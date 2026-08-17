سعر XRP Healthcare AI اليوم

السعر المباشر لمشروع XRP Healthcare AI (XRPHAI) اليوم هو $ 0.00471، مع تغير بنسبة 0.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XRPHAI الحالي إلى USD هو $ 0.00471 لكل XRPHAI.

يحتل XRP Healthcare AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- XRPHAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XRPHAI بين $ 0.00423 (أدنى) و$ 0.00472 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك XRPHAI بمقدار +1.50% خلال الساعة الماضية و-16.49% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 18.31K.

معلومات سوق XRP Healthcare AI (XRPHAI)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 18.31K$ 18.31K $ 18.31K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.71M$ 4.71M $ 4.71M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام XRP

القيمة السوقية الحالية لـ XRP Healthcare AI هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 18.31K. العرض المتداول لـ XRPHAI يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.71M.