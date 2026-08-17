شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر FLOKI المباشر اليوم هو 0.00002026 USD. القيمة السوقية لـ FLOKI هي 193,984,459.2406307626767084 USD. تابع تحديثات أسعار FLOKI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر FLOKI المباشر اليوم هو 0.00002026 USD. القيمة السوقية لـ FLOKI هي 193,984,459.2406307626767084 USD. تابع تحديثات أسعار FLOKI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن FLOKI

معلومات سعر FLOKI

ما هو FLOKI

الوثيقة البيضاء لـ FLOKI

الموقع الرسمي لـ FLOKI

اقتصاد توكن FLOKI

توقعات سعر FLOKI

سجل FLOKI

دليل شراء FLOKI

محول عملة FLOKI إلى الفيات

عقود FLOKI الفورية

FLOKI عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار FLOKI

سعر FLOKI (FLOKI)

السعر المباشر لـ 1 FLOKI إلى USD:

$0.00002027
$0.00002027$0.00002027
-0.58%1D
USD
مخطط أسعار FLOKI (FLOKI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:45:10 (UTC+8)

سعر FLOKI اليوم

السعر المباشر لمشروع FLOKI (FLOKI) اليوم هو $ 0.00002026، مع تغير بنسبة 0.58% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FLOKI الحالي إلى USD هو $ 0.00002026 لكل FLOKI.

يحتل FLOKI حاليًا المرتبة #119 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 193.98M، مع عرض متداول قدره 9.57T FLOKI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FLOKI بين $ 0.00002001 (أدنى) و$ 0.00002042 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00034622864914074، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000002.

على المدى القصير، تحرك FLOKI بمقدار +0.09% خلال الساعة الماضية و-5.60% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 68.17K.

معلومات سوق FLOKI (FLOKI)

No.119

$ 193.98M
$ 193.98M$ 193.98M

$ 68.17K
$ 68.17K$ 68.17K

$ 195.42M
$ 195.42M$ 195.42M

9.57T
9.57T 9.57T

9,645,619,477,271.89209801
9,645,619,477,271.89209801 9,645,619,477,271.89209801

0.01%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ FLOKI هي $ 193.98M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 68.17K. العرض المتداول لـ FLOKI يبلغ 9.57T، مع إجمالي عرض 9645619477271.89209801. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 195.42M.

سجل سعر FLOKI بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00002001
$ 0.00002001$ 0.00002001
24 ساعة منخفض
$ 0.00002042
$ 0.00002042$ 0.00002042
24 ساعة مرتفع

$ 0.00002001
$ 0.00002001$ 0.00002001

$ 0.00002042
$ 0.00002042$ 0.00002042

$ 0.00034622864914074
$ 0.00034622864914074$ 0.00034622864914074

$ 0.00000002
$ 0.00000002$ 0.00000002

+0.09%

-0.58%

-5.60%

-5.60%

سجل سعر FLOKI (FLOKI) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار FLOKI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0000001183-0.58%
30 يوم$ -0.00000094-4.44%
60 يوم$ -0.00000565-21.81%
90 يوم$ -0.00000961-32.18%
تغير سعر FLOKI اليوم

سجل اليوم FLOKI تغيرًا $ -0.0000001183 (-0.58%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر FLOKI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00000094 (-4.44%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر FLOKI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FLOKI تغييرًا في $ -0.00000565 (-21.81%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر FLOKI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00000961 (-32.18%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة FLOKI (FLOKI)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار FLOKI.

تحليل FLOKI

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار FLOKI الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق FLOKI اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق FLOKI: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

