FLOKI) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:45:10 (UTC+8)
تحديثات FLOKI (FLOKI) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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