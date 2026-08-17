سعر FLOKI اليوم

السعر المباشر لمشروع FLOKI (FLOKI) اليوم هو $ 0.00002026، مع تغير بنسبة 0.58% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FLOKI الحالي إلى USD هو $ 0.00002026 لكل FLOKI.

يحتل FLOKI حاليًا المرتبة #119 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 193.98M، مع عرض متداول قدره 9.57T FLOKI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FLOKI بين $ 0.00002001 (أدنى) و$ 0.00002042 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00034622864914074، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000002.

على المدى القصير، تحرك FLOKI بمقدار +0.09% خلال الساعة الماضية و-5.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 68.17K.

معلومات سوق FLOKI (FLOKI)

التصنيف No.119 القيمة السوقية $ 193.98M$ 193.98M $ 193.98M الحجم (24 ساعة) $ 68.17K$ 68.17K $ 68.17K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 195.42M$ 195.42M $ 195.42M إمداد دورة التداول 9.57T 9.57T 9.57T إجمالي العرض 9,645,619,477,271.89209801 9,645,619,477,271.89209801 9,645,619,477,271.89209801 الحصة السوقية 0.01% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ FLOKI هي $ 193.98M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 68.17K. العرض المتداول لـ FLOKI يبلغ 9.57T، مع إجمالي عرض 9645619477271.89209801. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 195.42M.