FLOKI_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات عند مستوى سعر 2.031E-5. يقع السعر فوق مستوى المقاومة R1 عند 2.025E-5، ضمن نطاق مرتفع يتراوح بين النقطة المحورية 2.009E-5 ومستوى المقاومة R2 عند 2.045E-5. تشير مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إلى إشارة شراء، بينما يحافظ نظام النقاط المحورية طويل المدى على هيكل حركي محايد متذبذب. تُظهر المؤشرات وجود تباين؛ إذ اخترق الخط السريع مستوى المقاومة، بينما لم يشهد مركز الخط البطيء أي انحراف اتجاهي واضح. سجل مؤشر MACD حالة تقاطع هبوطي، مما يدل على ضعف الزخم الصعودي على المدى القصير. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة المحايدة، ما يعكس توازناً مؤقتاً بين القوى الشرائية والبيعية. كما أن قيم مؤشري KDJ وStochRSI لا تشير إلى حالات شراء أو بيع مفرطة، مع بقاء معدل التقلبات ضمن المستويات الطبيعية. تشير منظومة المتوسطات المتحركة إلى تشكيل تقاطع ذهبي قصير المدى مع وجود تقاطع هبوطي لمؤشر MACD، مما يعكس تشتتاً في الزخم وعدم وجود دفع مستمر نحو اتجاه واحد. وعلى الرغم من تجاوز السعر للمتوسطات المتحركة قصيرة المدى، إلا أنه لم يتمكن من تعزيز الحجم بشكل كافٍ لدعم الاختراق. تقع أبرز مقاومة قريبة عند مستوى R2 عند 2.045E-5، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.7%. أما الدعم الأول فموجود عند نقطة تحول R1 عند 2.025E-5، ويبعد عن السعر الحالي بنحو 0.3%. ومن جهة أخرى، يوجد دعم قوي بعيد عند النقطة المحورية 2.009E-5، والتي تبعد عن السعر الحالي بنحو 1.1%. كما يُعتبر مستوى الدعم S1 عند 1.989E-5 بمثابة مرجع ثانوي، ويقع على بعد حوالي 2.1% من السعر الحالي. وفي حال تراجع السعر إلى ما دون النقطة المحورية، فمن المتوقع إعادة اختبار النطاق السفلي المكوّن من مستويات S1 وS2.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار FLOKI؟

يتأثر سعر FLOKI بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق واتجاهات عملات الميم
2. الضجة على وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة المجتمعية
3. تغريدات إيلون ماسك حول كلبه فلوكي
4. الظروف العامة لسوق العملات المشفرة وأداء البيتكوين
5. حجم التداول والسيولة
6. تطورات المنفعة ونمو النظام البيئي
7. إدراجات البورصات والشراكات
8. تحركات الحيتان والمعاملات الكبيرة

لماذا يريد الناس معرفة سعر FLOKI اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر FLOKI اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع قيمة المحفظة، وتحديد توقيت أوامر الشراء/البيع، وتحليل اتجاهات السوق، وتقييم أداء الاستثمار. وباعتباره عملة ميم ذات تقلبات عالية، يساعد مراقبة السعر اليومية المتداولين على الاستفادة من تقلبات الأسعار وإدارة المخاطر بفعالية.

توقعات أسعار FLOKI

FLOKI (FLOKI) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FLOKI في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرFLOKI (FLOKI) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر FLOKI نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر FLOKI الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار FLOKI للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار FLOKI.

كيفية شراء واستثمار FLOKI في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع FLOKI؟ شراء FLOKI سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء FLOKI. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء FLOKI (FLOKI).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة FLOKI فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء FLOKI (FLOKI)

ماذا يمكنك أن تفعل مع FLOKI

يسمح لك امتلاك FLOKI بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء FLOKI (FLOKI) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو FLOKI ( FLOKI )

عملة ميم ذات فائدة عبر ميتافيرس ألعاب NFT وسوق NFT والسلع ومنصة تعليم الكريبتو. مستوحاة من اسم كلب إيلون ماسك وشراكة مع شقيقه كيمبال ماسك. هدف FLOKI هو أن تكون من أفضل 10 مشاريع الكريبتو والرائدة بحكم الأمر الواقع في قطاع ألعاب NFT.

مستند تقني

FLOKI المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ FLOKI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب FLOKI الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

BNB Chain EcosystemDog-ThemedEthereum Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول FLOKI

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:45:10 (UTC+8)

تحديثات FLOKI (FLOKI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن FLOKI

FLOKI USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع FLOKI باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود FLOKI USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق FLOKI (FLOKI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر FLOKI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFLOKI
$0.00002027
$0.00002027$0.00002027
-0.63%
3.37B (USDT)
/USDCFLOKI
$0.00002025
$0.00002025$0.00002025
-0.67%
2.66B (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.6663
$0.6663$0.6663

+2,121.00%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01468
$0.01468$0.01468

+267.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.035833
$0.035833$0.035833

+115.87%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06553
$0.06553$0.06553

-7.93%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.6663
$0.6663$0.6663

+2,121.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.035833
$0.035833$0.035833

+115.87%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01010
$0.01010$0.01010

+44.07%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002264
$0.0002264$0.0002264

+49.93%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.0071
$1.0071$1.0071

+32.51%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة FLOKI إلى USD

المبلغ

FLOKI
FLOKI
USD
USD

1 FLOKI = 0.00002026 USD